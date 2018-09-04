2018-09-04T15:51:31+03:00
Дом. Семья

Заросший шерстью зверь шокировал ветеринаров в приюте для животных

Животное, которое было не узнать, подбросили к дверям приюта в американском городе Гарднервилл
Ася РОМАНЧУК
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Ветеринары были шокированы состоянием подброшенного кота.Ветеринары были шокированы состоянием подброшенного кота.
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13 августа в 5:30 утра неизвестный мужчина в бейсболке и красной рубашке оставил переноску у входной двери приюта и скрылся.

Только утром подкидыш был обнаружен, по камерам видеонаблюдения удалось восстановить историю его появления.

Когда же ветеринары открыли переноску, то не сразу поняли, что за животное внутри. Огромный комок свалявшейся шерсти и две пары глаз, примерно так позже будут описывать питомца сотрудники приюта.

Животное принес в переноске неизвестный мужчина.

Животное принес в переноске неизвестный мужчина.

- Сначала опешили, решили, что это большая собака, но мы не могли достать её, чтобы убедиться в этом. Животное просто не пролезало в дверцу. В итоге мы с трудом сняли верхнюю крышку и увидели кота, который был облеплен дредами с головы до кончика хвоста, - рассказывает директор приюта Лиз Бегович.

Ветеринары были шокированы состоянием подброшенного кота.

Ветеринары были шокированы состоянием подброшенного кота.

Женщина признается, что никогда не видела животных в таком ужасном состоянии. Шерсти было так много, что зверь даже не мог передвигаться.

- Вероятно, он жил в этой переноске несколько лет, а кто-то его кормил и поил. И скорее всего, миску с едой ставили прямо перед его мордой, потому что самостоятельно кот не мог сделать ни шага, - говорит шокированный ветеринар.

После укола снотворного животное достали, и первым делом, отправили к парикмахеру.

Шерсти было так много, что зверь даже не мог передвигаться.

Шерсти было так много, что зверь даже не мог передвигаться.

Целых два килограмма шерсти было на бедняге. После того, как лишнее обмундирование удалось снять, оказалось, что котик тоже не маленького размера. Он весит почти 10 килограммов, но в целом здоров.

У него шелковистая шерсть, на месте зубы, а глаза хорошо видят.

Теперь у котика жизнь налаживается.

Теперь у котика жизнь налаживается.

Для полноценной активной жизни ему нужно похудеть. Котика назвали Боб Марли и уже нашли ему новых хозяев, которые пообещали следить за пушистым питомцем, - пишет «Ридус».

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