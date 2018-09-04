Ученые назвали черту характера, которая делает людей богатыми

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-04T21:14:49+03:00

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Почему одни люди зарабатывают больше других? Группа ученых из Университета Темпла (Филадельфия) решила разобраться из каких переменных состоит формула финансового успеха. По неизвестной причине они не стали рассматривать такой очевидный фактор, как наличие влиятельного папы, способного устроить на блатную работу. Профессор психологии Уильям Хэмптон и его коллеги создавали машинный алгоритм, вычисляя взаимосвязь между годовым доходом 2564 участников эксперимента, а так же их возрастом, полом, ростом, цветом кожи, местом проживания, образованием, профессией и ... результатами «зефирного теста».

Стэнфордский зефирный эксперимент - так называлась серия исследований психолога Уолтера Мишела, когда он предлагал маленьким детям из университетского детсада выбор: немедленно съесть зефирку , которая лежала на столе, либо подождать 15 минут и получить двойную порцию. Ученого интересовало, как у детей развивается способность откладывать удовольствие ради достижения выгоды в будущем. Впоследствии, выяснилось, что у тех малышей, которые смогли отказаться от сиюминутного вознаграждения, жизнь сложилась гораздо успешнее, чем у тех, кто был не в силах противостоять соблазну.

Но какова связь между способностью к самоконтролю и заработками? Хэмптон и его коллеги поиграли с каждым из 2,5 тысяч добровольцев (возраст от 25 до 65 лет) в финансовую игру - аналог зефирного эксперимента. Только вместо поедания сладостей «подопытным кроликам» надо было решать дилемму: получить виртуальные 500 долларов немедленно или 1000 через определенный промежуток времени. Помимо этого участники эксперимента заполняли подробную анкету и указывали свой годовой доход. Он колебался в диапазоне от 10 тысяч до 235 тысяч долларов.

Обработанные данные ученые прогнали через машинный алгоритм и смогли расставить по ранжиру факторы, от которых в большей степени зависит финансовый успех человека. Самым важным параметром оказалась профессия. Затем уровень образования. Третий компонент, влияющий на размер зарплаты, это место проживания. Обратите внимание, что все эти три фактора в значительной степени зависят не от самого человека, а предопределены по факту рождения. Например, место жительства выбирают родители - от их кошелька зависит будет это бедный или богатый район. Мы ходим в школу, в которую они нас привели. Выбор вуза тоже нередко определяется финансовым или социальным положением «предков» и т.д.

Однако четвертым критерием успеха оказалось наше личное качество, а именно - умение откладывать сиюминутное удовольствие ради достижения стратегических целей в будущем. Эта способность сильнее влияла на размер зарплаты, нежели пол, этническая принадлежность или рост (исследования доказывают, что высокий рост повышает самооценку, а это в свою очередь связано с карьерным успехом).

- Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, став взрослым, получал хорошую зарплату, научите его способности терпеть и ждать ради того, чтобы через время получить то, что ему хочется, - говорит Уильям Хэмптон. - Мы пока еще точно не понимаем, как это работает. Возможно, неспособность откладывать вознаграждение связано с низким интеллектом или определенные когнитивные особенности мешают человеку видеть себя в будущем. Не исключено, что это качество - управлять потребностью в удовольствии, предохраняет людей от алкоголя и других разрушительных соблазнов. Однако мы видим, что существует прямая и очевидная связь между результатами «зефирного теста» и уровнем доходов.