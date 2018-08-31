2018-08-31T19:45:53+03:00
Экономика

Пенсия опередит инфляцию — это закон

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала журналистам некоторые подробности пенсионной реформы
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Вице-премьер по социальной политике РФ Татьяна Голикова на радио `Комсомольская правда`.Вице-премьер по социальной политике РФ Татьяна Голикова на радио `Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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НА ПОЛГОДА РАНЬШЕ

Татьяна Голикова пояснила «на пальцах», как будет осуществляться в новых условиях выход на отдых для тех, кто по старым нормам уже достиг бы пенсионного возраста. Имеется ввиду предложенный Владимиром Путиным пункт «на полгода раньше». Соотвествующие поправки внесут в законопроект ко второму чтению.

- Допустим, человек должен был выйти на пенсию с 1 января 2019 года. Но по новому закону получается с 1 января 2020 года. Однако с учетом полугодовой льготы на пенсию он выйдет с 1 июля 2019, - пояснила вице-премьер в ходе пресс-конференции в РИА-Новости.

САЖАТЬ ПО СТАТЬЕ

Рассказала Татьяна Голикова и подробности уголовной ответственности для работодателей, которые откажут в приеме или уволят сотрудников лишь по причине предпенсионного возраста.

- Ответственность будет аналогична той, что наступает по статье 145 УК России - необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, - сказала Голикова.

Сейчас наказывается штрафом до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за 1,5 года, либо обязательными работами до 360 часов.

- По этой статье нет наказанных, - вставил слово участвовавший в пресс-конференции Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам. - Но она оказывает сильное сдерживающее воздействие. То же будет и в отношении работников предпенсионного возраста.

ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ

Увеличение пенсий будет опережать инфляцию — эту норму заложат в закон. Первые 6 лет действия нового пенсионного законодательства пенсии в среднем будут ежегодно расти не менее, чем на 1000 рублей в месяц. Таким образом к 2024 году среднемесячная пенсия превысит 20 тысяч. А к 2030-31 году Пенсионный фонд перестанет зависеть о федерального бюджета.

ВО ЧТО ОБОЙДЕТСЯ

Татьяна Голикова пояснила, что повышение пенсионного возраста дало возможность направить на выплаты пенсий дополнительные 2,9 трлн руб.

КОГО НЕ КОСНЕТСЯ РЕФОРМА

Пенсионная реформа не затронет военнослужащих и приравненных к ним лиц. А также депутатов.

- Оформлять себе пенсию или нет — каждый депутат должен решать для себя сам, - сказал Андрей Макаров. - Я вот, например, уже несколько лет как пенсионер, а пенсию не оформляю, мне и зарплаты хватает.

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