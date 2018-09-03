Генштаб запретил командирам совещаться по ночам

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-03T16:31:20+03:00

В депеше говорится о том, что ненормированный рабочий день приводит к тому, что "у военнослужащих накапливается усталость, снижается работоспособность, что негативно влияет на морально-психологическое состояние"

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Кто служил, тот знает: многие командиры обожают устраивать служебные совещания по три раза на дню, а нередко и после полуночи, и в выходные. И попробуй кто-нибудь из офицеров заикнуться о нормированном рабочем дне, - тут же получит из луженой глотки ответ, что «мы служим Родине 24 часа в сутки!». В армии по этой части широкий простор для «экзотичного» начальственного самодурства: то «отпуск при части» (вместо купания в море), то «никто не уходит домой, пока я на службе». Роптал-роптал по этому поводу служивый народ, а затем стал в вышестоящие штабы, в прокуратуры и суды, в Госдуму и даже выше жалобы строчить. И даже видеоролики для пущей достоверности слать.

Вот тут и решил Генштаб сурово отреагировать: в войска пошла строгая депеша №312/2/6382 - нарушения регламента служебного времени прекратить, служебные совещания в ночное время не проводить, пребывание людей на рабочих местах во внеслужебное время без необходимости отменить.

В документе за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова, в частноcти, говорится: «Наблюдается тенденция в злоупотреблении проведением совещаний в режиме видео-конференц-связи. В результате отдельные командиры большую часть рабочего времени вынуждены проводить перед веб-камерами, а работу с подчиненными начинать во второй половине дня, и, как правило, с очередного совещания... К тому же продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»), что ведет к нарушению регламента служебного времени военнослужащих, привлечению их к работе в ночное время, выходные и праздники». Поэтому, отмечает Герасимов, у «военнослужащих накапливается усталость, снижается работоспособность, что негативно влияет на морально-психологическое состояние, усиливает социальную напряженность в воинских коллективах и даже, по его мнению, «становится причиной распада семей».

Да-да, потому что некоторые гарнизонные казановы свои любовные походы прикрывают перед женами «совещаниями до первых петухов». Теперь супруги, узнавшие о «войне», обяъвленной нарушениями распордяка дня, только радуются.

А командирам предстоит отчитаться перед Генштабом до 10 октября. Кстати, и Национальный Центр управления обороной государства обязан теперь ежесуточно контролировать выполнение распорядка дня и регламента служебного времени.