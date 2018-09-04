Из "Супермена" в "Ведьмака": британский актер Генри Кавилл утвержден на роль Геральта

СЕГОДНЯ 20:22 2018-09-04T20:48:06+03:00

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Наконец-то стало известно, кто исполнит роль Геральта из Ривии, ведьмака и охотника за монстрами, в будущем сериале Netflix. Это будет актер Генри Кавилл, который сразу поспешил обрадовать поклонников в своем микроблоге.

henrycavill My new mailing address is: Geralt C/O Vesemir Kaer Morhen Kaer Morhen Valley Hertch Kaedwen Please note, I'm rarely there. Monster slaying being what it is. So, replies will be few and far between, if at all. @Netflix #Witcher #GeraltOfRivia

"Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен. Пожалуйста, обратите внимание, я редко там бываю. Монстр убивает то, что есть. Итак, ответов будет мало".

Одна и создателей сериала, Лорен Хиссрич, тут же подтвердила информацию от Кавилла, добавив, что он как нельзя лучше подходит для роли Ведьмака:

"Он Геральт и всегда им был. Сначала у меня не было команды сценаристов и самих сценариев — только одобрение студии и море энтузиазма. Встреча прошла четыре месяца назад — с тех пор я не забывала, сколько страсти в нем тогда увидела. С большим волнением приветствую Генри Кавилла в семье "Ведьмака".

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В начале августа Генри Кавилл уже выражал свое желание исполнить роль Геральта из Ривии в будущей адаптации "Ведьмака". Тогда популярный английский актер признался, что в восторге не только от книг Анджея Сапковского, которые советовал бы прочитать каждому, но и от игр по этим произведениям. По словам Кавилла, он уже прошел их несколько раз.

То ли шоураннеры услышали это "воззвание" актера и решили обратить на него более пристальное внимание, то ли так Кавиллу просто повезло.

До этого фанаты прочили на роль Ведьмака Зака МакГоуэна ("Черные паруса"), Мадса Миккельсена ("Ганнибал"), Михала Жебровского (уже играл Ведьмака в польской версии), Николая Костер-Вальдау ("Игра престолов"), Джоша Холлоуэя ("Остаться в живых") и даже, прости господи, Идриса Эльбу.

Выход сериала изначально был запланирован на 2018 год. Но теперь его отложили на целых два года. Сценарий еще не закончен. Работа над сценарием первого сезона еще ведется. Поиск актеров только начался одновременно с поиском и фотосъемами локаций.

Предполагаемая дата выхода сериала "Ведьмак" на Netflix - 2020 год.

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