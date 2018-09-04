«Дело Скрипалей»: Британский шпион стал жертвой разборок на черном рынке химоружия?

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-04T01:10:16+03:00

Сергей Скрипаль жил в Британии с женой Людмилой (на фото - в центре), умершей несколько лет назад, жизнью обычного английского пенсионера, но все изменилось 4 марта, когда его вместе с дочерью Юлией отравили неизвестным ядом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему в деле отравленного перебежчика, из-за которого США ввели новые санкции против России, так много нестыковок? Кому покушение выгодно? Выясняем с историком разведки, много лет живущим в Лондоне, Александром Васильевым

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НЕ КИНО, ТЕАТР АБСУРДА

Это будто сюжет для современного политического триллера. Шпион, которого обменяли на российских разведчиков, задержанных в США, осел в Англии. Вел жизнь пенсионера. А потом бац - в начале марта кто-то травит его смертельным боевым газом (заодно и дочь его, оказавшуюся во время атаки рядом). В кино после такого начинается что-то захватывающее. Но не в нашем случае. То, что стало происходить после нападения на Скрипалей, больше напоминало театр абсурда. Во всем сразу обвинили Россию. Мол, шпиона отравила секретная группа из нашей страны - мстила за предательство. Никаких доказательств представлено не было. Правительство Британии заявило: атака - в духе нынешней России. Хотя нет, было как бы подтверждение - яд, которым отравили, еще в 80-е годы изобрели на секретном военном объекте в Саратовской области. Все очевидно!

Затем Скрипали чудесным образом идут на поправку. Показывают дочь шпиона - Юлию. Отца по-прежнему прячут, но с ним, говорят нам, все окей. И только люди начали подзабывать, что случилось, - на сцену выходят новые персонажи.

Дон Стерджесс с другом Чарльзом Роули - люди непритязательные, жили в Эймсбери (городок неподалеку от Солсбери, где отравили Скрипалей), баловались алкоголем. Дон в прошлом наркоманка. Но в мае она получила подарок от Чарли - духи, которые он нашел на улице. Побрызгалась ими и - о нет! - упала замертво. Отравился и Чарли, но для него доза яда оказалась слишком мала. В полиции заявили: во флаконе - та же отрава, которой атаковали Скрипалей.

От калейдоскопа событий голова кругом! Что происходит?

ВЕРСИЯ 1:

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ НАША СТРАНА

- Когда твердых доказательств нет - а их нет,- надо рассматривать происходящее с точки зрения здравого смысла, - говорит Александр Васильев, наш эксперт, которого сами британцы постоянно приглашают на местное ТВ комментировать «дело Скрипалей». - Российские спецслужбы никогда не стали бы этого делать без личного указания президента. Но ему это было не нужно. Шла подготовка к чемпионату мира по футболу - огромное рекламное мероприятие для России. Страна показывает свое доброе лицо миру. Кроме того, глупо российским агентам использовать в Солсбери химоружие. Очевидно, что вслед за отравлением разра­зится международный скандал и обвинят во всем Россию. Да и вообще - ради чего такая спецоперация? Чтобы убить человека, которого отпустили? Скрипаль жил в Солсбери абсолютно открыто. Он знал, что для российских спецслужб никакого интереса не представляет.

- Могли ли стоять за отравлением агенты, ослушавшиеся приказа?

- Можно предположить, что это сделали ветераны спецслужб или нынешние сотрудники, которые действовали независимо от своего руководства. Ультрапатриоты, живущие по принципу «смерть предателям». Но если им плевать на приказы, то на Россию - не плевать. Они могли предвидеть развитие событий и осознать, под каким ударом окажется страна.

ВЕРСИЯ 2:

ДЕЛО РУК ДРУГИХ СПЕЦСЛУЖБ

- А спецслужбы других стран могли это сделать?

- Британцы не стали бы проводить такую операцию. Побоялись бы разоблачителей среди своих. Для такой операции была бы собрана большая группа агентов. И среди них обязательно нашелся бы тот, кто всех бы заложил. Самое смешное - мотив был бы простой: желание заработать. Британские СМИ готовы заплатить гигантские деньги за подробности в такой истории.

ВЕРСИЯ 3:

ПРОДЕЛКИ МАФИИ

- Если за отравлением Скрипалей не стоят спецслужбы, то кто?

- Самая правдоподобная версия: Скрипалей хотела отравить мафия. С ней Сергей мог установить контакт уже после того, как перебрался в Британию. Он мог помогать плохим парням, например консультировать по вопросам безопасности. Но в один момент что-то пошло не так - именно после приезда Юлии 3 марта. Стало быть, плохие парни знали, когда она прилетит. Возможно, от Сергея.

Отсюда можно предположить, что плохие парни - не из России. Они постоянно живут в Британии или любой другой европейской стране, откуда удобно добраться до Солсбери.

- Юлия приезжает 3 марта, а днем 4-го числа их с отцом находят в бессознательном состоянии. Так что же все-таки стало источником отравления?

- Британские следователи по-прежнему считают, что это дверная ручка в доме Сергея. Ее могли заразить в ночь на 4 марта. Если бы яд на дверь нанесли раньше, Сергей отравился бы еще до приезда дочери. Но эта версия рушится на глазах. Как быть с отравлением полицейского Ника Бейли, который нашел Скрипалей? Он потерял сознание почти сразу. А Скрипали с ядом на руках целый день провели в городе и чувствовали себя при этом хорошо. Если вещество настолько сильное, что быстро отравило полицейского, то Скрипали не смогли бы так долго быть на ногах. Возможно, все трое - Юлия, Сергей и Бейли - отравились в одном месте и в одно время.

- Каким образом?

- Первая версия - плохие парни отравили Скрипалей с помощью аэрозоля на улице или в парке. Но это предположение слабое. В таком случае исполнитель должен был сам заразиться. Спасти его мог только костюм химзащиты. Не странно ли видеть такого человека днем в центре Солсбери?

Вторая версия - отравляющее вещество находилось в контейнере, который привезла Юлия из Москвы. Дезодорант, духи. И при таком раскладе Скрипали могли либо знать, что внутри, либо нет.

3 марта, когда Юлия прилетела в Британию, контейнер был у них дома. А 4 марта они взяли его с собой в город, чтобы кому-то передать. Возможно, встреча была назначена в парке. Но по какой-то причине контейнер открылся, и произошла утечка отравляющего вещества. Заметив, что что-то не так, к Скрипалям подошел полицейский и отравился. Кто был тот человек, с которым Скрипали должны были встретиться? Может быть, плохой парень из мафии, торгующей отравляющими веществами. Если эта версия верна, то можно сделать вывод, что Скрипали были контрабандистами.

- Но Юлия наверняка могла и не знать, что внутри яд.

- Конечно. Рассмотрим и такую версию - ни Юлия, ни Сергей не знали, что в контейнере яд. В Москве в аэропорту некто, кто работает на плохих парней, но при этом знаком с Юлией, дарит ей на прощание духи. Помните, в самом начале расследования говорили, что в чемодане Юлии Скрипаль были обнаружены следы того самого отравляющего вещества? Так вот, девушка летит с подаренными «духами» в Британию и пробует их там в присутствии отца. Распыляет на запястья. Папа сидит рядом. Одного-двух нажатий достаточно, чтобы отравиться. Но нервно-паралитическое вещество вряд ли пахнет, как французский парфюм, поэтому Юлии запах мог не понравиться и она могла выкинуть подаренные духи.

- То есть Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились тем, что выбросила Юлия?

- Здесь несколько вариантов. Первый - маловероятный - агенты спецслужб (по мнению британцев, разумеется, российских) привезли в Британию две партии отравляющего вещества. Одну использовали против Скрипалей, вторую сбросили в парке, где его нашел Роули. Но на такую операцию любая спецслужба направила бы лучших людей. Ведь речь идет о химоружии. Мне трудно поверить, что опытные агенты после операции просто выбросили вещество в парке.

Второй вариант - яд производят местные умельцы. Рядом с Солсбери, в Портон-Дауне, есть химическая лаборатория. Там живут профессиональные химики. Можно предположить, что кто-то из них изготавливает отравляющее вещество в свободное время, неофициально, конечно. Возможно, в Британии есть черный рынок, на котором продаются яды. Пузырек, который нашел Роули, не был использован для отравления Скрипалей. Он был запечатан и упакован для транспортировки или продажи. Здесь мы возвращаемся к версии о мафии, с которой, возможно, у Скрипалей были какие-то контакты.