Чем больше домашних заданий - тем меньше в них смысла

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-06T01:07:13+03:00

По сравнению с другими странами, российские школьники — чуть ли не самые загруженные в мире Фото: Евгения ГУСЕВА

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С начала учебного года не прошло и недели, а школьникам уже назадавали всего на месяц вперед. Причем, подключаться к домашнему заданию приходится и родителям - далеко не все дети справляются с домашкой самостоятельно. Зачем тогда вообще давать такую работу на дом, если делать её приходится взрослым?

- Наша учительница по математике сразу сказала: не будете проверять домашние задания сами, не вылезете из троек, - рассказывает Татьяна, мама пятиклассницы одной из столичных школ. - При этом на каждом уроке она задает на дом по 10-15 упражнений. За две ошибки уже “тройка”. А дочка просто по невнимательности может перепутать плюс с минусом или написать, что дважды два равно пять. В итоге все это растягивается на целый вечер — пока дочь все сделает, пока я проверю, пока она ошибки исправит...

Понятно, что домашние задания нужны, чтобы закрепить навыки, полученные в классе. Но обязательно ли для этого решать те самые 10 упражнений — может, хватит всего двух-трех?

А как у них

По сравнению с другими странами, российские школьники — чуть ли не самые загруженные в мире. По данным международного исследованияPISA, 15-летние школьники в России тратят на учебу в классе 25,9 часа в неделю и ещё 22,6 часа — на домашние задания. То есть, почти 60% своего времени, за вычетом сна и выходных!

Для сравнения, их сверстники из Финляндии тратят на домашние задания всего 11 часов в неделю, а результаты у них куда лучше (см. таблицу). И наоборот: подростки в Арабских Эмиратах сидят за книжками после школы все 30 часов в неделю, но результаты у них хромают.

В Германии ребята занимаются в школе столько же, сколько и наши девятикласники, а на домашнее задание тратят вдвое меньше. Математику и естественные науки в итоге немцы знают лучше.

Сколько часов в неделю в среднем, тратят 15-летние школьники на занятияФото: Алексей СТЕФАНОВ

Заданий много, эффекта ноль

По сути, чем хуже знания у детей, тем больше учителя задают им на дом, чтобы как-то компенсировать эти пробелы. Но толку от этого все равно выходит немного. Следовательно, домашние задания попросту неэффективны? Да!

- Соотношение между результатами школьников и тем, сколько времени они тратят на учебу, не всегда говорит об эффективности системы образования, — предупреждает Дирк Ван Дам, директор отдела инноваций и измерений прогресса в образовании Департамента образования Организации экономического сотрудничества и развития (которая проводит PISA). - В некоторых странах школьники вынуждены тратить больше времени на учебу, потому что у них не так много возможностей учиться неформально, вне школы (имеются ввиду кружки, секции, экскурсии и проч. - Ред.). Кроме того, объемное домашнее задание эффективно, только когда у детей есть все условия для учебы. Это свободное время, тихое место для занятий и другие образованные люди, которые могут мотивировать ребёнка и помочь ему при необходимости.

Как мы с вами понимаем, у подавляющего большинства российских школьников условий и мотивации для того, чтобы делать домашку, конечно же, нет.

Не успели в школе - делайте дома

В младших классах ситуация ничуть не лучше. Профессор университета Пенсильвании (США) Джеральд Ле Тендр поднял результаты другого международного исследования, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), в котором оцениваются знания по математике в 4-х и 8-х классах. И оказалось, что домашние задания почти никак не влияют на результаты ребят.

Например, в Нидерландах каждый пятый 4-классник вообще не делает домашку по математике. Российские школьники же засиживаются с ней допоздна. А знания в результате у них одинаковые. В Гонконге, Тайване и Японии дети получают меньше домашнего задания, чем их сверстники в среднем по миру. Но «азиатские тигры» взлетают в топы всех рейтингов и пачками увозят медали на олимпиадах!

- Я подозреваю, что когда на учителей давят для достижения определенных успехов, в условиях нехватки времени и отсутствия самостоятельности, домашнее задание становится простым способом пройти все то, что не успели сделать в классе, - подытоживает профессор ЛеТендр.

Под родительскую ответственность

О том же говорят и российские педагоги. Школьные программы по всем предметам и без того раздутые. Так в них ещё и все время порываются добавить нового - то астрономию, то шахматы. Но число учебных часов, за которые всё это нужно пройти, остается неизменным.

Выход у учителей один: дать на дом всё, что не успели пройти в классе. И далеко не все дети могут освоить эту часть программы самостоятельно.

- На историю отводится два часа в неделю, в профильных классах — 4 часа в неделю. Но даже за это время пройти всю программу на уроке невозможно, - говорит Александр Гулин, учитель истории и обществознания школы №1828 "Сабурово". - А увеличить школьную нагрузку нельзя, потому что СанПиНы ограничивают её 35 часами в неделю. За это время можно, максимум, дать два профильных предмета, а все остальное - на базовом уровне.

Есть, конечно, и другой выход — не ждать от детей высоких результатов. Понятно, что те школьники, у кого родители академики или могут себе позволить хороших репетиторов, и домашку на “пятерки” сделают, и к ЕГЭ на высокие баллы подготовятся. А что делать остальным?

СКАЗАНО

“Я думаю, что отменять задания не стоит. У нас в первом классе и так их нет. А дальше обязательно должно быть домашнее задание. Как без него? Оно закрепляет все те знания, которые получены в классе. И потом, выполнение домашнего задания мобилизует. И я не очень понимаю, как можно делать домашнее задание по нескольку часов. Единственное, ко мне часто обращаются родители, и я с ними соглашусь, что перегруз какой-то сумасшедший идет, начиная с первого класса. Чему и как учат в каждой школе - тут надо разбираться”.

Министр просвещения Ольга Васильева - в эфире Радио “Комсомольская правда”.

КТО УЖЕ ОТМЕНИЛ

Во Франции домашние задания отменены для всех детей до 11 лет. Точнее, дети делают их не дома, а в школе. На это в началке каждый день отводится полчаса в конце уроков.

- Домашние работы следует отменить потому, что у детей из бедных семей нет на это времени, - объяснял в свое время бывший президент Франции Франсуа Олланд, утвердивший эту реформу. - Дома родители не всегда уделяют ученикам должного внимания, в то время как в школе учащийся всегда может рассчитывать на помощь учителя.

В Испании родители и вовсе устроили забастовку против домашних заданий. В 2016 году Конфедерация ассоциаций родителей школьников Испании провела свой собственный опрос и выяснила, что каждый пятый испанский школьник тратит на домашнее задание почти 2 с половиной часа в день. Причем, за невыполненные упражнения ребенку грозит наказание от учителя. В результате домашнее задание в Испании сократили — теперь на выходные его не задают совсем.

Также домашние задания отменили в Норвегии, Финляндии и Израиле. Вместо упражнений и задач дети следуют индивидуальному плану, составленному вместе с учителем. На дом идет только рекомендованная часть - интересные книги и материалы, которые помогут ребенку лучше узнать предмет.