Игорь Крутой на "Новой волне": "Много песен недостойных. Но если спросите, нужна ли цензура, я скажу нет"

СЕГОДНЯ 18:06 2018-09-04T18:18:42+03:00

На пресс-конференции перед открытием фестиваля композитор рассказал о своих планах на Аллу Пугачеву, а Филипп Киркоров признался, что планирует «отчебучить»

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В этот вторник, 4-го сентября в Сочи открылся очередной конкурс «Новая волна». Спустя четыре года после переезда фестиваля из Юрмалы в Сочи мы видим, что от этого он только выиграл: западные звезды, как приятный бонус - в этом году на сцену выйдет Луис Фонси, автор главного хита прошлого года «Despasito», огромные яхты, пришвартованные у берега - в этот раз не Романа Абрамовича, а Алишера Усманова, но не менее величественная, развеселые вечеринки, классные ведущие, например, Лера Кудрявцева, которая спустя месяц после родов решила вернуться на работу.

В первый день фестиваля на White Party сюрпризом будет Верка Сердючка. Далее намечаются не менее зажигательные тусовки - ко дню рождения Ирины Аллегрова пройдёт вечеринка «Цветы по поводу» с обязательным для всех гостей и журналистов розовым дресс-кодом (мечтаем увидеть Филиппа Киркорова в total pink). Состоится и ABBA-party, куда надо изыскать одежду в стиле диско: в золотых и серебряных цветах. Ну и «Latina-пати», на котором, видимо, все придут в цыганском стиле. И, конечно, конкурс молодых исполнителей - ради чего все, собственно говоря, и собрались в Сочи.

Филиппа Киркорова спросили, чем он будет удивлятьФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

На пресс-конференции о грядущих событиях "Новой волны" рассказали Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Юрий Костин и мэр города Сочи Анатолий Пахомов.

Игорь Крутой кратко напомнил, что нас будет ждать помимо конкурсантов в New Wave Hall:

- Юбилей A’Studio, Володи Преснякова, поздравление с днём рождения Ирины Аллегровой. Ну и вас ожидает психическое потрясение - ошеломляющая премьера песни «Ибица» - о ней постоянно говорил один из ее исполнителей, Коля Басков, с которым мы летели вместе.

Филиппа Киркорова спросили, чем он будет удивлять:

- Я хотел взять тайм-аут после прошлого, юбилейного года. Но с песней «Цвет настроения синий» у меня это не получилось. На самой «Волне» с прошлого раза очень сложно чем-то удивлять после моего юбилейного вечера, который прошёл с легкой руки Игоря Яковлевича. И в этом я немного завидую Ирине Аллегровой, которую мы все будем чествовать и исполнять песни из ее репертуара. И для меня приоритет всех дней - спеть композицию Аллегровой, которую очень любила моя мама - «Сквозняки». Но тут будет много мероприятий - и официальных, и не официальных. И я просто уверен, что «зажжем» и я что-то отчебучу - главное, с кем.

Сергей Лазарев признался, что уже в 15-й раз на «Новой Волне», и очень любит этот конкурсФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Александр Румянцев, генеральный директор конкурса рассказал, что с приездом украинского участника не было никаких проблем:

- Он приехал, очень талантливый парень. Будет ли он потом выступать - это уже к нему вопрос.

Сергей Лазарев признался, что уже в 15-й раз на «Новой Волне», и очень любит этот конкурс. В этот раз у него будет несколько премьер плюс участие в творческих вечерах дружественных ему артистов. И сообщил, что не против того, чтобы через несколько лет на «Волне» прошёл бы и его творческий вечер.

А мы спросили у Игоря Крутого про цензуру. Ему этот вопрос задать было логично - он управляет крупным конкурсом молодых исполнителей, плюс занимается продюссированием. Поэтому мы хотели узнать, нужно ли как-то контролировать молодежь, которая иногда зарывается в самовыражении и употребляет слова и понятия несколько сомнительного свойства?

- Я сам сталкивался с цензурой, - признался Игорь Яковлевич. - Увидев лица людей, которые решали судьбу твоего творчества, можно было в обморок упасть. Помню времена, когда Оскар Фельцман, Александра Пахмутова и Марк Фрадкин сидели в комиссии, а мы с одним артистом показывали им свои песни. Я сыграл три, меня попросили - мол, выйдете молодой автор. Я вышел, а они Александру Серову говорят - а вы пойте наши песни... Давайте лучше мы вам напишем! Действительно, было сложно не членам Союза композиторов выпускать песни. На каждом канале, на фирме «Мелодия» и радио был свой худсовет. И пробиться было крайне сложно. Из-за цензуры некоторые песни не всегда справедливо получали дорогу к слушателю. Юре Антонову было крайне сложно - цензура его всегда била. Сейчас ее нет. Проходит очень много материала недостойного. Тем более, в эпоху развития Интернета. Но если вы меня спросите, нужна ли она сейчас, я отвечу, что нет. И у человека будет самоцензура - что ему слушать, что ему петь, какие коллективы заказывать на корпоративы и на чьи концерты ходить. Лучше это определит внутренний ориентир, чем будет сидеть такое вот напыщенное жюри и решать, будет песня жить или нет.

Маэстро также поделился своей идеей пригласить музу фестиваля Аллу Пугачеву на следующий год, который станет для Аллы Борисовны и для самого Игоря Яковлевича юбилейным - певице исполнится 70, композитору - 65.