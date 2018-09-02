Ждать ли наступления Киева: какая судьба ждет Донбасс после убийства Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-02T17:59:42+03:00

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“Комсомолка” задала пять наивных вопросов о будущем Донбасса после убийства главы ДНР Александра Захарченко политологу Сергею Маркову, экс-депутату Верховной Рады Украины Владимиру Олейнику, депутату Госдумы Сергею Шаргунову и писателю, политику Эдуарду Лимонову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666872" frameborder="0"></iframe> Прощание с Захарченко.Донбасс прощается с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате покушения. Соболезнуем родным и близким политика.Дмитрий СТЕШИН

1. Что будет с "Минскими соглашениями"?

- Гибель Захарченко автоматически обнуляет Минские договоренности? Ведь под ними стоит его подпись. А второй подписант от Донбасса - глава ЛНР Игорь Плотницкий - уехал из республики.

Марков: Нет, Минские соглашения продолжают действовать. Их подписывали от имени Донецкой и Луганской республик. Главы могли и на выборах поменяться. Другое дело, что Киев не хочет выполнять эти обязательства. Порошенко может потребовать их расторгнуть или переписать заново. Но никто его слушать не будет. Европа и Россия на такое не пойдут. Им выгодно, чтобы Минские договоренности действовали.

2. Как отреагирует на убийство Россия?

Марков: Вот в истории со Скрипалями Британия даже расследовать ничего не стала. Просто обвинили Россию и ввели санкции. В убийстве Захарченко все очевидно — Киев переходит к террору, чтобы уничтожить своих врагов. Москва должна отвечать: например, признать Новороссию и подписать с ней договор об обороне. То есть, передать ракеты С-300 и С-400. Если произойдет еще один теракт, армия республик сможет ударить по позициям противника. Это будет лишь защита, а не агрессия. Ну а еще нам нужно запретить въезд в Россию тех, кто воевал в украинской армии на Донбассе. Это сильно всколыхнет всю экономику Украины.

3. Почему «Юго-Восток» теперь без приставки «Украины»?

- В телеграмме с соболезнованиями Путин очень жестко прошелся по Киеву. ДНР названа без приставки "самопровозглашенная", а "юго-восток" - без упоминания «Украины». Там сказано, что Донбасс не получится поставить на колени, а Россия - его не бросит. Услышал ли Киев эти сигналы?

Марков: Помните, на «Прямой линии» Путин пригрозил Украине: если во время Чемпионата мира по футболу начнете наступление, потеряете свою государственность. Киев должен понимать, что за этими словами будут реальные действия. Украинские диверсанты, явно подготовленные спецслужбами США, потому что сами они не в состоянии организовать такого уровня теракт, перешли все границы дозволенного. Думаю, Киев планирует покушение и на лидера ЛНР. И в ответ на теракт Россия будет готова узаконить статус республик, поддержать их армию. Это попытка сдержать провокацию.

4. Приведет ли этот теракт к наступлению Киева на республики?

Олейник: Военный бюджет Украины увеличен в 2 раза - он теперь 200 миллиардов гривен. Меня это настораживает. Это бюджет уже не обороны, а наступления. Киев ничего не может делать самостоятельно. Если Запад прикажет, украинские военные пойдут в атаку. Но Америка может придержать такой козырь против России у себя в рукаве. И, когда Вашингтону будет выгодно, война в республиках вспыхнет вновь. Хотя Порошенко сейчас эта заварушка была бы очень выгодна. Он хочет удержать власть и победить через полгода на президентских выборах. Но его процент поддержки скоро скатится до уровня обезжиренного кефира. Ему надо ввести в стране военное положение, чтобы перенести президентские выборы.

Лимонов: Ни в какое наступление Киев не пойдет. Там прекрасно знают, что получат отпор. И знают, что Америка не пошлет подмоги. Трамп уже сказал, что его солдаты не должны воевать за “чужие ленивые задницы”.

5. Что будет с Донбассом дальше?

Марков: Вся власть в ДНР перейдет приемнику. Главное, чтобы он ее удержал.

Шаргунов: Я давний сторонник признания республик. Некоторые политологи нам предлагают потерпеть: якобы придет на Украине к власти новый президент, который будет посговорчивее. Не нужно России бояться санкций, их никто и так не отменит. Даже в 90-е годы наша страна выступила против убийства русских в Приднестровье. Если не поддержать ДНР и ЛНР, то Украина устроит репрессии, фильтрации людей в Донбассе.

Олейник: Сразу тут ничего не решится. Киев и Донбасс должны договариваться. Это получится, когда в Украине сменится власть. После присяги новый президент Украины должен ехать не на фуршет пить шампанское, а ехать в Донбасс. Менять нужно всю страну. Первое - вводить федеративное устройство (больше денег и прав дать республикам). Второе - решить вопрос с русским языком, сделать его вторым государственным. Третье - не лезть в вопросы церкви, не устраивать там передел. Только в этом случае Донбасс останется с Украиной.

Лимонов: Вся проблема в том, что там тысяч 40-60 вооруженных людей. Они понимают, что если Киев придет, их всех убьют тихо. Проблема огромная. Для меня было бы хорошо, если бы мы все это взяли себе.

РЕПОРТАЖ ДМИТРИЯ СТЕШИНА

Донбасс проводил своего Батю: в Донецке простились с Александром Захарченко

Звучит ужасно и цинично, но Донбасс научился провожать своих героев в последний путь. Я стою на привычном месте – возле фонаря, слева от входа в Донецкий оперный театр, балансирую на полированном граните, обняв чугунный столб. В правой руке – видеокамера, прямо передо мной – орудийный лафет, впряженный в КамАЗ, и людское море. Как и в прошлые разы – без края. Когда прощались с «Моторолой» – столб был холодный, сейчас – раскаленный. Проводить «Мотора» пришли 50 тысяч человек, а сейчас здесь собралось больше 120 тысяч. Под конец насчитают даже 200 тысяч! И непонятно – как вообще смогли сосчитать? Очереди к месту прощания тянулись со всех переулков, а автобусы все подвозили и подвозили людей (подробности)

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