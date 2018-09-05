2018-09-05T23:22:10+03:00
Только у нас

Отец Марии Бутиной: Дочери позволено только на 2 часа покидать одиночную камеру и то, глубокой ночью

Слушайте эксклюзивное интервью Вячеслава Бутина, который рассказал о судьбе дочери и о том, что на самом деле произошло
Михаил АНТОНОВДина КАРПИЦКАЯ
Поделиться:
Мария БутинаМария БутинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Гости в студии:

- Заместитель председателя правления общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев

- Вице-президент Российского подразделения комитета по защите прав человека при ООН Иван Мельников

Отец Марии Бутиной: Дочери позволено только на 2 часа покидать одиночную камеру и то, глубокой ночью

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Крым прибыла делегация из США
Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес
Захарова прокомментировала угрозу Трампа рассердиться из-за операции в Идлибе
Валерий Фадеев ушел из программы «Воскресное время» на Первом канале
Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube
Бомбардировщики ВКС России Ту-160 провели учения в Средиземном море
Трамп опроверг сообщение СМИ о своем приказе уничтожить Асада
Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей
«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского
Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%
Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России
Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей
«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне
Грузчики из «Хитроу» исполнили танец в память о Фредди Меркьюри
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍
Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано
В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров