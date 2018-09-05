Рейтинг Роскачества: какие порошки лучше всего справятся с чернильными пятнами от ручек

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-05T00:36:19+03:00

Исследование Роскачества показало, что не все порошки могут отстирать пятна повышенной сложности, поэтому для удобства родителей мы выделили ТОП торговых марок порошков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Самые универсальные

По данным опросов, более половины россиян ориентируются при покупке бытовой химии на опыт предыдущих покупок, а не на рекламу или советы знакомых. И главное для нас — это универсальность, способность дезинфицировать и многофункциональность (и постирать, и плиту почистить, и полы помыть).

Если говорить о стиральных порошках, то, как выяснили эксперты Роскачества, самые универсальные в выведении пятен любого характера и сложности (например, кровь, пот, жир, масло и т.д.): Аист, Burti COLOR, Биолан, Обычный порошок, BioMio, Ecover, Free time, Frosch, Reflect, Sarma.

Но с началом учебного года родителей больше волнует вопрос — а чернила отстирают ли? Так вот — не все эти марки помогают избавиться одежду от пятен чернил.

Исследование Роскачества показало, что не все порошки могут отстирать пятна повышенной сложности, поэтому для удобства родителей мы выделили ТОП торговых марок порошков, способных справиться с различными видами пятен, - поясняет заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. - Мы выяснили, что порошки, которые хорошо справляются с пятнами от ржавчины, могут не справиться с отстирыванием чернил.

Самые античернильные

ТОП порошков против чернил:

• Meine Liebe,

• Sarma,

• BioMio,

• Cj Lion Beat Drum,

• Amway,

• Burti COLOR.

По сравнению с остальными порошками, перечисленные торговые марки справляются с чернилами лучше остальных.

Как правильно выбрать хороший стиральный порошок

Рассказывает Людмила Серажутдинова, заместитель генерального директора ФБУ «Тест – С.-Петербург»:

Понятно, что порошки для ручной стирки в машинку-автомат лучше не засыпать. У первых гораздо выше пенообразование, что может повредить проводку машинки. Разобраться в том, какое средство подходит для цветного, белого или деликатного белья способна любая домохозяйка (достаточно внимательно читать надписи на упаковках). А это — обязательно.

Особенно важен срок годности, как ни странно, но у бытовой химии срок годности это тоже важно - в составе средств присутствуют активные компоненты, имеющие определенный срок годности, после которого могут изменяться их физические и химические свойства.

Также на упаковке должна быть надпись о дозировке и четкая надпись о том, для какой ткани предназначено это средство. Дозировка важна, потому что переизбыток средства грозит тем, что оно не вымоется из ткани и может спровоцировать дерматит.

Какое средство лучше для детей и аллергиков?

Если в семье есть дети до трех лет, используйте средства для стирки детского белья именно той возрастной категории, к которой относится ваш ребенок. Любые средства для стирки детского белья и пеленок подходят для стирки белья для взрослых, но никак не наоборот!

Если в семье есть аллергики, будьте осторожны с порошкообразными средствами для стирки. Чаще всего аллергию вызывает пыль этих порошков или отдушка, входящая в состав. Используйте средства без парфюмерных отдушек. И лучше всего порошкообразные средства заменять жидкими.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зависит ли качество от цены?

Часто цена моющих средств повышается из-за вложений компании в рекламу или использования брендового названия, что никак не влияет на повышение качества продукта. Результаты исследования Роскачества удивили: самые дорогие порошки не вошли в топ лучших. Также, собственно, как и самые дешевые.

Так дорогие Amway (531 руб./кг), Meine LIEBE (359 руб./кг), GARDEN eco (229 руб./кг) – по всем показателям далеко не лучшие. Как и самые дешевые – например, «Капель» (75 руб./кг), «Зифа» (67 руб./кг) и «ЛУЧ автомат» (45 руб./кг).

Лидер по количеству набранных баллов – 5,48 – Burti color. Его стоимость – 406 руб./кг. Совсем чуть-чуть по баллам уступает ему «Аист»: 5,34 баллов из 5,5 возможных. При этом стоимость порошка «Аист» – всего 115 руб./кг.

КСТАТИ

Качество стирки зависит от жесткости воды

В жесткой воде резко снижается качество стирки. Да еще и машина может быстро выйти из строя из-за того, что на ее нагревательных элементах образуется накипь. Если жесткость воды в вашем регионе среднего или высокого уровня (выше 3–4 оЖ), вам нужны особые порошки:

• Для смягчения жесткости воды в состав порошков вводят фосфаты, цеолиты, фосфонаты. В жидкие синтетические моющие средства – цитраты (соли лимонной кислоты) или другие связыватели солей жесткости.

Причем содержание этих компонентов должно быть выше 5 % или даже 15 % (кроме фосфонатов, их содержание обычно не выше 2 %). Всегда обращайте внимание на наличие этих компонентов в составе средств для стирки.

• Если вода слишком жесткая, то придется увеличить расход средства как минимум на 15–20 % (производитель обычно указывает дозировку при расчете жесткости воды).

• Плюс потребуется использование специальных смягчителей воды. Они не только защищают стиральную машину от поломки, но и существенно повышают эффективность стирки и качество постиранного белья, делая его более мягким. В некоторые современные стиральные порошки добавляют смягчители воды, которые способны защитить машинку от образования накипи. На упаковке таких порошков может быть написано: «содержит смягчители воды, защищает стиральную машину от накипи» или «способствует снижению жесткости воды».

Если в вашем регионе мягкая вода, вам повезло! Во-первых, качество стирки всегда будет на высоте, даже если в составе используемых средств нет связывателей солей жесткости. Во-вторых, расход моющих средств будет меньше. В-третьих, не придется использовать специальные смягчители воды (при условии, что в составе средства для стирки есть фосфонаты).