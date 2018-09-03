2018-09-03T18:03:14+03:00
Звезды

«Вы же не стриптиз пришли танцевать!»: Платье Волочковой на школьной линейке дочери вызвало бурю возмущения

Балерина на День знаний выбрала наряд с огромным разрезом и декольте [фото]
Петр СИМОНОВ
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Волочкова привыкла радовать своих зрителей во время выступлений, но иногда просто забывает, что она не на сценеВолочкова привыкла радовать своих зрителей во время выступлений, но иногда просто забывает, что она не на сценеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анастасия - очень яркая женщина. Она привыкла радовать своих зрителей во время выступлений, но иногда просто забывает, что она не на сцене.

К 1 сентября, которое в этом году перенеслось на 3, Волочкова готовилась вместе со своей 12-летней дочерью Ариадной. Девочка отправилась в школу в строгой синей форме и застегнутой на все пуговицы рубашке. Но мама решила сопровождать Аришу в праздничном платье в цветах с огромным вырезом и декольте.

Кажется, а что здесь такого? Анастасия Волочкова — известная на всю страну балерина и почему бы ей не быть яркой в этот день? Ведь она всегда привлекает к себе внимание.

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Но подписчики танцовщицы поспешили подчеркнуть неуместность выбранного балериной образа. Среди фанатов Волочковой нашлось немало тех, кто танцовщицу осыпал комплиментами. Но в основном на Анастасию обрушилась волна возмущения:

Larisakliukina: А куда это мама вырядилась с таким разрезами? Наверное, на школьной линейке будет свою растяжку показывать.

Mangokusturiza: Одета не для школы.

Amicoandrey: Скромнее надо быть, Дамочка, вы ж не стриптиз пришли танцевать. Скромность она украшает, тем более когда больше то и украситься нечем.

Lydmila74742018: Настя, зачем на линейку платье с таким разрезом надели? Это же просто некультурно в первую очередь. Ну нужно же думать куда и какой наряд одевать?

n.novoseltseva: Что-то образ не для 1 сентября, или уже не различаем даты?

Gaudi_1988: Странно что не на шпагате.

Nataliavas042: Как пошло выглядит Анастасия, как будто на пляжную вечеринку собралась, совершенно не умеет себя нарядить, соответственно случаю.

Mkirichen: Ну причем тут эта открытая нога? Ой Волочкова! Нет понимания где и как выглядеть!

2887.elena: Платье неуместно для такого случая. Есть такое понятие как дресс код.

Kovalevaos53: Выставленная нога здесь неуместна, школа ведь, а не балетный зал.

zolotoy_kvadrat: Это ж надо так нарядиться! Зеркал что ли в доме нет?

Напомним, Анастасия Волочкова родила Ариадну в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. Через два года они поженились. После того, как стало известно об их расставании, балерина призналась, что свадьба была, а официально расписаны они не были, поэтому и не пришлось разводиться.

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Об этой женщине говорят очень много и постоянно. Анастасия Волочкова не дает о себе забыть. 42-летняя балерина давно не исполняет классический репертуар, не выступает на балетных сценах. У нее есть свой коллектив, свое танцевальное шоу и нет необходимости предпринимать что-то другое. Были у Анастасии попытки открыть свои балетные школы, классы. Но сегодня об этом мало что слышно. Всю себя артистка отдает воспитанию своей собственной дочери (подробности)

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