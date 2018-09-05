Богатые мамы заказывают похищение своих же детей

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-05T01:01:42+03:00

Супруги Голубковы не смогли поделить сына Родиона. Суд оставил его жить с отцом. И тогда мать просто выкрала его с помощью организации, которая, словно в издевку, называется «Стопкиднеппинг». Фото: Семейный архив Голубковых

В России действует организация, поставившая на поток кражи малышей. Она, словно в издевку, называется «Стопкиднеппинг» [видео]

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В Международный день защиты детей, 1 июня, в подмосковных Мытищах пропал 4-летний Родион Голубков. Похищение организовали... волонтеры «Стопкиднеппинга» (что переводится как «Стоп похищению детей»). Цинизм ситуации в том, что, несмотря на столь высокоморальную вывеску, эти «детские защитники» открыто заявляют: есть такая работа - отнимать силой ребенка у одного родителя и отдавать другому. То есть им впору называться «Приветкиднеппинг»!

Причем этих волонтеров защищают некоторые политики и общественники.

А поле деятельности у них большое - спрос рождает предложение: ежегодно в российских судах рассматривается до 30 тысяч заявлений от родителей, которые не могут поделить своих детей.

О беде в семье Голубковых знает каждый житель подмосковного дачного поселка «Военнослужащий». Потому дом Роберта Голубкова - отца пропавшего мальчика - я нашел без труда. 55-летний мужчина сидел в тени трехэтажного дома, у детской песочницы, рядом с которой припаркован целый автопарк игрушечных машинок.

Роберт и Наталья Голубковы мечтали о наследнике, а теперь не могут его поделить... Фото: Личный архив Голубковых

- Стоят так, как их расставил сын. - Роберт поправляет стрелу игрушечного крана.

- Говорят, вы известный архитектор в богемной столичной среде?

- Не преувеличивайте.

- А жена?

- С бывшей моей супругой Натальей мы познакомились в интернете. Она работала в известной фармкомпании. У каждого из нас к тому времени были семьи, взрослые дети, какой-то жизненный опыт. Но в 2010 году мы все-таки сыграли свадьбу. А вот завести ребенка долго не получалось. Решили питаться только натуральными фермерскими продуктами без добавок, дрожжей и ГМО. И случилось чудо: Наталья забеременела в 44 года. В 2014-м у нас родился Родя.

МАТЬ-МИЛЛИОНЕРША

В комнате Родиона вдоль стен стеллажи с огромной коллекцией машинок. Рядом - батут и маты для физкультуры...

- Сколько вы прожили с сыном?

- До 3 месяцев у Роди болел животик. Как только он стал меньше плакать, супруга собрала вещи и ушла. Мне говорили, что у нее послеродовой синдром. Уверяли, что все нормализуется. Но срывы учащались: могла часами на стуле раскачиваться, конфликтовать на пустом месте. В итоге в 2015-м я получил по электронной почте короткое письмо: «Не ищи нас. С тобой свяжется мой адвокат». Тот предложил разделить имущество пополам. У меня тогда было 7 объектов недвижимости. Я согласился, моя бывшая получила трехэтажный дом стоимостью около $900 тысяч, два автомобиля, деньги, ювелирные украшения. Я продал наш дом, чтобы ничего не напоминало о ссорах. Давал ей ежемесячно 50 тысяч рублей на содержание ребенка, оплачивал отдых, занятия. Свежие продукты с рынка привозил, одежду для сына. Каждый день с ним гуляли.

В доме отца у Родиона были любые игрушки, которые только может пожелать четырехлетний мальчик. Фото: Личный архив Голубковых

- Наталью это не устроило? В таких условиях можно даже не работать, а заниматься только ребенком.

- Да, я ей предлагал это. Но она хотела работать (зарабатывала больше 200 тысяч) и нанимала няню, любила шопинг. Деньги тратила быстро. А потому опять просила. «Любишь сына - плати достойные алименты», - шантажировала она. И я тратил на несуществующую семью тысяч по 150 в месяц...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666901" frameborder="0"></iframe> Роберт с сыном Родионом в Геленджике.

БОРОЛИСЬ ЗА НАСЛЕДНИКА

В 2015 году был суд, который оставил ребенка с матерью. Роберт не препятствовал, так как Родиону был всего годик. Но в 2017-м Наталья увезла сына в Израиль, где живет ее сестра.

- По приезде она потребовала у меня сначала 5, потом 4 миллиона, которые она якобы потратила на сына. Я дал ей 3 миллиона и уехал с сыном в Геленджик. Там мы провели лучшие дни в моей жизни. Купались в море, путешествовали, - вспоминает Роберт.

В это время Наталья заявила о похищении Родиона отцом. В дело вступила полиция.

- Я договаривался с Натальей, что мы с Родей поедем отдыхать. Она пообещала, что отпустит. Но стоило добраться до моря, как позвонил участковый. Пришлось ежедневно снимать Родиона на телефон и отсылать кадры полиции, доказывая, что с ним все в порядке.

Во время вояжа Родион поставил отца в тупик: «А почему мама говорит, что ты плохой и на детской площадке воруешь машинки?» Выслушав папу, мальчик добавил: «Мама плохая, потому что говорит, что папа плохой».

- Читал материалы вашего дела. Адвокаты бывшей супруги говорят: папа Родиона - вегетарианец, заставляет есть сына траву и грызть морковку.

- После того как Мытищинский горсуд в апреле 2018-го решил оставить сына со мной, у мамы Родиона сменялись адвокаты. Ее представителями стали члены «Стопкиднеппинга». После похищения ребенка они принесли в полицию липовые справки, где говорилось, что Родион у меня похудел и из-за этого болеет. Эту страшилку, что «папа сыроед и кормит ребенка одной травой», придумала Наталья Голубкова. Дело дошло до того, что поздно вечером ко мне домой без предупреждения приехала комиссия органов опеки и стала осматривать холодильник, где были плов, борщ, гречка, кисель, компот... Сфотографировали медкарту Родиона. Позвонили Наталье, предложили ей подъехать, чтобы она убедилась, что ребенок питается нормально. Но она отказалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666902" frameborder="0"></iframe> Мама с Родионом в Израиле.

ОТ УГРОЗ К ДЕЛУ

- Когда суд оставил сына со мной, Наталья пообещала, что найдет на меня управу. Пришлось завещать имущество родителям и старшему сыну. Задуматься о безопасности. Перед похищением Наталья все же приехала на встречу к сыну, и он назвал ее Леной.

- Почему?

- Так звали одну из его нянь. Наталья сына почти год не навещала. Забыл Родя, как маму зовут. В тот день «Лена» удивила всех: подарила Роде резиновую игрушку - акулу. Смотрите, если нажать на нее, из челюстей выглядывает человеческая нога. Нормально дарить такое 4-летнему ребенку?!

- Да, странный подарок...

- Следом стала звонить некая Екатерина Шумякина, которая говорила, что она представитель Натальи, помощник депутата-коммуниста Рашкина, намекала на связи... Но выяснилось, что гражданка - бывший сотрудник милиции, возглавляет ЧОП «Две жизни» и является координатором «Стопкиднеппинга».

- Какая может быть связь между депутатом-коммунистом и «Стопкиднеппингом»?

- На сайте «Стопкиднеппинга» есть группа поддержки в лице депутатов Рашкина и Ворониной. Я обращался с заявлением к Зюганову, чтобы он проверил этих волонтеров из «Стопкиднеппинга», но ответа не получил.

Съемка частных детективов в Израиле. Родиона везет в коляске его мама. Слева - сын Натальи от первого брака. Фото: Личный архив Голубковых

- Как все случилось?

- Гуляли на детской площадке. Я был в 20 метрах от песочницы. Рядом с ней остановилась тонированная «девятка». Из нее выскочил мужчина, схватил Родиона и исчез с ним в машине. Для меня время остановилось, я, как в замедленной съемке, летел к этой машине, и когда до нее осталось несколько метров, все ее двери распахнулись и из нее вышли четверо, пятый подлетел сзади. Машина рванула с места, а неизвестные стали хватать меня за руки. Я как-то прорвался через них, но ударом ноги в спину меня сбили с ног.

- Кто же были эти люди?

- Когда сотрудники полиции просмотрели камеры, они узнали в одном из похитителей Андрея Сиднева - судимого за убийство девушки, которую он задушил в машине удавкой. Отсидел за убийство и грабеж 16 лет. Говорят, среди этих волонтеров есть и бывшие полицейские.

ОКНО В ИЗРАИЛЬ

Сотрудники полиции уже установили всех подозреваемых в похищении, но они пока скрываются.

- Хоть они и заявляют, что устраивают такие «операции» безвозмездно, верить им сложно. Истории, что размещены на сайте «Стопкиднеппинга», говорят об обратном: клиентками похитителей детей становятся в основном жены топ-менеджеров. Те, у которых могут быть деньги на подобные авантюры, - показывает страницу «Стопкиднеппинга» в сети Роберт Голубков. - Никого не волнует, что в ходе таких «силовых операций» наносится непоправимый вред психике ребенка.

- Что делали похитители после «силовой операции»?

- Подключили адвокатов и медиков. Сына чем-то накормили и привели в клиники, с которыми моя бывшая сотрудничала как фармацевт. Ею были получены заключения, что отец кормил ребенка неправильно, из-за чего тот похудел. Следователи, опрашивавшие медиков, узнали, что все справки были заполнены со слов матери, которая привела 4-летнего мальчика на осмотр в... памперсе!

- Как вы искали сына?

- Теперь работают все: Интерпол, МВД, СК. Ведь ребенка, несмотря на мой запрет (выезд Родиону за границу был давно ограничен. - Авт.), похитители вывезли за пределы России через Беларусь!

- Где сейчас Родион?

- Частные детективы быстро нашли Родиона в одной из провинций Израиля. Сын сильно похудел, мать почему-то возит его в коляске, при этом курит!

По словам детективов, Наталья обратилась к властям Израиля с просьбой закрыть выезд Родиону за пределы этой страны и подала документы на гражданство Израиля.

- Я понимаю, что вернуть Родиона в Россию будет непросто. Но я буду стараться, пока есть хоть малейший шанс, - вздыхает Роберт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666938" frameborder="0"></iframe> Подарок мамы Родиону.

ГОЛОС С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Наталья Голубкова в Израиле отказалась от общения с российскими журналистами. Отключила телефон, а неделю назад она разместила в интернете петицию, которую подписали 4000 человек. В ней она говорит: «Для всех нормальных людей кажется абсурдным происходящее - преследовать маму, которая защищает своего ребенка».

Ранее судимый за убийство волонтер «Стопкиднеппинга» Андрей Сиднев, координировавший похищение Родиона. Фото: Личный архив Голубковых

КОМПЕТЕНТНО

Главный эксперт Управления по делам несовершеннолетних Мытищинского района Светлана ФИЛЬЧЕНКОВА:

- В сентябре 2017-го мы увидели этого мальчика впервые. Тогда по жалобам супруги папу привлекли к ответственности за то, что он самовольно вывез ребенка на море. Мальчишка был с соской, такой ребенок-комок: молчал, крутил на пальчике бинтик, не отдавал его. Мы дали отцу рекомендации. И занятия в бассейне, с дефектологом, детсад, да и любовь отца сделали чудо: на осмотре в декабре 2017-го малыш уже с нами разговаривал, играл.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Координатор Православного правозащитного аналитического центра Олег ВЛАДИМИРЦЕВ:

- Суд в большинстве случаев становится на сторону матерей, даже если они ведут асоциальный образ жизни. Основная аудитория «Стопкиднеппинга» - феминистки, они расценивают ребенка как часть материнского организма. Эта организация работает при поддержке ювенального лоббиста - «Фонда профилактики социального сиротства», и не исключено, что является одним из его проектов.

Изучая такие фонды, мы обратили внимание на их учредительные документы. А там бюджеты на десятки миллионов! Откуда берут деньги? В том числе и из бюджета, в виде грантов. Парадокс, что на эти средства западные социальные технологи проникают в семейные дела россиян. Для них оптимально, чтобы один родитель попал за сопротивление похитителям в тюрьму, другой за похищение лишился родительских прав, а ребенок угодил в приют. То есть стремятся развалить семью.

ЗВОНОК ДЕПУТАТУ

Бывают перегибы, но идея неплохая

- Шумякина Екатерина действительно моя помощница на общественных началах, - сказал «КП» первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. - Но с ней нет трудового договора.

- А то, что она руководит «Стопкиднеппингом», как-то связано с ее работой в партии?

- Нет, никак не связано. Это ее личное дело.

- Но ваше фото - на сайте «Стопкиднеппинга». Написано, что вы поддерживаете это объединение.

- Да, мы говорили с Шумякиной об этом движении. И я сказал, что буду им помогать.

- Вы в курсе, что в отношении членов этой организации уже два уголовных дела по похищению детей?

- Ну всякое может быть в любом движении. Это не значит, что сама идея плохая. Вот у нас есть патриотическое движение по защите героев Великой Отечественной. И там есть перегибы, и на многих участников завели уголовные дела. Но это не значит, что само движение плохое.

- Но в «Стопкиднеппинге» фигурируют рецидивисты, судимые за убийство, грабеж.

- Это не значит, что там все плохие. Я не контролирую эту организацию, и если выявлю там противоправные действия, лично инициирую разбирательства в рамках закона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Подмосковье задержали волонтеров «Стопкиднеппинга»

Они выкурили малолетних девочек из дома бабушки дымовыми шашками и увезли.

В отношении волонтера Ильи Бурова - родного брата адвоката «Стопкиднеппинга» Максимилиана Бурова, который сейчас представляет в Мособлсуде интересы матери Родиона Натальи Голубковой, - возбуждено уголовное дело по статье «похищение двух несовершеннолетних». Следствие установило, что 28 августа 2018 года 43-летняя мать двух девочек 9 и 7 лет Наталья Разумовская заказала похищение своих детей.

«В деревне Ламишино Истринского района похитители бросили в дом дымовую шашку, чтобы соседи и бабушка детей решили, что начался пожар. Отвлекая их дымом, мужчины похитили двух малолетних девочек с дачного участка, насильно посадили их в автомобиль и скрылись», - сообщили «КП» в СК РФ.

Следователи задержали похитителей. Водитель дал признательные показания, что за участие в похищении ему заплатили 67 тысяч рублей.

Женщина, заказавшая похищение, была лишена родительских прав и привлекалась к ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Дети возвращены отцу. Похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Этот материал просим считать официальным обращением в Следственный комитет России и надеемся, что глава ведомства Александр Бастрыкин возьмет судьбу Родиона Голубкова под личный контроль.