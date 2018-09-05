2018-09-05T00:59:21+03:00
Общество

Музеи Тимирязевской академии примут участие в Дне города

8 и 9 сентября их можно будет посетить совершенно бесплатно
Ксения БОГДАНОВА
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Научно-художественный музей коневодства гордится своей уникальной коллекцией живописи художников XIX века. Фото: timacad.ruНаучно-художественный музей коневодства гордится своей уникальной коллекцией живописи художников XIX века. Фото: timacad.ru
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Москвичи и гости столицы 8 и 9 сентября отметят День города. В этот день Москву ждут не только развлекательные мероприятия, но и познавательные экскурсии. Свою лепту в график праздничных событий внесут и музеи Тимирязевской академии.

Московский департамент культуры и Московское агентство организации отдыха и туризма в рамках Дня Москвы проводят общегородскую акцию «Москва экскурсионная». В эти дни музеи Тимирязевской академии можно будет посетить совершенно бесплатно, осмотрев все самые интересные выставки и экспозиции. Для гостей тимирязевских музеев будут организованы тематические экскурсии.

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева сегодня работают 12 музеев, четыре из них носят статус государственных. Именно они и распахнут свои двери в День города (подробности на сайте Тимирязевской академии).

8 и 9 сентября музеи Тимирязевской академии можно будет посетить совершенно бесплатно. Фото: timacad.ru

8 и 9 сентября музеи Тимирязевской академии можно будет посетить совершенно бесплатно. Фото: timacad.ru

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса (ул. Тимирязевская, д.55) ждет посетителей 8 сентября с 10:00 до 14:00. Для гостей музея будут организованы обзорные экскурсии «Мир почвы» (начало в 11:00 и 13:00).

Государственный музей животноводства имени Е.Ф. Лискуна (Лиственничная аллея д.14) будет открыт для посещений 8 и 9 сентября с 10:00 до 16:00. Тематические экскурсии «История создания музея. Краниологическая коллекция академика Е.Ф. Лискуна» пройдут в 12:00 и 14:00.

Научно-художественный музей коневодства (ул. Тимирязевская, д.44) гордится своей уникальной коллекцией живописи художников XIX века, в том числе полотнами Валентина Серова и Василия Поленова. Музей будет открыт 8 сентября с 10:00 до 15:00 (начало обзорных экскурсий в 11:00 и 13:00).

В мемориальном музее-квартире Климента Аркадьевича Тимирязева (Романов пер, д.4, кв.28) бережно сохранили обстановку, в которой жил и работал великий ученый. Осмотреть коллекцию старинной мебели и предметов быта, принадлежавших исследователю, можно будет 8 сентября с 11:00 до 16:00. Экскурсии о жизни и деятельности Тимирязева пройдут в 13:00 и в 15:00.

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