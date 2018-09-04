5 из 6 российских собственников хотят продать свои предприятия. Но только каждый третий готов купить

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-04T12:44:38+03:00

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84% собственников в России готовы полностью или частично отказаться от своих активов. Да только вот проблема — покупателей раз-два и обчелся. Лишь 32% процента бизнесменов готовы вложиться в новые проекты. К таким результатам пришли исследователи известной аудиторско-консалтинговой группы «Эрнст энд Янг» (EY) проведя глобальный опрос «Барометр уверенности компаний», сообщает РБК.

В основном, речь идет об объектах малого и среднего бизнеса. Причины, почему предприниматели хотят выйти из дела таковы: слишком низкая эффективность (33%) и слишком высокие риски прекращения деятельности (51%).

Главным риском 55% российских респондентов назвали геополитическую напряженность. Затем следует непредсказуемость валютного курса.

«Кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России ограничений. При этом государство не оказывает им такую поддержку, как крупному бизнесу», — говорится в исследовании.

С этим абсолютно согласен известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко.

- Власти оказывают реальную помощь только крупному бизнесу, - подтвердил он КП. - А малый и средний... Нет, формально поддержка есть, но я бы это слово поставил в кавычки. У нас более 70 программ поддержки предпринимательства, множество структур, занимающихся этим. Но как все происходит на деле? Структуры — это чиновники, кабинеты, высокие зарплаты. На это уходят деньги. Почему эти средства не направить напрямую в банки, чтобы они могли выдавать предпринимателям кредиты под удобный процент? Кроме того, надо упростить правила выдачи кредитов. Нынешние циркуляры таковы, что инвестирование в малый бизнес становится практически невозможным.

В опросе приняли участие 60 руководителей российских компаний из 14 секторов экономики.