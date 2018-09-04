Грабитель проник в дом Анастасии Заворотнюк и вынес кольца на миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2018-09-04T16:00:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Известную актрису Анастасию Заворотнюк ограбили на миллион рублей. Из ее трехэтажного коттеджа в Новой Москве вынесли ювелирные украшения.

- Неизвестный вошел в дом ночью 3 сентября, забрал сумку хозяйки, где находились два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей. Уже в отделение поступило заявление, где указан ущерб в 1 млн рублей, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сразу же пошли домыслы, что актрисы в тот момент не было дома, а сам коттедж не охранялся и даже не было камер видеонаблюдения. Но на самом деле все было не так.

- Говорят, Анастасию ограбили, - звоню Марине Потаповой, директору актрисы.

- Да, это правда, - говорит она.

- А Анастасии не было дома?

- Была. И супруг ее был дома.

- А кто же тогда вынес украшения? Уборщица? Анастасия подозревает, кто?

- Нет. При них и вынесли.

Оказывается, что в дом Анастасии Заворотнюк неизвестный зашел ночью, преодолев забор. Взламывать дверь ему тоже не пришлось — не исключено, что были ключи. В окнах не горел свет, по всей видимости, бандит думал, что хозяев нет дома. Зашел вовнутрь. Анастасия Заворотнюк в то время с ребенком была на втором этаже и готовилась ко сну. Посторонние звуки возле двери услышал Петр Чернышев, который еще не спал. Он пошел в коридор и увидел мужскую тень, стал кричать и прогонять неизвестного ему человека. Грабитель понял, что в доме есть хозяева, прихватил сумку актрисы, которая стояла на подоконнике у двери и покинул дом. Петр Чернышев не успел его догнать.

- Заявление в полицию написал супруг актрисы. На место уже выезжали наши сотрудники, опросили охранников. Идет расследование, - говорят в правоохранительных органах.

По некоторым данным, к ограблению могла иметь дело служанка семьи, которая как раз в этот период уехала к себе на малую родину. К слову, дом Чернышева и Заворотнюк ограбили уже в третий раз.