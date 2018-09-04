Массовый вброс фальшивок: некоторые банкоматы в России перестали принимать пятитысячные купюры

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-04T11:01:52+03:00

Устаревшие банкоматы не справляются с новой волной поддельных купюр в 5 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Один из крупных производителей банкоматов в России - компания NCR - на прошлой неделе забила тревогу. Мошенники нашли слабое звено в некоторых банкоматах старых моделей и воспользовались этим, "накормили" их фальшивыми пятитысячными на миллионы рублей.

Проблема затронула устройства нескольких крупных банков. В итоге они приняли решение временно приостановить в них прием пятитысячных купюр - до перенастройки оборудования. При этом о массовой блокировке банкоматов речи не идет. Доля устаревшего оборудования составляет считанные проценты. Поэтому в большинстве устройств принимаются все купюры без исключения. Там система проверки и распознавания денежных знаков более сложная.

- Поймать мошенников будет сложно, поскольку определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто. Ведь они перемешаны в кассете вместе с настоящими. Нужно поднимать записи с камер и т.д. - рассказал газете «Ведомости» на условиях анонимности один из сотрудников крупного банка.

Как поясняют эксперты, скорее всего, мошенникам помогал или действующий, или бывший работник отдела обслуживания банкоматов. Для распознавания купюр машина использует ограниченное количество защитных признаков. Например, проверяет два или три из них. Если они совпадают, то банкомат принимает банкноту за настоящую и зачисляет деньги на счет. Другими словами, фальшивомонетчикам достаточно идеально сделать лишь эти защитные признаки, а остальное может быть обычной бумагой.

Точная сумма ущерба пока не разглашается. Многие банкоматы еще не инкассированы. Кроме того, банки не жаждут разглашать подобную информацию.