Звезда Instagram при загадочных обстоятельствах умерла на яхте миллиардера из Мексики

СЕГОДНЯ 08:11 2018-09-03T08:42:19+03:00

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Полиция Греции расследует обстоятельства смерти 20-летней модели и звезды Instagram из Австралии Шинейд Макнамара, которую в пятницу, 31 августа, обнаружили мертвой на борту яхты, стоявшей на якоре недалеко от греческого острова Кефалония.

Как сообщает издание Unilad, роскошная яхта Mayan Queen IV стоимостью 140 миллионов долларов, где нашли тело девушки, принадлежит одному из богатейших людей Мексики, 87-летнему миллиардеру Альберто Баильересу.

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Известно, что австралийская модель работала на этой яхте и провела там последние четыре месяца, однако чем именно девушка занималась на борту Mayan Queen IV, не уточняется.

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Сам мексиканский бизнесмен покинул судно за два дня до того, как на корме яхты нашли Шинейд без сознания. По некоторым данным, она была еще жива, но скончалась в вертолете по дороге в больницу.

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Брат Шинейд, Джейк Макнамара, подтвердил гибель своей сестры, любившей путешествия и приключения. По данным СМИ, ее смерть расследуется как самоубийство.

Греческая полиция выясняет, что произошло на яхте за двое суток отсутствия ее хозяина, когда на борту оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара. Судно пока не может покинуть порт города Аргостоли.

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