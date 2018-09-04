2018-09-04T11:01:52+03:00
Экономика

Массовый вброс фальшивок: некоторые банкоматы в России перестали принимать пятитысячные купюры

Проблема затронула устройства нескольких крупных банков, но о массовой блокировке речи не идет
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Устаревшие банкоматы не справляются с новой волной поддельных купюр в 5 тысяч рублей.Устаревшие банкоматы не справляются с новой волной поддельных купюр в 5 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Один из крупных производителей банкоматов в России - компания NCR - на прошлой неделе забила тревогу. Мошенники нашли слабое звено в некоторых банкоматах старых моделей и воспользовались этим, "накормили" их фальшивыми пятитысячными на миллионы рублей.

Проблема затронула устройства нескольких крупных банков. В итоге они приняли решение временно приостановить в них прием пятитысячных купюр - до перенастройки оборудования. При этом о массовой блокировке банкоматов речи не идет. Доля устаревшего оборудования составляет считанные проценты. Поэтому в большинстве устройств принимаются все купюры без исключения. Там система проверки и распознавания денежных знаков более сложная.

- Поймать мошенников будет сложно, поскольку определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто. Ведь они перемешаны в кассете вместе с настоящими. Нужно поднимать записи с камер и т.д. - рассказал газете «Ведомости» на условиях анонимности один из сотрудников крупного банка.

Как поясняют эксперты, скорее всего, мошенникам помогал или действующий, или бывший работник отдела обслуживания банкоматов. Для распознавания купюр машина использует ограниченное количество защитных признаков. Например, проверяет два или три из них. Если они совпадают, то банкомат принимает банкноту за настоящую и зачисляет деньги на счет. Другими словами, фальшивомонетчикам достаточно идеально сделать лишь эти защитные признаки, а остальное может быть обычной бумагой.

Точная сумма ущерба пока не разглашается. Многие банкоматы еще не инкассированы. Кроме того, банки не жаждут разглашать подобную информацию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Опора на собственные силы»
Повышение пенсионного возраста можно пережить, в хорошем смысле, если расчистить рабочие места для пожилых людей. Но, как считает колумнист «КП», все пенсионерские вакансии давно уже заняты мигрантами. Не верите? Просто посмотрите по сторонам…
Озвученная президентом продажа имущества Пенсионного фонда может стать началом контроля за его работой
Известный экономист Михаил Делягин уверен, что при нынешнем неэффективном управлении пенсионными деньгами, повышение возраста даст лишь краткосрочные результаты
Новости 24
Опрос показал, что больше 80% российских бизнесменов готовы продать активы
В Риме на глазах у туристов обрушилась часть форума
В Великобритании загорелась начальная школа
Порошенко внес в Верховную раду проект о военном приветствии "Слава Украине"
В России из-за лесных болезней могут погибнуть 2,7 млн гектаров леса
В Японии из-за тайфуна отменили больше 600 авиарейсов
Скворцова: угрозы повышения цен на лекарства в России нет
Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах
ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов
На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак