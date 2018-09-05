Японцы намерены испытать космический лифт уже прямо в космосе

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-05T14:50:04+03:00

К 2050 году люди будут подниматься на орбиту Земли на лифте.

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О грядущих испытаниях объявили специалисты Университета Сидзуока (Shizuoka University). Обещали до конца сентября 2018 года вывести на орбиту прототип космического лифта и проверить, будет ли он там работать. В космос космический лифт доставит ракета H-2B японского космического агентства (JAXA).

Космическим лифтом называют систему, которая будет способна поднимать грузы и людей с поверхности Земли на орбиту. А то и дальше — аж на Луну. Поднимать — в специальных кабинах или контейнерах, двигающихся вдоль троса, протянутого в космос.

Принципиальная схема космического лифта

О планах построить нечто такое грандиозное еще в 2012 году объявляла японская компания «Обаяси» (Obayashi Corp). Грозилась, что введет космическую транспортную систему в эксплуатацию к 2050 году. Потом как-то притихла — о том, как продвигаются работы или исследования, несколько лет ничего не было слышно. Но вот, оказывается, «лифтеры» не сидели все это время сложа руки. Тот самый прототип, приготовленный к отправке на орбиту, создан с их участием.

Как объясняли японцы, готовая система должна выглядеть примерно так: трос соединит платформу на Земле с орбитальной станцией — эдаким противовесом. Платформу расположат в океане в районе экватора, противовес - на высоте 96 000 километров. По тросу поедут подъемники — лифты. Большую часть пути они будут подниматься за счет центробежной силы, возникающей в результате вращения Земли — достигнув высоты 36 000, лифты сами устремятся к станции.

Поскольку центр тяжести системы расположится на геостационарной орбите, то все «лифтовое хозяйство» будет вращаться вместе с Землей - точно с ее скоростью. Орбитальная станция — «верхний этаж» космического лифта — тоже, соответственно, будет оставаться на одном месте.

Грандиозное сооружение, возможно, появится в будущем — может быть, даже к 2050 году. Но пока японцы планируют испытать куда более скромное устройство — космический лифт размером 6 Х 3 Х 3сантиметров. Прототип, мягко говоря, миниатюрен — чуть больше спичечного коробка. И трос, по которому, он будет перемещаться невелик — всего 10 метров в длину.

Японцы хотят натянуть трос между двумя мини-спутниками и пустить по нему коробочку лифта, снабженную двигателем. Снимать эксперимент будут телекамеры. Подобные испытания впервые будут проведены непосредственно в космосе.

Для настоящего космического лифта фирма намерена «сплести» трос из углеродных нанотрубок, которые в десятки раз прочнее стали и в сотни раз легче.

Чтобы реализовать идею космического лифта, японцам предстоит пройти сложный путь от "спичечного коробка" до гинатской конструкции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Американцы собираются ездить на космическом лифте к небоскребу, свисающему с астероида с высоты в 50 тысяч километров

Футуристический проект под названием Analemma Tower предложили американские архитекторы из фирмы Clouds Archtecture Office , известные своими разработками домов, которые можно было бы строить на Марсе.

Нынешняя идея — возвести самый высокий небоскреб на Земле. Но возвести так, чтобы он на нее — на Землю — не опирался.

Архитекторы намерены свесить здание с неба — с высоты в 50 тысяч километров, прикрепив его к астероиду. Астероид расположат на так называемой геостационарной орбите, спустят с него тросы, которые и станут держать протянувшееся к поверхности планеты сооружение. По сути, небоскреб станет огромным автономным городом, который раскинется не вширь, как большинство нынешних городов, а ввысь. На небывалую высоту...

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СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Идеи — наши!

Идее космического лифта более 120 лет. В 1895 году, вдохновленный Эйфелевой башней, основатель космонавтики Константин Циолковский в одной из своих статей описал огромное сооружение с тросом, протянутым к «Небесному дворцу». Туда надо было подниматься на лифте, чтобы потом лететь дальше в космос.

В конце 1970-х идею космического лифта подхватил и развил британский фантаст Артур Кларк в романе «Фонтаны Рая». А в послесловии поблагодарил газету «Комсомольская правда», в которой 31 июля 1960 года была напечатана статья «В космос - на электровозе» и вскоре переведена на Западе. Она-то и вдохновила Кларка.