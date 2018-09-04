Порошенко меняет конституцию для вступления в НАТО

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-04T21:11:05+03:00

Поправки, которые Петр Порошенко внес в конституцию Украины, касаются в основном надежд на вступление в Евросоюз и военный блок НАТО

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Он предложил дополнить основной закон словами о «европейской идентичности» украинского народа и «необратимости» курса на объединение с ЕС и НАТО. При этом президент страны должен выступать гарантом движения в Европу. Поправки Порошенко еще должны получить одобрение депутатов.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Грузию фактически разрушила украинские мечты о скором вхождении в Евросоюз. «Ближайшие 10 лет уйдут только на подготовку этого шага», - заявила она. А когда этот шаг будет сделан - пока никто даже не прогнозирует.

И еще одна законодательная новелла от Порошенко. Украинский президент потребовал запретить иностранным государствам арендовать военные базы на территории страны. Представитель президента Ирина Луценко позже прокомментировала, что закон направлен только против присутствия Черноморского флота в Севастополе (то есть фактически является филькиной грамотой - в Крыму уже 4 с лишним года не действуют украинские законы).

А вот базы НАТО Украина в будущем рассчитывает у себя размещать. Об этом проговорился глава украинского МИДа Павел Климкин, уточнив, что это потребует дополнительных изменений в конституцию.