СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-05T01:01:42+03:00

Почему при зарплате 650 тысяч рублей наши пилоты бегут в Китай? Фото: Александр ГЛУЗ

Если ситуация не переломится, авиакомпании посадят за штурвалы гастарбайтеров из Таджикистана

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Число рейсов растет, а пилотов не хватает. Авиакомпании хотят набирать на должность командиров воздушных судов (КВС) иностранцев и готовить летчиков в собственных авиационных учебных центрах (АУЦ). А ведь это не пресловутые врачи-учителя, работающие на грошовых ставках. Зарплаты командиров экипажей лайнеров - 300 - 650 тыс. руб. Почему даже на такие деньги никого не могут найти?

ЗА ДЛИННЫМ ЮАНЕМ

…- Пятое предложение за этот год. - Сергей, пилот одной из российских компаний, задумчиво читает письмо от китайских коллег. В прошлом году он отправил им заявку-резюме, потом покидать Родину передумал, но по-прежнему получает приглашения. - У меня до $6 тыс. в месяц выходит, нормально. Но как читаю предложения, так жаба и душит: за ту же работу там мне сулят $15 тыс...

Авиаперевозки растут во всем мире (в России ежегодно почти на 10%), поэтому профессионалы в цене. Тем более что они товар штучный. И иностранцы просто перекупают в России готовых пилотов. Летчики гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше.

А после очередной девальвации рубля разница между российскими и иностранными зарплатами еще больше.

- Только в 2015 - 2016 годах из пяти ведущих авиакомпаний страны уволилось более 600 профессионалов, командиров воздушных судов, - с горечью заметил один из действующих пилотов-инструкторов, пожелавший остаться неназванным. - Многие из них теперь летают в Корее, Камбодже, Индии, Китае…

Правда, в последний год, как говорят пилоты, поток в Поднебесную резко иссяк. Ходят слухи, что руководство Росавиации заключило с китайцами соглашение, чтобы те не переманивали российские кадры. Так ли это на самом деле, неизвестно. Но в любом случае проблему не решает.

- Этот рынок очень открытый, - прокомментировал председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и граждан - владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. - Пилоты будут уходить в какую-нибудь другую страну, а уже оттуда попадут в Китай. Для профессионалов перейти из одной компании в другую не составляет труда.

По оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), «ежегодное уве-личение дефицита оценивается на уровне 300 - 500 пилотов».

Казалось бы, в чем проблема? Надо - научим. Или перевелись романтики неба и молодежь мечтает о карьере офисного планктона?

Даже больше денег пилоты ценят моральный климат и бережное отношение работодателя.Фото: PHOTOXPRESS

МОНОПОЛИЯ НА МЕЧТАТЕЛЕЙ

- Да нет, не перевелись, - вздыхает исполнительный директор АЭВТ Александр Виндермут. - Просто в России всего два вуза готовят коммерческих пилотов - в Ульяновске и Санкт-Петербурге. И выпускают примерно 800 человек в год. А необходимо 1200 - 1500. Потом еще нужно какое-то время, чтобы переобучить их на определенный тип самолета. А пилоты тем временем уходят.

Государство не успевает за рынком - это понятно. Но профессия престижная, высокооплачиваемая: коммерческие вузы или учебные центры запросто наштампуют пилотов в любом количестве. Но, оказывается, несколько лет назад частные центры подготовки были закрыты, и теперь монополия на подготовку воздушных кадров у того же Ульяновска и Питера.

- У Росавиации два подведомственных вуза - конкуренты в виде частных контор не нужны, - сетует Владимир Тюрин.

Да и по существующим выпускникам есть вопросы.

- Недавно та же Росавиация высказалась, что около полутора тысяч выпускников не трудоустроены, - продолжает Тюрин. - Получается, они выпускают негодный товар. При этом если государство тратит на подготовку пилота 5 - 6 млн. руб., то частники это делали за 2 млн. Весь мир учит на дешевых одномоторных самолетах. Ведь главная задача - чтобы пилот понял основные принципы управления и принятия решений. А дальше переобучение под конкретный тип самолета.

Об этом же недавно просили Росавиацию ведущие авиакомпании: дать им возможность самим с нуля готовить пилотов в собственных авиационных учебных центрах (АУЦ), чтобы восполнить дефицит кадров.

- Те же АУЦ, которые сегодня работают при авиакомпаниях с соответствующими сертификатами на обучение, имеют полное право готовить коммерческих пилотов, но им не дают это сделать, - недоумевает Александр Виндермут. - Росавиация считает, что готовить летчиков должны только государственные вузы. Почему не разрешают - непонятно.

За ответом на этот вопрос мы обратились к самой Рос­авиации, однако на момент сдачи номера газеты запрос «Комсомолки» так и остался без ответа.

ОТ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» ДО КРЕМЛЯ - 3 МИНУТЫ

С военными летчиками тоже непросто. «Истребителя» придется учить практически заново - отправить в тот же Ульяновск или Питер. С транспортником, который водит «Ту» или «Ил», проще, но таких очень мало.

Увеличить зарплаты пилотам, дабы удержать от бегства за границу, большинство авиа­компаний не может. Тот же упавший рубль увеличил цену лизинга самолетов, покупательная способность населения упала - цены на билеты сильно не поднимешь, а при этом авиационный керосин за полгода взлетел в цене почти на треть.

Как о спасительной мере заговорили об… иностранцах. Раз своих не хватает, почему бы нам тоже кого-нибудь не перекупить? «Кого-нибудь» - понятно кого.

- Мечты, что компании спасут иностранцы, разбились о курс рубля к доллару, - отмечает пилот 1-го класса, командир А320 Андрей Л. - Ну зачем ему идти к нам за $8 тыс., когда он может в Китай за $25 тыс.?

- Но гастарбайтеры в нашей авиации все же есть?

- Есть, но их мало, и это в основном те, которые не смогли устроиться у себя в Таджикистане, Киргизии.

Неужели даже в Средней Азии пилотам платят больше, чем в России? Нет, значительно меньше. Но высококлассный профессионал, способный выдержать конкурс, пройти процедуру российской сертификации, скорее предпочтет тот же Китай. Заявки на работу в России присылают лишь неудачники.

Между тем пилоты и эксперты называют еще один парадокс от Росавиации, который так или иначе также сказывается на нехватке пилотов.

- Нашим компаниям разрешено взять на работу иностранца, но при этом не разрешено пилота-россиянина, отучившегося там же, за рубежом, - недоумевает Владимир Тюрин. - От российского потребуют документ о высшем образовании, полученном в российском вузе. За границей же никому в голову не придет требовать высшее образование от пилота.

К идее пригласить иностранных пилотов российские коллеги относятся настороженно.

- Никто не знает, каких идей он там у себя, в условиях «мультикультурализма», нахватался, - опасается один из экспертов. - Мы быстро забыли события в США 11 сентября 2001 года. А от «Шереметьево» до Кремля всего три минуты лета.

- Командира, а командира, холосо сели, правда? Фото: facebook.com

КРУЖИМ В ВОЗДУХЕ БЕСПЛАТНО

- Выходит, все дело все-таки в деньгах? - снова обзваниваю я пилотов. Но они неожиданно протестуют и выпаливают еще одну проблему, самую наболевшую.

- Я со многими коллегами говорил, которые ушли за рубеж, - говорит Мирослав Бойчук. - Спрашивал про причины, по которым они уходят. Удивишься, но зарплата у них далеко не на первом месте.

- А что же?

- Моральный климат в компаниях и условия труда. У одной из ведущих компаний за два года 320 пилотов сбежали! Менеджерам бы обратить внимание на это - что не так? А они иностранцев зовут.

- Люди работают на износ, - добавляет пилот Андрей Л. - Такой график, что просто жить некогда, семьи не видим: 6 дней работа, половина из рейсов - ночные. После них через 12 часов снова могут поставить в рейс. Заявленную зарплату можешь получить, если ты инструктор, у тебя большой стаж и налетал 90 часов в месяц.

- 90 часов в месяц - не так и много…

- Многие считают, что это рабочее время. Но это чистый налет. Но налет считается от запуска двигателя до его выключения. Все остальное за налет не считается - рабочее время. За полтора часа готовимся на вылет, 30 минут - послеполетный разбор. У меня не получается проводить на работе меньше 11 - 12 часов. Тренажеры вообще не оплачиваются. Смешно сказать, но вы знаете, что нам еще не оплачивается? Допустим, вернулся из Казани, прилетаем в Москву, и 40 минут кручусь, жду очередности на посадку. Вот эти 40 минут никто не оплачивает, как будто я не работаю и мне еще не сажать самолет.

- А за бугром что, не так?

- Не так! У них контракт, и оплата труда не зависит от налета часов. Он не получит меньше, если меньше налетает, когда по какой-то причине отменят или задержат рейс, вовремя не обработают самолет. Это же не от пилота зависит. Причем контракты разные. Можешь месяц летать, а месяц - выходной. Это самый дешевый контракт, который стоит $17 тыс. Притом за тот месяц, который не летаешь, все равно получаешь эти деньги. Допустим, задумал поменять контракт: 6 недель буду летать, 2 недели - выходной. О’кей - тогда тебе $25 тыс.

- У нас, к сожалению, такого нет, - соглашаются с ним другие пилоты. - Сдельно-премиальная система для нас - очень болезненная тема, ведь гарантированная часть дохода - 15 - 40%. За остальной частью приходится гнаться. И как бы эта гонка не…

Капитаны не заканчивают фразу и замолкают. Но о чем речь, все прекрасно поняли - человеческий фактор часто оказывается составляющей причиной многих катастроф.

Небесные заработки

А В ЭТО ВРЕМЯ

Русский капитан и в Африке в цене

Роман СУАРДО

Не меньше пилотов в мире ценятся российские мореплаватели.

- Наши студенты проходят лучшее в мире обучение, получают практические навыки хождения по морю. Есть даже парусники: «Крузенштерн», «Паллада», «Седов», где молодые моряки приобретают опыт. Зарубежные работодатели это видят, - рассказал «КП» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его наблюдениям, отток наших моряков за границу есть, и он велик. Лучших забирают прямо со студенческой скамьи в Германию, США и другие страны.

Средняя зарплата капитана дальнего плавания на судне под российским флагом около 200 тыс. руб. (около $3 тыс. по нынешнему курсу) в месяц, под флагом других стран, если повезет, - $6 - 18 тыс.