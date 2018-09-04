2018-09-04T15:45:16+03:00
В мире

Мексиканец угнал дорогой внедорожник, не сообразив, что это катафалк

Внутри был гроб с покойным, поэтому угонщика обвинили еще и в похищении
Дарья КРЫЛОВА
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В угнанной машине оказался гроб с покойником.В угнанной машине оказался гроб с покойником.Фото: EAST NEWS
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Полиция Мехико арестовала 40-летнего Аннибала Соула Н. за угон автомобильного катафалка, в котором находилось тело покойного. Мужчина, умерший в больнице города Гвадалахара, должен был отправиться для прощания домой к скорбящим родственникам, но вместо этого оказался за полтысячи километров - в столице страны. Так что последний путь для усопшего вышел довольно долгим и замысловатым...

По словам угонщика, он и понятия не имел, что в задней части премиального внедорожника Каддилак Эскалей, отделенной от водителя матовым стеклом, стоял гроб с покойником. Поэтому был немало удивлен, когда помимо прочего ему предъявили еще и обвинение в... похищении человека. Пусть даже мертвого.

«Я увидел вставленный ключ зажигания и больше ни о чем не думал», - признался пойманный преступник. - «Я собирался просто продать эту машину, какая мне разница что там в ней находилось?».

Однако, его планам не суждено было сбыться: летевший на бешеной скорости по шоссе катафалк заметили патрульные полицейские и, как только отошли от первоначального шока, бросились в погоню и арестовали угонщика. А покойный, наконец, был доставлен к горюющей семье и достойно погребен на кладбище.

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