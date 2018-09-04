Российских туристов ограбили на миллион евро под Парижем

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-04T19:36:35+03:00

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Ограбление двоих россиян и украинца в окрестностях Парижа, произошедшее вечером 3 сентября, больше напоминает сюжет криминального боевика.

Трое туристов прилетели из Ниццы на частном самолете в парижский аэропорт Ле Бурже, где их ждал заранее арендованный Мерседес S-класса, принадлежащий частной компании.

На выезде на автостраду А1 в Мерседес сзади врезался автомобиль Рено Лагуна. Поначалу туристы решили, что произошла обычная авария. Но когда водитель вышел, чтобы посмотреть насколько сильно пострадала машина, из второго авто выскочили четверо вооруженных человека в перчатках и масках.

Не применяя никакой силы, налетчики заставили россиян открыть багажник и забрали из него три чемодана с брендовыми вещами и ювелирными украшениями, в частности, с бриллиантами. Также грабители похитили у туристов кошельки и мобильные телефоны. Водитель попытался снять автомобиль нападавших на свой смартфон, но те, заметив это, отобрали у шофера телефон и скрылись.

Пострадавшие оценили сумму украденного до 864 тысяч евро. В то же время полиция предупреждает, что оценка ущерба может быть необъективной. Судя по всему, ограбление было заранее спланированной акцией, грабители прекрасно знали, где ждать туристов.

Прокуратура города Бобиньи, расположенном в пригороде Парижа, уже начала расследование. Полиция напоминает, что ограбления в этом районе происходят достаточно часто. Воры заранее определяют своих жертв, прилетающих в аэропорты Ле Бурже или Руасси - Шарль-де-Голль, следуют за ними и, когда люксовый автомобиль замедляется или застревает в пробке, налетчики приступают к нападению.