«Ни капли стыда»: Анну Седакову раскритиковали за слишком откровенное фото с сыном

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-04T17:43:06+03:00

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Трудно быть одной из самых сексуальных бывших солисток «ВИА Гры», при этом совмещая этот гордый статус с тем, что ты мать троих детей. Но до недавного времени Анне Седаковой это удавалось. Фотографии в инстаграме звезды, где она позируют в купальнике уместно сочетались со снимками, где она проводит время с детьми. Но недавно, кажется, звезда потеряла меру. По крайней мере, так посчитали поклонники, когда увидели ее фото с маленьким сыном, где звезда сфотографировалась в купальнике, но с сильно обнаженной пятой точкой. Фанаты Седоковой недоумевают, почему именно такую позу нужно было выбрать для снимка?

annasedokova 4 утра в LA и сон ушёл

«Фото вульгарное, рассчитанное только на мужчин! Такое фото с ребёнком умная женщина не выставит!», «Какой ужас. Ни капли приличия, еще и известная личность, есть ребенок, и ни капли стыда!», «Очень люблю Аню Седокову, но это фото жесть!!», «Самой не противно за такое фото? Я не ханжа, но это как мне кажется отвратительным. Попа на весь экран и ребенок рядом! Фу»,— возмутились поклонники Седоковой (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Напомним, не так давно Седакова оказалась в центре скандала, когда бывший супруг певицы Максим Чернявский забрал их дочь Монику в США, где давно живет сам, а певицу решил лишить родительских прав. Судебные разбирательства экс-супругов длились почти год, но в итоге им удалось прийти к соглашению: Моника осталась жить с отцом в Лос-Анджелесе, а мама будет забирать ее на каникулы. Во время разбирательств бабушка Чернявского утверждала, что не хочет, чтобы Моника подобно матери росла в среде шоу-бизнеса и видела его нравы. Помимо Моники, у Седоковой есть еще дочь Алина от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича (спортсмен скончался в 2014 году), и сын Гектор от экс-возлюбленного Артема Комарова.