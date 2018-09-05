Отец Марии Бутиной: Дочери позволено только на 2 часа покидать одиночную камеру и то, глубокой ночью
Слушайте эксклюзивное интервью Вячеслава Бутина, который рассказал о судьбе дочери и о том, что на самом деле произошло
Мария БутинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гости в студии:
- Заместитель председателя правления общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев
- Вице-президент Российского подразделения комитета по защите прав человека при ООН Иван Мельников
Отец Марии Бутиной: Дочери позволено только на 2 часа покидать одиночную камеру и то, глубокой ночью
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