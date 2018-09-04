Юлия Началова призналась, что ее любовник отлично дружит с бывшим мужем

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-04T15:37:31+03:00

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Юлия Началова, которая известна своими романами и замужествами за известными спортсменами, после разрыва с хоккеистом Александром Фроловым взяла пауза. То ли устала от неудач в личной жизни, то ли решила сосредоточиться на лечении своей болезни (у певицы не так давно диагностировали подагру). Как бы то ни было, но больше двух лет о личной жизни Юлии Началовой ничего не было слышно, однако, 3 сентября красавица удивила всех, придя на открытие турецкого ресторана под руку с красивым и импозантным мужчиной. Возлюбленного Началова представила как Вячеслава и заявила, что это ее любимый мужчина. Он уже знаком с дочерью певицы. Кстати, та восприняла появление Вячеслава в их жизни с мамой очень спокойно. Кроме того, оказалось, что с новым возлюбленным знаком и бывший муж звезды.

«Мой новый молодой человек и бывший муж знакомы. Они не то чтобы дружат, просто хорошо друг к другу относятся», — говорит певица.

Юлия выглядела рядом с Вячеславом очень счастливой и охотно позировала представителям прессы. А еще рассказывала журналистам о том, что готова родить еще одного ребенка. Правда, жениться пара не торопится — Юлия хочет проверить чувства к возлюбленному. «Хотя я не против снова создать семью, снова забеременеть и родить – хотела бы на сей раз мальчика», — цитирует Юлию Dni.ru.

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Поскольку Началова и Фролов официально так и не поставили штамп в паспорте, им не придется проходить через развод и раздел имущества. На безымянном пальце Юли до недавнего времени сияло колечко с бриллиантом, подаренное бойфрендом в честь помолвки. Однако до загса пара так и не дошла. «Мы уже женаты», - всегда отвечал журналистам Александр. А Юля уверяла, что им, пережившим опыт неудачных браков, хорошо и без штампа в паспорте. (подробности)