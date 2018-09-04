2018-09-04T18:05:12+03:00
Звезды

На «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» поедут красавицы из Чувашии и Якутии

Российский оргкомитет определился, кто полетит представлять страну в Китай и Таиланд
Юлия МАЗУР
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Наталья Строева из Якутии и Юлия Полячихина, действующая «Мисс Россия»Наталья Строева из Якутии и Юлия Полячихина, действующая «Мисс Россия»Фото: Instagram.com
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В апреле строгое жюри «Мисс России» выбрало трех самых прекрасных девушек нашей необъятной родины, а в сентябре оргкомитет определился, кого и куда отправлять дальше.

Так сложилось, что на планете больше всего ценятся два шоу - «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Оба старейшие — самую красивую в мире девушку выбирают 67 лет, самую красивую во вселенной — 66. Последнее шоу в том числе знаменито тем, что 20 лет им владел нынешний президент США Дональд Трамп (Американский лидер три года назад продал конкурс, - ред.).

Всего раз в истории этих шоу главной красавицей выбирали русскую. Титул «Мисс Мира-2008» завоевала Ксения Сухинова, корону «Мисс Вселенная-2002» надела Оксана Федорова.

Споры о том, какой из двух конкурсов круче, не закончатся никогда. Более того, устроители этих шоу уже который год устраивают их примерно в одно и то же время, хотя раньше был какой-то разбег и обладательница короны «Мисс Россия» участвовала и там и там. Теперь же это невозможно, потому что «Мисс Мира-2018» пройдет в Китае 8 декабря, а «Мисс Вселенная-2018» - 16 декабря в Таиланде.

Оргкомитет определился, куда именно полетит Юлия Полячихина, действующая «Мисс Россия».

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Here is the long-awaited photo. I'm very happy about the result
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18-летняя представительница Чувашии отправится на «Мисс Вселенная».

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Paris
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Рост красавицы 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см. Юлия — студентка первого курса журфака в Чебоксарах.

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Опрос показал, что вам больше нравится этот цвет волос, чем мой натуральный
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Параллельно с учебой Полячихина работает модель, имела контракты во Франции и Японии.

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Посмотрю с улыбкой на данную ситуацию Shooting for @tomboys_ru @madebyzavtra @olalagofman @alexandra_klimik
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Занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта.

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Ох ох, на улице теплее чем в школе, +10 градусов в классе!
694 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии.

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Make-up - это определенно Религия
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Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см.

stroevatashastroevatasha
Мне с самого детства нравится все это женское,красивое и совершенное
7926 отметок «Нравится»221 комментариевInstagram

Она учится на первом курсе медицинского института в Москве. Наталья планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом.

stroevatashastroevatasha
отсняли и мою весеннюю коллекцию одежды
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Строева — профессиональная модель. Танцует и учит девушек ходить по подиуму и позировать фотографам.

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Especially for
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В столице начали набирать участниц конкурса красоты "Мисс Москва"

Петр СИМОНОВ

Для тех, кто мечтает, но все никак не решится, момент настал. Конкурс «Мисс Москва-2018» начинает отбирать претенденток на корону. В 23-й шоу пройдет в Первопрестольной, в этом году оно состоится осенью.

Что для этого нужно? Быть красивой и талантливой. Единственное ограничение — возраст. Участницей можно стать, если вам от 16 до 28 лет.

Неплохо уметь двигаться, быть пластичной, но не обязательно. Всему обучат.

Претенденток на корону ждут курсы хореографического, актерского мастерства, дефиле, сценической пластики, даже тренинги с психологами проведут, если сильно разволнуетесь.

Вес и рост, как мы видим, значения не имеет. Так что вперед!

Та, что получит корону «Мисс Москва»,отправится на национальный конкурс «Краса России».

Заявки можно слать сюда. zayavkikrasa@gmail.com

Или звонить 7 (499) 250-2528, +7 (916) 210-8018.

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