Всем по соплям, или дети как биологическое оружие

СЕГОДНЯ 19:19 2018-08-31T19:44:23+03:00

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Почуяв первое сентября, моя дочь немедленно заболела. Как объяснила моя подруга Мария, «это у нас врожденный рефлекс от предков – болеть при мысли о школе, веками нарабатывали». Да, они, школьники, это умеют. Как контрольная – хоп! - и температура. Доклад читать перед двумя классами – фигак! - и горло в огне. Но на этот раз было не по собственной воле. Пригласили в гости, туда, где были только вчера болевшие. Подарили вирус, передали, так сказать, эстафету. И вот моя лежит. 37,8.

Я ее, конечно, в школу не поведу. Даже если она будет огурцом в понедельник. Мамаши готовятся, гладят рубашки детям, себе ногти красят, праздник же, линейка у ворот, все придут красивые директора слушать и гимн петь, придут с деревьями-гладиолусами выше головы.

«Как же вы пропустите первый день? – спрашивают. – Ну, может, хоть на линейку?»

А я думаю: ага, придет моя с гладиолусами на линейку, чихнет в толпе остатками вируса, и весь класс поляжет на две недели, да и соседние, попавшие под обстрел. Нет, я не поведу. Я за здоровье детей.

Но мне все время кажется, что я такая заботливая вообще одна. Ну, или двое-трое нас… Я рассуждаю как? Недолеченному ребенку в школе плохо. Надо долежать, прийти в себя. Мне своего ребенка жалко. А еще вот так рассуждаю: нести заразу другим, ни в чем не повинным детям – это свинство, простите меня. Зная, что твой ребенок может заразить всех, кто рядом (а в школе они все так же неотвратимо рядом, как в метро в час пик), понимая, что ты ведешь «бактерию» или «вирус» в детский коллектив, продолжать идти?

Ну, ладно, не жалко тебе чужих детей, так ты своего ребенка пожалей, его же после болезни еще «кружит», ему же стыдно сморкаться в классе, ему же некомфортно в общем туалете, если кишечное что-то!

Я с ужасом жду школу, совсем не потому, что придется вставать в 7 утра. А потому что начнутся эти сопли. И эти вирусы. И это горло, и этот живот. Неделю ходит, две болеет.

Почему все так? Почему школа – рассадник болезней? Совсем не потому, что дети такие слабые. Я твердо уверена в том, что эпидемии любых вирусов в школах и детских садиках начинаются по недосмотру родителей. Потому что некоторым некуда деть ребенка, когда он болеет, а бюллетень каждый раз не дают, потому что не хочется, чтобы сопливчик пропускал важные уроки и отставал от класса, потому что маску он надевать отказался (еще бы, его же заприкалывают), потому что «чего ему дома сидеть, подумаешь, сопли, пусть трудится!» А еще потому что утром, когда ребенок вдруг хватается за живот или за голову и ноет, что ему пло-о-о-охо, кто-то не верит, думает, что деточка придуривается, чтобы прогулять.

С последней ситуацией сложнее всего. Но я думаю так: ребенку надо верить. Сначала хорошо бы договориться, чтобы не врал никогда про здоровье. А то, например, однажды тете Ксении вырезали аппендицит, потому что она разыграла перитонит, прогуливая химию. Можно пообещать три прогула за год, которые школьник будет использовать на свое усмотрение. Можно иногда не повести, потому что он устал. И поверить, когда говорит, что плохо…

Я не хочу ваши сопли! И горло ваше мне не нужно! И не надо мне рассказывать сказки про «переболеет – окрепнет». Нет, постоянные болезни не укрепляют иммунитет моего ребенка, они ослабляют его так, что он становится бледно-синеватым и несчастным и пропускает очень много важных уроков.

Моя подруга Катерина – врач – однажды зимой привела ребенка в садик. Пока переодевала ему обувь, увидела, как какая-то мама, опасливо озираясь, привела девочку, а девочка та идет в группу и на ходу роняет зеленые сопли, кашляя, как на рудниках. Подруга моя встала, перегородив дверь, и сказала очень уверенно, что маме этой место дома у постели больной дочери. А мама ей: «Мне на работу надо!» и – вжик! – на выход. Но женщину-мать здорового ребенка не остановить. И Катерина моя догнала мать, привела заведующую, устроила там нудную лекцию медработника, всех замучила и застыдила, но добилась того, что девочка с зелеными соплями пошла домой лечиться. Кажется, девочка, уходя, отправляла Катерине воздушные поцелуи.

Так почему перегородила дверь мама, а не сотрудники садика? Почему не завести правило: не приводить больных детей? Почему не повесить большое объявление, что кишечный вирус может быть заразным еще 5-7 дней после того, как все прекратилось? Соседка, которая водила детей в какой-то платный сад, рассказывала, что там по утрам дежурит медсестра и проверяет, чтобы больных деток не загоняли в группу. И дети болеют очень редко.

Зачем же мы сами себе устраиваем эпидемии?

Невозможно договориться с десятками взрослых и понимающих людей, чтобы они не приводили больных детей в класс. Все улыбаются, кивают, жутко осуждают тех, кто привел Колю с кашлем (боже, мальчик кашляет, ну как же так можно, куда мама смотрит?), ненавидят того, кто не разрешает Васе «тошнить» на уроках (вы слышали? Его тошнит? Это ротавирус? Очень, очень заразно! Что же это за родители?!). А потом сами делают то же самое. «Поду-у-у-умаешь, сопли!»

Вам «поду-у-умаешь» - вот вы с соплями и гуляйте. А я не хочу. Не хочу получать по соплям раз в месяц. Я хочу, чтобы мы, родители, понимали, что владеем биологическим оружием и можем в один день вырубить минимум 30 человек. И чтобы мы этого НЕ ДЕЛАЛИ!

Ну, давайте, давайте договоримся!

Наверное, если бы за намеренное «заражение» соплями назначили штраф, дети бы болели в школах и в садиках гораздо реже.

А пока можно только закалять своих и предупреждать не откусывать чужие яблочки, не делится жеваной жвачкой, «не целоваться-обниматься» с теми, кто чихает, кашляет и бледный. А лучше ни с кем в осенне-зимний период не обниматься. Летом наобнимаешься.