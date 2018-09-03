Питерский "Зенит" взял себе бывшего игрока "Ювентуса" Маркизио

СЕГОДНЯ 21:50 2018-09-03T22:15:26+03:00

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32-летний полузащитник Клаудио Маркизио, игравший долгие годы в туринском "Ювентусе", стал новым игроком питерского "Зенита". В понедельник, 3 сентября, через три дня после закрытия официального трансферного окна, было объявлено о переходе этого игрока, который с лета нынешнего года был свободным агентом.

Маркизио с 7 лет находился в системе туринского "Ювентуса" и лишь на сезон 2007/2008 он покидал и уезжал выступать за "Эмполи". В составе туринской команды Кладуио выиграл семь раз чемпионат Италии, четыре раза - Кубок, а три - Суперкубок страны. Дважды играл в финале Лиги Чемпионов.

Летом нынешнего года контракт Маркизио и "Ювентуса" перестал действовать и довольно долго он искал себе новую команду. Теперь же - поставил свою подпись под контрактом с питерской командой. Срок действия соглашения - два года.

Российский футбольный союз официально одобрил переход Клаудио Маркизио за пределами трансферного окна после получения всех необходимых документов. Это стало возможным как раз ввиду того, что Маркизио был свободным от обязательств перед другими клубами футболистом.

32-летний футболист сборной Италии стал, по сути, единственным топовым новичком питерского "Зенита" в летнее трансферное окно 2018 года.

Напомним, что после шести туров нынешнего сезона клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место в Премьер-Лиге. У него 16 очков при 5 победах и 1 ничье. В воскресенье, 2 сентября, они сыграли вничью 0:0 с московским "Спартаком" при переполненной домашней арене. Спартаковцы после этого поединка с 14 очками расположились позади "Зенита" в таблице. В чемпионате России сейчас официально наступил перерыв на матчи сборных.