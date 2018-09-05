2018-09-05T14:50:04+03:00
Наука

Японцы намерены испытать космический лифт уже прямо в космосе

Работоспособность устройства, предназначенного для подъема на орбиту, впервые проверят в околоземном пространстве
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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К 2050 году люди будут подниматься на орбиту Земли на лифте.К 2050 году люди будут подниматься на орбиту Земли на лифте.
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О грядущих испытаниях объявили специалисты Университета Сидзуока (Shizuoka University). Обещали до конца сентября 2018 года вывести на орбиту прототип космического лифта и проверить, будет ли он там работать. В космос космический лифт доставит ракета H-2B японского космического агентства (JAXA).

Космическим лифтом называют систему, которая будет способна поднимать грузы и людей с поверхности Земли на орбиту. А то и дальше — аж на Луну. Поднимать — в специальных кабинах или контейнерах, двигающихся вдоль троса, протянутого в космос.

Принципиальная схема космического лифта

Принципиальная схема космического лифта

О планах построить нечто такое грандиозное еще в 2012 году объявляла японская компания «Обаяси» (Obayashi Corp). Грозилась, что введет космическую транспортную систему в эксплуатацию к 2050 году. Потом как-то притихла — о том, как продвигаются работы или исследования, несколько лет ничего не было слышно. Но вот, оказывается, «лифтеры» не сидели все это время сложа руки. Тот самый прототип, приготовленный к отправке на орбиту, создан с их участием.

Как объясняли японцы, готовая система должна выглядеть примерно так: трос соединит платформу на Земле с орбитальной станцией — эдаким противовесом. Платформу расположат в океане в районе экватора, противовес - на высоте 96 000 километров. По тросу поедут подъемники — лифты. Большую часть пути они будут подниматься за счет центробежной силы, возникающей в результате вращения Земли — достигнув высоты 36 000, лифты сами устремятся к станции.

Поскольку центр тяжести системы расположится на геостационарной орбите, то все «лифтовое хозяйство» будет вращаться вместе с Землей - точно с ее скоростью. Орбитальная станция — «верхний этаж» космического лифта — тоже, соответственно, будет оставаться на одном месте.

Грандиозное сооружение, возможно, появится в будущем — может быть, даже к 2050 году. Но пока японцы планируют испытать куда более скромное устройство — космический лифт размером 6 Х 3 Х 3сантиметров. Прототип, мягко говоря, миниатюрен — чуть больше спичечного коробка. И трос, по которому, он будет перемещаться невелик — всего 10 метров в длину.

Японцы хотят натянуть трос между двумя мини-спутниками и пустить по нему коробочку лифта, снабженную двигателем. Снимать эксперимент будут телекамеры. Подобные испытания впервые будут проведены непосредственно в космосе.

Для настоящего космического лифта фирма намерена «сплести» трос из углеродных нанотрубок, которые в десятки раз прочнее стали и в сотни раз легче.

Чтобы реализовать идею космического лифта, японцам предстоит пройти сложный путь от "спичечного коробка" до гинатской конструкции.

Чтобы реализовать идею космического лифта, японцам предстоит пройти сложный путь от "спичечного коробка" до гинатской конструкции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Американцы собираются ездить на космическом лифте к небоскребу, свисающему с астероида с высоты в 50 тысяч километров

Футуристический проект под названием Analemma Tower предложили американские архитекторы из фирмы Clouds Archtecture Office , известные своими разработками домов, которые можно было бы строить на Марсе.

Нынешняя идея — возвести самый высокий небоскреб на Земле. Но возвести так, чтобы он на нее — на Землю — не опирался.

Архитекторы намерены свесить здание с неба — с высоты в 50 тысяч километров, прикрепив его к астероиду. Астероид расположат на так называемой геостационарной орбите, спустят с него тросы, которые и станут держать протянувшееся к поверхности планеты сооружение. По сути, небоскреб станет огромным автономным городом, который раскинется не вширь, как большинство нынешних городов, а ввысь. На небывалую высоту...

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СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Идеи — наши!

Идее космического лифта более 120 лет. В 1895 году, вдохновленный Эйфелевой башней, основатель космонавтики Константин Циолковский в одной из своих статей описал огромное сооружение с тросом, протянутым к «Небесному дворцу». Туда надо было подниматься на лифте, чтобы потом лететь дальше в космос.

В конце 1970-х идею космического лифта подхватил и развил британский фантаст Артур Кларк в романе «Фонтаны Рая». А в послесловии поблагодарил газету «Комсомольская правда», в которой 31 июля 1960 года была напечатана статья «В космос - на электровозе» и вскоре переведена на Западе. Она-то и вдохновила Кларка.

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