Немецкий политик Гуннар Линдеманн: «Спонсируя Украину, Меркель помогает обстреливать Донбасс»

3 Сент. 23:32 2018-09-04T12:00:25+03:00

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Первые полгода своего четвёртого срока канцлер ФРГ Ангела Меркель завершила триумфально. В кавычках. В ночь с 25 на 26 августа на Дне города Хемниц несколько мигрантов пристали к местной девушке. Её попыталась защитить трое немцев. Силы были неравны — парней с многочисленными ножевыми ранениями доставили в больницу. Один из них, 35 летний Даниэль Хиллиг, скончался. Но Хемниц — это бывшая ГДР, всевозможной «толерантности» тут куда меньше, чем на Западе. Жители города вышли на массовые митинги, разогнанные полицией…

Так какова же сейчас в ФРГ ситуация с мигрантами? Когда снимут антироссийские санкции? И почему сами немцы вместе с детьми бегут от школьных уроков «секс-просвещения» в Россию? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская Правда» (fm.kp.ru) ответил депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.