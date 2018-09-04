2018-09-04T16:00:29+03:00
Звезды

Грабитель проник в дом Анастасии Заворотнюк и вынес кольца на миллион рублей

Муж актрисы лично пытался остановить бандита
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса Анастасия Заворотнюк.Актриса Анастасия Заворотнюк.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Известную актрису Анастасию Заворотнюк ограбили на миллион рублей. Из ее трехэтажного коттеджа в Новой Москве вынесли ювелирные украшения.

- Неизвестный вошел в дом ночью 3 сентября, забрал сумку хозяйки, где находились два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей. Уже в отделение поступило заявление, где указан ущерб в 1 млн рублей, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Сразу же пошли домыслы, что актрисы в тот момент не было дома, а сам коттедж не охранялся и даже не было камер видеонаблюдения. Но на самом деле все было не так.

- Говорят, Анастасию ограбили, - звоню Марине Потаповой, директору актрисы.

- Да, это правда, - говорит она.

- А Анастасии не было дома?

- Была. И супруг ее был дома.

- А кто же тогда вынес украшения? Уборщица? Анастасия подозревает, кто?

- Нет. При них и вынесли.

Оказывается, что в дом Анастасии Заворотнюк неизвестный зашел ночью, преодолев забор. Взламывать дверь ему тоже не пришлось — не исключено, что были ключи. В окнах не горел свет, по всей видимости, бандит думал, что хозяев нет дома. Зашел вовнутрь. Анастасия Заворотнюк в то время с ребенком была на втором этаже и готовилась ко сну. Посторонние звуки возле двери услышал Петр Чернышев, который еще не спал. Он пошел в коридор и увидел мужскую тень, стал кричать и прогонять неизвестного ему человека. Грабитель понял, что в доме есть хозяева, прихватил сумку актрисы, которая стояла на подоконнике у двери и покинул дом. Петр Чернышев не успел его догнать.

- Заявление в полицию написал супруг актрисы. На место уже выезжали наши сотрудники, опросили охранников. Идет расследование, - говорят в правоохранительных органах.

По некоторым данным, к ограблению могла иметь дело служанка семьи, которая как раз в этот период уехала к себе на малую родину. К слову, дом Чернышева и Заворотнюк ограбили уже в третий раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд Киева продлил арест Савченко до 30 октября
В сети появился финальный трейлер нового "Хищника"
Посол Украины в Германии назвал невысоким шанс, что ЕС остановит "Северный поток — 2"
Порошенко: Австрия может взять "шефство" над частью Донбасса
Набиуллина: появились факторы в пользу повышения ключевой ставки
Украина возбудила уголовные дела против немецких депутатов из-за посещения Крыма
В ЮАР столкнулись два поезда, пострадали около 100 человек
Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире