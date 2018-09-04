Актриса Елизавета Боярская во второй раз станет мамой

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-04T17:54:28+03:00

У 36 летнего Максима Матвеева и 32-летней Елизаветы Боярской, которые женаты уже 8 лет, есть шестилетний сын Андрей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса с октября - в декретном отпуске, в творческий отдых отправится и ее супруг Максим Матвеев

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Эту информацию нам подтвердили в питерском Малом драматическом театре, где служит актриса. В сентябрьской афише еще стоят спектакли с ее участием - «Гамлет», «Вишневый сад», «Коварство и любовь» (все билеты проданы). В октябре Боярская уже не будет выходить на сцену.

В МХТ им.Чехова творческий отпуск Максима Матвеева тоже связывают с пополнением в семействе. На днях выяснилось, что Максим не будет играть в премьере Юрия Бутусова «Человек из рыбы», хотя репетировал, играл в предпремьерном показе. Теперь этому появилось объяснение - по семейными обстоятельствам.

Правда сегодня в своем Инстаграме Матвеев опубликовал приглашение на спектакль «Волки и овцы», в котором он занят в «Табакерке», мол, приходите, буду рад. Первый спектакль в новом сезоне будут играть на сцене театра им.Пушкина. Театр Олега Табакова сейчас на ремонте.

Напомним, у 36 летнего Максима Матвеева и 32-летней Елизаветы Боярской, которые женаты уже 8 лет, есть шестилетний сын Андрей.

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