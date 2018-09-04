2018-09-04T21:11:05+03:00
Политика

Порошенко меняет конституцию для вступления в НАТО

Поправки, которые Петр Порошенко внес в конституцию Украины, касаются в основном надежд на вступление в Евросоюз и военный блок НАТО
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поправки Порошенко еще должны получить одобрение депутатовПоправки Порошенко еще должны получить одобрение депутатовФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Он предложил дополнить основной закон словами о «европейской идентичности» украинского народа и «необратимости» курса на объединение с ЕС и НАТО. При этом президент страны должен выступать гарантом движения в Европу. Поправки Порошенко еще должны получить одобрение депутатов.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Грузию фактически разрушила украинские мечты о скором вхождении в Евросоюз. «Ближайшие 10 лет уйдут только на подготовку этого шага», - заявила она. А когда этот шаг будет сделан - пока никто даже не прогнозирует.

И еще одна законодательная новелла от Порошенко. Украинский президент потребовал запретить иностранным государствам арендовать военные базы на территории страны. Представитель президента Ирина Луценко позже прокомментировала, что закон направлен только против присутствия Черноморского флота в Севастополе (то есть фактически является филькиной грамотой - в Крыму уже 4 с лишним года не действуют украинские законы).

А вот базы НАТО Украина в будущем рассчитывает у себя размещать. Об этом проговорился глава украинского МИДа Павел Климкин, уточнив, что это потребует дополнительных изменений в конституцию.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После смерти Захарченко минские соглашения остаются в силе: эксперты ответили на претензии Украины
«КП» опросила специалистов по международному праву — можно ли после гибели главы ДНР поставить под сомнение Договор об урегулировании в Донбассе, заключенный между Киевом, Донецком и Луганском в присутствие лидеров России, Германии и Франции [видео]
Новости 24