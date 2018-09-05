Венеция-2018: Двойные жизни близких врагов

СЕГОДНЯ 01:33 2018-09-05T01:33:58+03:00

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Пока худшей в Венеции была продукция из Аргентины, под оригинальным названием «Обвиняемая» некоего Гонзало Тобаля - вялый психологический детектив слэш унылая судебная драма на стандартный сюжет убийства одной девушки другой после веерной рассылки секс-видео (кто убил эту дуру так и не выяснится, да и кому это интересно). Но французская криминальная драма «Близкие враги» (одно название чего стоит!) тоже недалеко ушла - в центре повествования Давида Улхоффена нелегкие судьбы друзей детства, волею немилосердных обстоятельств оказавшихся по разные стороны закона. Один (невыносимый Реда Катеб) - полицейский, чья страшная физиономия делает его своим в кругах арабского наркотраффика, другой (Матиас Шунартс) - этого наркотрафика ударник и многостаночник. Они такие разные - и все-таки они вместе. Безутешно символизируют трагизм нынешней общественно-политической ситуации, толкающей изначально нормальных парней в теневую зону, откуда нет выхода.

Кадр из фильма «Обвиняемая»

По сравнению с этим тяжелым случаем вещь Оливье Ассаяса «Двойные жизни» как будто залетела с другой планеты, даром что это типичное франко-французское кино, состоящее исключительно из псевдоинтеллектуального бла-бла-бла. Которое как раз обожают псевдоинтеллектуалы, сделанные режиссером «протагонистами» произведения. Ассаяс, конечно, не так прост: работая на свою аудиторию, он над нею же мягко подтрунивает. Среди его героев - явно не самый талантливый писатель современности (Венсан Макань), описывающий собственную личную жизнь (странно, что она кому-то интересна), его издатель (Гийом Кане), его жена (Жюльет Бинош) - вышедшая в тираж актриса, предлагающая привлечь Жюльет Бинош для записи аудиокниги. Все они спят друг с другом под носом у мужей и жен и меняются ими, чем уже много-много сезонов подряд занимаются и персонажи Вуди Аллена. С работами американского классика этот фильм Ассаяса роднит и бесконечный поток диалогов на околокультурные темы. Впрочем, у Аллена они все же разнообразнее. Здесь же, когда по пятому разу включают пленку о трудностях книгопечатания в мире твиттера и блогов, а также перспективности электронных книг, хочется сказать словами персонажа нового фильма Крэга Залера «Закатать в асфальт» - «Фаст форвард!».

Кадр из фильма «Двойные жизни»

Лучший французский фильм фестиваля несомненно снял Жак Одиар, да и то в Америке. О нем в следующем номере.