Работодатели возьмут пожилых за скидку в два процента

СЕГОДНЯ 19:40 2018-08-31T20:25:56+03:00

Предприниматели просят не сажать их в тюрьму, а дать льготы за прием на работу пожилых работников

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В пятницу в Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по внесению изменений в пенсионное законодательство. Вместе с депутатами участвовали чиновники, представители бизнеса, профсоюзов и независимые эксперты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, уже поступило больше ста поправок. А после выступления президента изменения нужно будет вносить сразу в несколько законов и кодексов.

- Мы в правительстве сейчас формируем федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда, включая туда все позиции, которые озвучил президент. Завершаем эту работу, - пояснил глава Минтруда Максим Топилин.

Меры, озвученные президентом, большинство экспертов воспринимают позитивно. Дебаты разгорелись лишь вокруг предложения ввести уголовную ответственность предпринимателей, незаконно увольняющих людей предпенсионного возраста (кому до пенсии осталось не больше пяти лет).

- Мы считаем, что нужно внимательно все взвесить. Например, предусмотреть в большей степени административную ответственность, но не уголовную. Мы будем на этой позиции стоять, - заявил исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.

К примеру, работодатели уже подсчитали, что два оплачиваемых дня на ежегодную диспансеризацию пожилых работников (как предложил президент) обойдутся бизнесу в 45 млрд рублей. Немало.

- Это не рациональный путь, карательные меры не приведут ни к чему хорошему. Их необходимо заменить экономическими методами стимулирования, в том числе снижением страховых взносов, - предложил вице-президент ОПОРЫ России Азат Газизов.

Риск оказаться за решеткой приведет лишь к тому, что работодатели просто начнут заранее избавляться от пожилых работников. На всякий случай. В итоге известная проблема «после 40 работу не найти» только усугубится.

- Скажем, будут увольнять всех, кого нужно, за полгода до начала предпенсионного возраста. И не придерешься, - опасается ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

- Угрозой уголовного преследования мы ничего не добьемся. Более эффективным является предложение - снизить для работников предпенсионного возраста отчислений в социальные фонды на 2%. Это весомо для работодателей и позволит им рационально принимать решение о сохранении работника, - считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Напомним, сейчас работодатели платят в бюджет 30% от фонда оплаты труда в виде социальных взносов. Из них 22% идут в Пенсионный фонд (и в итоге на выплаты нынешним пенсионерам), а еще 8% обеспечивают бесплатную медицину и декретные молодым мамам. Скидка в 2% могла бы стимулировать работодателей оставлять пожилых работников на местах, а не воротить от них нос, как сейчас.

- Будем работать и обсуждать эту идею, - пообещал Максим Топилин.