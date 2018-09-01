Лера Кудрявцева продемонстрировала тонкую талию через две недели после родов

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-01T14:35:33+03:00

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Лера Кудрявцева официально вышла из декрета: спустя две недели после рождения дочки Марии телеведущая вернулась к работе и приступила к съемкам телешоу «Звезды сошлись». Вместе с соведущим Оскаром Кучерой Лера сфотографировалась для Инстаграма. Снимки молодой мамы потрясают: за короткий срок она полностью пришла в форму и теперь демонстрирует тонкую талию в облегающем брючном костюме.

Начало съемок не обошлось без сюрпризов: коллеги поздравили 47-летнюю Леру с рождением дочки, подарив ей огромный розовый торт. Все сходятся во мнении, что материнство очень идет Лере: телеведущая помолодела и похорошела. Похоже, бессонные ночи не слишком сказываются на внешнем виде мамочки. К тому нянчиться с дочкой Кудрявцевой помогает муж, хоккеист Игорь Макаров.

leratv Спасибо мой любимый #НТВ , вот так возвращаешься к работе , а тут тебе просто праздник устроили #ЗвездыСошлись @oskarkuchera

Сразу после родов телеведущей (Лера стала мамой 13 августа) некоторые скептики высказывали мнение, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Мол, в 47 лет, да еще с таким напряженным рабочим графиков выносить малыша самой очень сложно. К тому же во время беременности Лера тщательно оберегала свою личную жизнь и не выкладывала в соцсетях снимки с животом. Всем критикам Лера дала резкий отпор, заявив в Инстаграме: «Смиритесь, я родила сама!».

Коллеги подарили Лере большой торт. Фото: Инстаграм.

Еще до беременности на шоу «Однажды» в прошлом году Кудрявцева решительно заявила, что не собирается, по примеру многих звезд, использовать услуги суррогатной мамы — своего малыша Лера всегда хотела выносить и родить сама.

- Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей! – рассказала телеведущая.

У телеведущей уже есть сын Жан, молодому человеку 28 лет. Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне собственных родов Лера стала еще и бабушкой: подруга Жана подарила ему первенца.

Похоже, диету молодая мама не соблюдает. Фото: Инстаграм.

С хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая вместе уже пять лет. Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. Пара всегда привлекала к себе внимание поклонников: Кудрявцева старше мужа на 16 лет, но разница в возрасте никогда не волновала супругов. Телеведущая познакомилась со спортсменом в 2012 году в ресторане: Игорь набрался храбрости и первый подошел к Лере. Поначалу Кудрявцева не воспринимала их отношения всерьез, и долго не отвечала согласием, когда Макаров сделал ей предложение руки и сердца. Но в итоге все-таки сказала «да». В июне 2013-го они поженились.