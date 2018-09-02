Опубликована секретная директива ООН по Сирии, о которой предупреждал Лавров

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-02T17:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В СМИ попали внутренние документы ООН, касающиеся работы в Сирии. Эта информация не предназначалась для публикации, так как указания в бумагах прямо противоречат этике организации. А именно, в директиве говорится, что реконструкция страны начнется только тогда, когда в Сирии сменится власть. Другими словами, после госпереворота. О том, что такое распоряжение существует, ранее рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Министр назвал этот документ примером «манипуляции западных стран секретариатами международных организаций».

«ООН, при активном участии Генерального Секретаря, будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гуманитарной помощи в Сирию, в том числе по самым прямым маршрутам, обеспечивать невмешательство в ее операции, поддерживать операции, предусмотренные в Плане гуманитарного реагирования (ПГР)», - говорится в документе. «Только после того, как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти, ООН будет готова содействовать реконструкции».

По данным издания «Коммерсантъ», автор директивы - американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший свой пост этой весной. США неоднократно подчеркивали, что восстановление Сирии невозможно без политического урегулирования. Под этой фразой подразумевается в том числе отставка нынешнего президента Башара Асада.

США ХОТЯТ, ЧТОБЫ РОССИЯ ПЛАТИЛА

- Не секрет, что после распада СССР ООН превратилась в орудие американский дипломатии, - говорит политолог Павел Святенков. - Очевидно, Запад не хочет тратить деньги на восстановление Сирии, пока там у власти стоит пророссийский и проиранский Башар Асад. А поскольку Запад оказывает существенное влияние на аппарат ООН, он и пытается заставить Россию и других союзников официального Дамаска нести единоличную финансовую ответственность за Сирию. Это логично.