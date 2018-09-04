2018-09-04T02:13:04+03:00
Телевизор

Модератор ток-шоу «Большая игра» Марина Ким: Из-за политики я рассорилась со всей семьей

В новой программе обсуждают события дня с двух разных позиций - России и Америки
Ксения ПАДЕРИНА
Поделиться:
Диплом МГИМО поможет экс-звезде «Доброго утра» Марине Ким уверенно чувствовать себя в политическом ток-шоу. Фото: Первый каналДиплом МГИМО поможет экс-звезде «Доброго утра» Марине Ким уверенно чувствовать себя в политическом ток-шоу. Фото: Первый канал
Изменить размер текста:

Ведущих у нового проекта двое - политологи, историки Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс, а модерировать беседу поручили Марине Ким, которая еще недавно была звездой «Доброго утра».

- Марина, как вы попали в политическую программу?

- Я ведь окончила МГИМО, причем по специальности я не просто международник, а американист. Так что эта программа - абсолютно мой профиль! Я проходила практику в Комитете Совета Федерации. Еще будучи стажеркой, студенткой, принимала там сенаторов... В общем, изначально мой карьерный путь выстраивался именно в эту сторону. Кстати, я писала диплом по импичменту Клинтона. У меня был полный анализ процесса. И я пришла к выводу, что единственный выгодоприобретатель во всей этой истории - его жена. Возможно, в будущем Хиллари Клинтон еще воспользуется этим, потому что набрала невероятный политический капитал. Мой научный руководитель с этим никак не соглашался. Я стояла на своем: «Она набрала такие очки, что ей впору стать президентом». Я это говорила еще в 2000 году! (Хиллари Клинтон баллотировалась в 2016-м. - Ред.). Все последующие события подтвердили мою правоту. Иногда какой-то свежий взгляд на абсолютно очевидные вещи тоже нужен. И это как раз то, что мы пытаемся делать в нашей программе. Почему Россия с Америкой никак не могут договориться? Мне как американисту это дико интересно. Я давно наблюдаю за этим процессом и неравнодушна к нему.

- Цель программы - по­дружить две стороны?

- Скорее попытаться договориться. Так исторически повелось, что и Россия, и Америка имеют непреодолимые различия. Так сложились карты на международной арене, что мы потенциально или скрыто, но всегда противники. На официальном уровне это сейчас практически не происходит, к сожалению. Есть встречи Трампа, Путина, но в целом диалог, конечно, значительно усечен. И наши дипломаты не допускаются в Вашингтон. Все, кто приезжает из Вашингтона в Москву, возвращаются обратно и становятся жутко токсичными, никто с ними не общается. Но это ненормально! Это нездоровая атмосфера, которую мы, представители СМИ, пытаемся изменить.

- На кухне с друзьями приходилось вести баталии на тему политики?

- В студенчестве бывало. Я тогда сгоряча рассорилась, наверное, со всей семьей. Пыталась отстаивать свои политические взгляды. Я была совершенно сумасшедшая. Ну представьте себе - студентка, заряженная на все эти политические теории, заговоры, прочитавшая много литературы. Мне казалось, что нужно всем объяснить, всех научить, как жить. Но, слава богу, я с этим распрощалась. Сейчас у меня исследовательский азарт.

- В советские времена были телемосты с Америкой.

- Время тогда было другое, хотя проблемы те же. Хорошо, что руководству Первого канала пришла в голову такая идея. Здесь нужна и дипломатическая тонкость, и сила воли, чтобы осуществить этот проект. Я настроена по-боевому и считаю, что у программы большое будущее и очень важная миссия.

Дмитрий Саймс. Фото: Первый канал

Дмитрий Саймс. Фото: Первый канал

ХУ ИЗ ХУ

Со стороны США выступает президент Центра национальных интересов (бывший Центр Никсона) политолог, историк Дмитрий Саймс.

Дмитрий родился в СССР, но в 1973 году уехал в США, где сделал впечатляющую карьеру, в частности, работал в Фонде Карнеги, преподавал в Беркли и Колумбийском университете, сотрудничал с несколькими президентскими администрациями.

Вячеслав Никонов. Фото: Первый канал

Вячеслав Никонов. Фото: Первый канал

Со стороны России - председатель Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир», писатель, политолог, доктор исторических наук Вячеслав Никонов. Никонов - внук легендарного советского политического деятеля, министра иностранных дел СССР Вяче­слава Молотова. Кстати, Вячеслав Алексеевич на ТВ отнюдь не новичок - в ­70-х годах он играл в «Что? Где? Когда?», став одним из первых членов Клуба знатоков.

«Большая игра». Понедельник - четверг, 22.30, Первый.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Перезапуск «Зачарованных»: сериал про феминисток вместо сериала про ведьм
14 октября выходят новые «Зачарованные» с другим актерским составом. В перезапуске популярного мистического сериала магические способности сестер слегка уступают феминизму, расовой принадлежности и сексуальной ориентации.
Новости 24
Пользователи Facebook и Instagram снова пожаловались на сбои в работе сервисов
Украинский омбудсмен заявила, что обмен моряками с Россией невозможен
«Это хорошо – для меня!»: Трамп отреагировал на новость о планах Керри баллотироваться в президенты США
Московские хирурги удалили у пациента гигантскую опухоль весом более 20 кг
Атака дронов боевиков в Латакии: погибли трое сирийских военных, девять ранены
Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном
Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки
Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: Выборы во Владимирской области выиграет губернатор Светлана Орлова
В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Захарченко
Порошенко «взбесился» из-за одного слова Тимошенко
У здания Би-би-си в Лондоне подорвали автомобиль
Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России
Россия может продолжить поставки ракетных двигателей в США
Порошенко пообещал до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе‍
МИД РФ не собирается обращать внимание на продление санкций ЕС
В Госдуме предложили Порошенко исключить из конституции Украины Крым
Умер клавишник Ника Кейва Конвэй Сэведж
Российские футболисты поздравили Черчесова с юбилеем, выйдя на поля с накладными усами
Выставку Бэнкси в Москве посетили более 300 тысяч человек
На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше
МИД РФ пообещал, что Россия поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко
В ФСБ заявили, что доходы ИГ* упали в 10 раз
ФСБ направила специалистов в ДНР для участия в расследовании убийства Захарченко‍
Американские ученые рассказали, как спасти Землю
Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии
Глава МИД Германии сравнил США с питоном