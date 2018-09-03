Зачем москвичи платят 35 тысяч рублей за банальности от американского бизнес-гуру

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-03T18:24:40+03:00

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Два часа толкаться в очередях, чтобы попасть в “Олимпийский”. Еще два часа париться в зале на пластиковом сиденье. От человека со сцены услышать советы типа “Чтобы добиться успеха, нужно поставить цель!” и попрыгать вместе со всем залом под песню дискотеки десятилетней давности. Примерно так прошла минувшая суббота у поклонников Тони Роббинса. За этот незабываемый выходной люди платили кто по 30 тысяч рублей, а кто и по 500 тысяч - именно столько стоил вип-билет.

Что это было?

Тони Роббинс - это огромный, под два метра ростом, 58-летний американец. Сложен, как Кен, “муж” куклы Барби. Фарфоровая улыбка, природное обаяние. Голос брутальный, как у харизматичного черного джазмена. Но главное - статус “легендарного бизнес-гуру, который консультирует миллиардеров”.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667042" frameborder="0"></iframe> Тони Роббинс: «Я хочу сделать так, чтобы русские были счастливы без водки»!.Закулисье: как озвучивали семинар Тони Роббинса в СК "Олимпийский". Выступление всемирно известного бизнес-тренера прошло при полном аншлаге, где самый дешевый билет стоил 30 тысяч рублей

Роббинс еще с 17 лет подвизался в команде Джима Рона. Тот в 70-80-90-х проводил такие же тренинги личностного роста. Потом Роббинс ассистировал основателям метода нейро-лингвистического программирования. В общем, бэкграунд что надо. Парень, как говорят коучи, сделал себя сам и теперь гастролирует по всему миру. Роббинс - долларовый миллионер.

Сколько было зрителей

Обычно в “Олимпийском” народ давится в очереди, чтобы попасть на концерт. Проход там организован издевательски. Ну а что делать, массовые мероприятия там давно уже побочный бизнес. Основной - продажа шуб и китайских пуховиков. Но в минувшую субботу народ ломился на выступление бизнес-гуру. Роббинса в Москву привез частный институт “Синергия”. И это, похоже, будет еще долго ему аукаться, потому что в соцсетях теперь даже самые отпетые фанаты Роббинса сетуют на отвратительную организацию. Начало было запланировано на 10 утра, но реально коуч вышел на сцену в половине третьего. Правда, потом 4 часа учил, как надо жить. А 26 тысяч уставших, но вдохновленных, зрителей внимали.

Чему учит Роббинс

Шоу Тони Роббинса выглядит как моноспектакль с использованием большого экрана, на который выводятся слайды презентации. Эти слайды фанаты Роббинса бережно фотографируют и выкладывают в соцсетях как некие откровения. Например, “Поставь себе цель и иди к ней всю жизнь”. Или “Хочешь новых результатов - действуй по-новому”. “Вы должны делать только ту работу, которая вам нравится”. В общем, спасибо, Капитан Очевидность. Да, еще Роббинс иногда включает энергичную музыку, призывает зал попрыгать и “немного пошуметь”, по возможности обнять соседа, и много раз повторить за ним короткую фразу. Так в детских садах воспитатели встряхивают детей, чтобы те не уставали, и фронтмены популярных групп - чтобы держать в тонусе зал.

Кому это надо?

Роббинс разделил прогрессивную московскую общественность на два лагеря. Те, кто не ходил, называют тех, кто ходил, болванами. Большинство из тех, кто ходил, верят, что теперь-то, после такого мощного тренинга, дела попрут в гору, а те, кто не ходил, так и останутся “быдлом” и “колхозниками” со скудным внутренним миром.

С одной стороны, никакого мошенничества и даже шарлатанства формально в действиях Роббинса нет. Он никому ничего не обещает. Просто по сути сотрясает воздух ничего не значащими фразами. Но почему-то все, кто застал 90-е, вспоминают, как сограждане, в том числе самые, казалось бы, продвинутые, массово заряжали воду, с радостью слушали сектантов. После долгих лет занавеса это казалось свежей струей, которая обязательно выведет к успеху и процветанию. Времена давно поменялись, люди поумнели. Не, конечно, не все.

Баттлы в соцсетях

Ксения Собчак: “Лучше уж Паоло Коэльо, чем вообще ничего”

“Для людей, которые совсем не знают ничего о своей энергии, о работе с эмоциями, с психофизическими состояниями, этот семинар мог стать открытием. Большинству сложно просто начать танцевать, прыгать и «раскачивать» себя, люди закрыты,и для них эти практики-откровения. Я легко ввожу себя в эти состояния и так,и высоко оценивая его работу с энергией зала, (Тони пришел в очень холодный, тяжелый зал и раскачал его, что сделать очень сложно), я лично не очень интересовалась именно этим аспектом его работы. А вот теоретическая часть меня расстроила. В смысле,что все верно, со всем согласна, многое делала всегда сама интуитивно, но уровень рассказа мне совсем не понравился. То есть это хорошо, когда на тебя воздействуют эти слова и истории,но это такое «хорошо», как лучше уж прочитать Паоло Коэльо, чем вообще ничего”.

Екатерина Винокурова: “В своей вере в Деда Мороза не сделали ни шагу вперед от собственных бабушек”

“Меня ситуация потрясла тем, что в России 2018 года набралось вот прямо столько людей, которые одновременно: 1. Считают себя умными 2. Готовы выложить 35 000 за что угодно, то есть, это такой upper middle class 3. При этом в своей вере в Деда Мороза не сделали ни шагу вперед от собственных бабушек, заряжавших воду от Алана Чумака 4. Не прочитавших ни одной американской популярной книжки по психологии (они все одинаковые) 5. Весь день радостно рапортующие, что им со сцены читали статусы школьников из ВК”.

Марика Коротаева: “Воду зарядила”

“Лохотроны из 90-х помните?)) со светомузыкой, хорами сектантов из штатов и призывами «обнять соседа справа». Они пели «Алллиииилуууууйа.....» и так задорно ножками притопывали.

Тогда же родилась легендарная фраза: «Пипл хавает». Макдональдс.

Воооот. Вы помните! А дети, рождённые в 90-е и -00-е, не помнят.

...

Из позитивного, для 58 лет Тони Роббинс отлично выглядит, а дело Кашпировского живет. Воду зарядила”.

Maria VB: “Это просто тупо модно”

“Да не. Это просто тупо модно. Как фоточки куличей на пасху постить, как первый снег итд. В общем, вся прогрессивная часть москвы просто обязана была сходить на шоу этого талантливого колхозника”.

Yakov Kochetkov: “Если бы роббинсов не было, их надо было бы придумать”

“Это мероприятие больше говорит о человеческой природе, чем о Роббинсе. Люди хотят оказаться в этой атмосфере, и если бы роббинсов не было, их надо было бы придумать. На нашем ряду была девушка, которая пришла с опозданием, так вот, она начала кричать «да, да», еще когда шла в проходе. И хотя он конечно зажигательный мужик, ничего нового и уникального он не делает, это все уже есть в нас. И люди вскидывали руку и кричали «Да» примерно так же, как и 70 лет назад кричали «Хайль». В нашей природе есть потребность в лидере, который разрешит орать и кричать, который скажет, что мы хорошие и лучшие и который позволит быть похожим на него. Лучше всего возможный финал всего этого показан в «Парфюмере» Зюскинда, помните сцену с оргией? Когда я уходил с середины мероприятия, все уже обнимались.

И надо сказать, большой вклад в образ отца/самца/лидера вносят конституциональные данные Тони.

Что касается меня, то меня атмосфера не захватила совсем. Достаточно не орать «Да» и не вскакивать с места, чтобы с трезвой головой наблюдать за плясками святого Витта”.

Ляйсан Юмагузина: “Он стоит любых денег”

“ОН СТОИТ ЛЮБЫХ ДЕНЕГ.

Все, кто от зависти не знает уже, как оскорбить его самого и всех, кто был на его семинаре, сообщаю: Вы хоть одну его книгу прочитали? Видео посмотрели? На семинаре были? Как можно судить, ничего не зная о методах работы и самой личности?? Как можно оскорблять «секта» тех, кто хочет стать лучше, сильнее в этой жизни? Да просто он вас же с ваших ленивых жоп поднимает! Вот 25 тыс людей после вчера поднимется, а вы так и останетесь завистниками желчными с нулевым личностным ростом”.