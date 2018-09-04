Солнце плюнуло в Землю огненным шаром размером с саму Землю

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-04T19:52:46+03:00

НАСА обнародовало видео чудовищных событий, происходящих на Солнце. За 2 дня ролик посмотрели почти 2 миллиона человек [видео]

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Ролик, привлекший внимание пользователей Интернета по всему миру, НАСА выложило в своем Инстаграме. За 2 дня его посмотрели 1679470 человек. И продолжают смотреть. Предъявленное публике видео составлено из кадров, сделанных в ультрафиолетовом диапазоне с борта спутника НАСА под названием Лаборатории солнечной динамики (NASA's Solar Dynamics Observatory). Камеры космического аппарата запечатлели протуберанцы — выбросы солнечной плазмы. Явление это завораживающее, но весьма рядовое для нашего светила. Оно то и дело их — протуберанцы - выбрасывает. Откуда тогда ажиотаж?

Небывалую популярность ролику, скорее всего, обеспечил заголовок поста «Great ball of fire!» - «Гигантский огненный шар!» - в дословном переводе. Или «Гигантский шар огня!». Многие, похоже, поняли его буквально. В том смысле, что из Солнца и в самом деле вылетел какой-то гигантский огненный шар. А такое достойно искреннего удивления.

В российском сегменте Интернета посту НАСА добавили жару. Стали сопровождать ссылки на него угрожающими заголовками вроде «Новый конец света: К Земле летит огненный шар от Солнца». Хотя авторы поста ничем таким не пугали. Просто сообщили, что высота извергнутой плазмы превышает диаметр Земли в несколько раз.

Кадры, вошедшие в ролик, были сделаны еще 13 августа 2018 года. Вобрали в себя события, которые развивались около 2 часов, Плазма, исторгнутая тогда, долетела до Земли 16-17 августа. Но конца света не принесла. Вызвала лишь северное сияние, которое озарило небо Финляндии.

nasa НАСА обнародовало видео чудовищных событий, происходящих на Солнце

КСТАТИ

Иной раз из Солнца такое вылетит...

Бывало, что и шары из Солнца вылетели — как раз размером с Землю. Однажды подобное явление удалось сфотографировать астроному-любителю из Голландии Яну Тиммермансу (Jan Timmermans). Он следит за событиями, происходящими на Солнце - за пятнами, корональными выбросами, за протуберанцами. Фотографирует и регулярно выкладывает их снимки на своем сайте.

В начале мая 2011 Ян снимал пятно, расположенное на юго-западе светила. А удивительный протуберанец, который оторвался от поверхности Солнца и превратился в огненный шар, попал в кадр случайно.

Размер шара - с наш - земной. К сожалению, Ян не уточнил его судьбу: то ли огненный шар упал обратно на Солнце, как это обычно бывает с протуберанцами, то ли улетел прочь, словно плазменный сгусток коронального выброса.

Иной раз из Солнца и в самом деле вылетают огненные шары размером с Землю.

НАСА не удостоило тот - "голландский" - шар вниманием. Но примерно через месяц удивило "своим" протуберанцем веьма мистической формы — в виде ангела, взмахнувшего крыльями. Он тоже попал в объективы камер Solar Dynamics Observatory.

Как сообщил астрофизик Алекс Янг (C. Alex Young) из НАСА (NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland), выброс произошел 12 июля 2011 года. Длился несколько часов. Протуберанец взметнулся более, чем на 150 тысяч километров. Это опять же несколько диаметров Земли. Выброшенная плазма, притянутая чудовищным магнитным полем и гравитацией, изогнулась петлей, распалась на несколько "нитей" и вернулась обратно на светило.

А иной раз являются ангелы размером с несколько Земель.

Вылетевшего из Солнца ангела ученые считают оптической иллюзией. Что, конечно, разумно. Но с другой стороны…Кто знает, какие они - ангелы - вообще. И где живут-водятся. Вдруг есть и вот такие - огромные. И дом их - Солнце…