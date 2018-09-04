На «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» поедут красавицы из Чувашии и Якутии

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-04T18:05:12+03:00

Российский оргкомитет определился, кто полетит представлять страну в Китай и Таиланд

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В апреле строгое жюри «Мисс России» выбрало трех самых прекрасных девушек нашей необъятной родины, а в сентябре оргкомитет определился, кого и куда отправлять дальше.

Так сложилось, что на планете больше всего ценятся два шоу - «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Оба старейшие — самую красивую в мире девушку выбирают 67 лет, самую красивую во вселенной — 66. Последнее шоу в том числе знаменито тем, что 20 лет им владел нынешний президент США Дональд Трамп (Американский лидер три года назад продал конкурс, - ред.).

Всего раз в истории этих шоу главной красавицей выбирали русскую. Титул «Мисс Мира-2008» завоевала Ксения Сухинова, корону «Мисс Вселенная-2002» надела Оксана Федорова.

Споры о том, какой из двух конкурсов круче, не закончатся никогда. Более того, устроители этих шоу уже который год устраивают их примерно в одно и то же время, хотя раньше был какой-то разбег и обладательница короны «Мисс Россия» участвовала и там и там. Теперь же это невозможно, потому что «Мисс Мира-2018» пройдет в Китае 8 декабря, а «Мисс Вселенная-2018» - 16 декабря в Таиланде.

Оргкомитет определился, куда именно полетит Юлия Полячихина, действующая «Мисс Россия».

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18-летняя представительница Чувашии отправится на «Мисс Вселенная».

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Рост красавицы 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см. Юлия — студентка первого курса журфака в Чебоксарах.

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Параллельно с учебой Полячихина работает модель, имела контракты во Франции и Японии.

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Занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта.

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На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии.

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Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см.

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Она учится на первом курсе медицинского института в Москве. Наталья планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом.

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Строева — профессиональная модель. Танцует и учит девушек ходить по подиуму и позировать фотографам.

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В столице начали набирать участниц конкурса красоты "Мисс Москва"

Петр СИМОНОВ

Для тех, кто мечтает, но все никак не решится, момент настал. Конкурс «Мисс Москва-2018» начинает отбирать претенденток на корону. В 23-й шоу пройдет в Первопрестольной, в этом году оно состоится осенью.

Что для этого нужно? Быть красивой и талантливой. Единственное ограничение — возраст. Участницей можно стать, если вам от 16 до 28 лет.

Неплохо уметь двигаться, быть пластичной, но не обязательно. Всему обучат.

Претенденток на корону ждут курсы хореографического, актерского мастерства, дефиле, сценической пластики, даже тренинги с психологами проведут, если сильно разволнуетесь.

Вес и рост, как мы видим, значения не имеет. Так что вперед!

Та, что получит корону «Мисс Москва»,отправится на национальный конкурс «Краса России».

Заявки можно слать сюда. zayavkikrasa@gmail.com

Или звонить 7 (499) 250-2528, +7 (916) 210-8018.