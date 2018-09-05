Зачем в армию возвращают политруков

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-05T18:04:06+03:00

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- Из советской системы мы возьмем лучшее, но партийной составляющей не будет вообще, - генерал-полковник Андрей Картаполов сделал рубящий жест, словно подводя под этим вопросом черту. Сколько было разговоров о том, что возрождение армейского политуправление отбрасывает нас в Советский союз! Чтобы ответить критикам, начальник нового ГВПУ и собрал узкий круг журналистов, среди которых был и корреспондент "КП".

ОРУЖИЕ - ПЛАНШЕТ

Главное военно-политическое управление было воссоздано летом этого года. Зачем? По словам его начальника, система работы с личным составом была не в состоянии ответить на все современные вызовы.

- Против России идет откровенная информационная война, цель которой — изменить политическое сознание общества, - сказал Картаполов. - Цель создания Главного Управления — информационная защита солдат и офицеров. Знаете, в 1916 году у России была очень боеспособная армия, совершившая Брусиловский прорыв. А потом большевистские агитаторы за короткий срок превратили ее в бесформенную массу. Мы этого допустить не имеем права. На пропаганду вероятного противника мы можем ответить только своей пропагандой. В этом отношении существовавшая в Советском Союзе система была очень эффективна. Но мы изменим контент. Наша идеология будет на трех «китах»:

- история России,

- традиции народа

- и убежденность, что наша страна должна жить и развиваться.

А у политработников появятся и новые инструменты. К примеру, работа в соцсетях.

- Время боевых листков ушло, оружием политработника должен стать планшет, - отрезал Картаполов.

ДВЕ ЗАДАЧИ

Откуда возьмутся политруки? По словам Картаполова, сейчас все офицеры по работе с личным составом проходят для этого переаттестацию. Создавать специальный военный вуз для их подготовки не планируется, но в военных училищах появятся группы будущих политработников.

- Еще думаем, чтобы наших гражданских психологов сделать военными, - продолжает Картаполов. - Они ведь, по идее, должны работать на передовой, в окопах. И позиция «если война, то увольняюсь» среди них недопустима.

Функции политруков и военных священников отчасти пересекаются. Министр обороны Сергей Шойгу в понедельник сообщал о будущем строительстве главного армейского храма в парке Патриот. По словам Картаполова, при этом храме заработает центр подготовки армейского духовенства.

- Дух солдата — это тоже оружие, мы отчетливо видим это в Сирии, - сказал генерал Картаполов. - Но священник формирует веру в Бога, а политработник — веру в страну.