Легендарный хоккеист Борис Михайлов: Мы все берем пример с НХЛ

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-02T13:28:23+03:00

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На старте сезона мы поговорили с нашим знаменитым хоккеистом и тренером Борисом Михайловым.

- Борис Петрович, поздравляем вас с началом хоккейного сезона. Но за окном еще лето - не рановато ли?

- Во-первых, это не лето, а начало осени. А потом хоккей у нас и раньше начинался в сентябре, только обычно попозже.

- СКА в матче открытия сезона разгромил действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» - 6:1. Неужели такая огромная разница?

- Если смотреть на счет, то да. А если смотреть на игру, то одна команда забивала, создавая моменты, а другая, создавая моменты, не забивала. В завершающей стадии СКА было на голову выше «Ак Барса». И в обороне Казань сыграла не так надежно, как всегда играет. Были промахи. Поэтому такой счет.

- СКА главный фаворит сезона?

- Одна игра прошла, а мы сразу говорим об одном фаворите. Фаворитов всегда много. Только задачи у каждой команды разные. Одни планируют только попасть в плей-офф, другие борются за Кубок контитента и Кубок Гагарина. Эти две команды в числе тех, которые будут бороться за Кубок Гагарина.

- В прошлом году в регулярном чемпионате разница между победителем регулярки СКА и аутсайдером «Югрой» составила 90 очков! И вот с нового сезона изменили систему начисления очков - теперь за победу в основное время дают не три очка, а два. Как вы думаете, это поможет возродить интригу в первенстве?

- Я думаю, что разница в очках будет. Но в мастерстве нет.

- Словом, эти манипуляции не помогут скрыть проблемы КХЛ, где богатые клубы откровенно бьют бедных?

- Сейчас рано говорить о чем-то. Пройдет первый круг, допустим, первая половина и тогда посмотрим - пойдет на пользу это или нет. Но, как я говорил, мы все же копируем с канадцев, с НХЛ. Канадцы всю жизнь так играли. Ну, и мы пробуем.

- Но главное не скопировали. Они же при помощи системы драфтов уравнивают силы клубов, а у нас эта пропасть только растет.

- Это тема очень глубокая. Ее с вами мы одним вопросом не разберем.

- Может, хватит копировать канадцев? Вернуться к нашей старой системе без всяких плей-офф? В нашем футболе ведь она прекрасно действует.

- Это вопрос… Есть организация – КХЛ. Там есть совет директоров. Задайте им этот вопрос. Они вам все объяснят. А я так говорю: время покажет, правильно они сделали или неправильно? Я думаю, что интерес не пропадет.

- Борис Петрович, ЦСКА начинает сезон в новом дворце (Армейцы со своей старенькой арены на Ленинградке переехали на «ВТБ Арену», расположенную в районе бывшего автозавода ЗИЛ, которая теперь называется «Арена ЦСКА». Кстати, там же будет играть и «Спартак» - Ред.) . Как сделать, чтобы туда пошел народ?

- Как сделать? Это вопрос к маркетингу клуба. Клуб перешел в новый современнейший дворец - это большой плюс для болельщиков. А то, что некоторые фанаты не довольны сменой обстановки, пройдет. Они просто привыкли к одному, а здесь другое. Современный стадион, все на высшем уровне, подъезд хороший. Чего нужно-то еще? Да, грубо говоря, это не наша территория. Но я могу сказать, что это территория и не спартаковская и не динамовская, хотя все туда ходили. (В прошлом сезоне на «ВТБ Арене» играло московское «Динамо», которое пока переезжает в «Мегаспорт» - Ред). Я считаю, что армейские болельщики будут не правы, если не будут ходить на свою любимую команду.

- Мы тоже надеемся, что стадионы на хоккее не будут пустовать.

- Я не надеюсь, а уверен, что будут ходить.

- Тогда до встречи на хоккее.

- Давайте.

- Спасибо.

- До свидания.