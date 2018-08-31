Сергей Степашин: Иосиф Кобзон каждый год поздравлял мою маму с днем рождения. Это она мне сказала, что его больше нет...

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-31T22:00:51+03:00

Экс-премьер России в эфире Радио «Комсомольская правда» - о неизвестных фактах из жизни великого певца и политика

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- ...Мы с Иосифом Давыдовичем несколько раз вас, Сергей Вадимович, вспоминали, когда ездили в Донбасс... Гигантское количество книг туда увезли от Российского книжного Союза...

- Это было одно из последних поручений Иосифа Кобзона мне - как президенту этой общественной организации.

- Это было поручение Иосифа Давыдовича или все же просьба?

- Кобзон - старше меня по возрасту. Это было поручение. Хотя - да, на самом деле оно звучало - как просьба.

И для меня совершенно очевидно, что он все делал от души и честно.

- Это был приказ маршала эстрады.

- Нет, он не маршал эстрады. Он маршал гуманитариев в моей стране.

Если уж говорить о звании воинском, то до генерала бы точно дослужился. Потому что это был отважный, смелый, сильный человек.

Мы близко с ним познакомились, когда я стал министром внутренних дел. Первая история - по Дагестану. Иосиф Давыдович ко мне - в МВД, на Житную - привез знакомых дагестанцев. Когда в Дагестане заваруха была дикая. И в какой-то степени та встреча помогла нам тогда, после ужасных событий, после захвата Махачкалы, многие проблемы разрешить. Это 1998 год, лето.

Вторая история – о ней почти никто не знает. Иосиф Кобзон как-то приехал ко мне с Павлом Буре. С «русской ракетой». Проблема была в том, что его в Америке чуть ли не стали признавать нашим «главным коррупционером».

- И что же сделал министр внутренних дел России?

- Я написал официальное письмо, не помню – куда, по-моему, в Госдеп США. И поставил свою печать и подпись, что «Павел Буре не является коррупционером». На самом деле это быль.

Конечно, то, что совершил Иосиф Кобзон, когда ходил в «Норд-Ост»... Подвиг! Это был удивительно отважный человек.

А самое теплое для нас, лично для меня - Иосиф Давыдович каждый год с днем рождения поздравлял мою маму. Он несколько лет назад попросил ее телефон, звонил... Я говорю: вы же ее не знаете лично. Она-то его знает, конечно. Он говорит: «Ты знаешь, что для меня мама? Как я любил свою маму и сколько я от нее взял тепла и любви».

- Напомните, как зовут вашу маму?

- Мою маму зовут Людмила Сергеевна. Вот Иосиф Давыдович знал ее имя и отчество. Саш, только не подумай, что это упрек в твой адрес...

- И он каждый год ей звонил?

- Каждый год - 21 марта. По ее личному телефону. Это, конечно, был праздник. Я думаю, для него тоже.

Вот мама мне первая и позвонила, когда узнала о смерти Иосифа Давыдовича. Она же старше его, 90 лет отметили.

Чем Кобзон силен? Он не лицемерил. Я думаю, что он давным-давно стал тем человеком, который мог думать, говорить и петь правду.

- Иосиф Давыдович десять раз ездил в борющийся Донбасс, я с ним - девять раз.

- Ты знаешь, Саш, мы очень близки были. Даже когда меня сняли очередной раз с должности, он говорил: «Ни на какие должности не ходи, только общественной работой занимайтесь». Что я и делаю. Его поручение выполнил.

- Вчера мы на Радио «Комсомольская правда» спорили, нужен ли памятник Кобзону...

- Если памятник, то это должен быть такой… Необычный.

Вообще - лучший памятник – это мир на Донбассе. И то, что там снесли где-то, в «ридной матке» чего-то лишили... Вот на Донбассе, я знаю, он есть, он будет. Памятник.

А здесь – память. В России. Для певца, для человека главный памятник, когда его помнят. Особенно помнят, когда он ушел из жизни. А то, что Иосифа будут помнить сотни лет, как и Высоцкого, кстати, - я абсолютно в этом убежден.