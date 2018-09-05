Почему Крым не до конца наш

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-05T19:23:00+03:00

Чтобы прекрасный, горячо любимый всеми: и россиянами, и белорусами, и украинцами Крым не превратился в помойку, нам нужно наводить порядок Фото: Виталий ПАРУБОВ

Наш колумнист Герман Пятов побывал в Крыму и удивился: за четыре года у этого полуострова так и не получилось стать стопроцентно российским регионом-курортом. Не хуже Сочи или Анапы. А что мешает?

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"Сто рублей с человека за вход?! Да вы что, сбрендили?! Почему я, чтобы с семьей пройти к морю, должна триста рублей платить?" Дама на проходной санатория возмущается уже минут пятнадцать, но охрана непоколебима - платите или идите мимо. Пройти к морю можно только через территорию санатория, а вход платный - сто рублей со взрослого и шестьдесят с ребенка. Обойти не получится - это ЮБК - южный берег Крыма, и пансионаты стоят тут сплошной стеной - забор к забору. Через ограду перелезть тоже не получится - по верху колючая проволока!

Этот простой, но типичный пример того, что Крым - это еще не до конца Россия. Достаточно выехать из Крыма, пересечь Керченский пролив, и уже в Анапе вы увидите, что проход к морю свободен, хотя пансионаты точно также стоят стеной на первой и второй линии.

В 2014-м году, когда Крым только присоединили к России, на короткое время доступ к морю был открыт. Потом все вернулось "на круги своя", к "феодальной" системе допуска на закрытые пляжи.

Тем из читателей, кто считает, что данного примера недостаточно, я могу предложить целый список:

1. В Крыму плохо соблюдаются российские правила дорожного движения.

Первое, что бросается в глаза - это то, что в Крыму местные водители не стесняются идти на обгон по встречной полосе через «сплошную». Такие нарушения на материке уже давно редкость. Когда Крым был украинским, это было объяснимо: кара за нарушение была всего 600 гривен (по сегодняшнему курсу — около 1500 рублей), тогда как в России можно было и прав лишиться.

Также поражает непривычная картина внаглую запаркованных на тротуарах автомобилей. Причем запаркованы они так, что пешеходам не остается места, и они (пешеходы) вынуждены передвигаться по проезжей части! А местные барыги, зарабатывающие деньги на приезжих, настолько обнаглели, что даже выгораживают участки тротуара стальными столбиками и цепями под парковку клиентов своих мини гостиниц. Вы такое где-нибудь в России видели? Я - нет.

Также поражает непривычная картина внаглую запаркованных на тротуарах автомобилейФото: Герман ПЯТОВ

2. В Крыму нарушаются правила торговли РФ.

Во многих магазинах часть товаров не имеет ценников, не выбивается или не выдается кассовый чек. При покупке алкоголя я обратил внимание, что продавец сканирует наклейки на бутылке один раз, а не два раза, как в России (один раз сканируется акцизная марка, второй раз - ценник).

3. В Крыму отсутствуют крупные российские торговые сети, что уменьшает конкуренцию и взвинчивает цены.

Я объездил большую часть России - от западных границ с Прибалтикой, Белоруссией и Украиной до Урала и Сибири. В любом райцентре можно встретить магазины крупных торговых сетей, конкурирующих друг с другом, благодаря чему цены примерно одинаковы что в Псковской области, что в Кемеровской. Так вот, в Крыму ничего подобного! Потому что украинские торговые сети, понятно, из Крыма ушли, российские - не зашли. Вы спросите "почему?" Да всё просто: дураков рисковать нет. Все крупные компании проходят IPO, и размещают акции на лондонской и нью-йоркской бирже. Как только они зайдут в Крым, их тут же могут обложить санкциями.

4. В Крыму не работают крупнейшие российские банки.

Обычному россиянину трудно представить себе, насколько скудна местная банковская сфера. В прибрежных поселках, где в сезон отдыхают десятки тысяч туристов, трудно отыскать даже банкомат, не то, что отделение банка.

5. В Крыму не работают крупнейшие российские сотовые операторы, что сказывается на качестве и стоимости связи.

Связь в Крыму плохая, особенно на побережье, но это так, цветочки. Больше всего меня поразила цена роуминга, указанная на сайте одного из российских операторов: 249 рублей на входящие вызовы. Правда, если подключить опции, будет около 10 рублей. Также в Крыму есть проблемы с приёмом большинства российских каналов, зато прекрасно "ловятся" украинские!

6. В Крыму плохо соблюдаются градостроительные, технические и санитарные нормы при строительстве.

На мой взгляд, это самая опасная проблема. Анархия сложилась еще при Украине. После присоединения к России возникла иллюзия, что времена, когда политики и олигархи прихватывают землю в самых "лакомых" местах, строя дворцы прямо на берегу моря, ушли в прошлое. И на какое-то время вроде все затихло, но спустя пару лет "строительный бум" вернулся. Строят где можно и где нельзя, возводя под видом "гаражей" многоэтажные гостиницы. Инфраструктура на это рассчитана: большая часть дорог прибрежной зоны строилась еще при... царе! Водопровод, канализация, линии электропередач тоже не сильно "моложе" - им полвека и более. Если взять самые популярные и дорогие места на ЮБК - Гаспру, Мисхор, Кореиз - то водопровод и канализация тут были построены с расчётом на пансионаты и "хрущевки" для их сотрудников. За прошедшие четверть века с развала СССР все пространство между этими немногочисленными домиками и дальше в гору застроено виллами и гостевыми домами. Количество койко-мест увеличилось раз в десять. Но ведь ни новый водопровод, ни новую канализацию, ни, тем более, новые очистные сооружения никто не строил!

Нагрузка на инфраструктуру хорошо видна по количеству мусора и стихийно образующимся свалкам:

Также наглядным является совершенно феерическое количество проводов на опорах ЛЭП!

Нагрузка на инфраструктуру хорошо виднаФото: Герман ПЯТОВ

Стихийные мусорки для Крыма обычное делоФото: Герман ПЯТОВ

Проблемы с канализацией в Крыму вообще серьезные. Ну, что вам про нее рассказать? Куда она стекает, догадайтесь с трех раз. Многие стихийно возникшие постройки вообще выводят свои стоки в ливневую канализацию, а ливневка выходит иногда – прямо… на пляж!

Ливневая канализация выведена прямо на закрытый, ЛЕЧЕБНЫЙ (!) пляж санатория, со следами мусора, «отфильтровавшегося» на гальке после ливняФото: Герман ПЯТОВ

И каков результат? Я вам не расскажу, а покажу. На фото - острый конъюнктивит после того, как я искупался в море. Да, я и раньше в этом море купался - я в Крым езжу давно. Но ничего подобного не случалось. А тут - неделя проливных дождей — когда все, по законам физики, смыло в море. А море - теплое, 27 градусов!

На фото - острый конъюнктивитФото: Герман ПЯТОВ

До этого конъюнктивит у меня был 45 лет назад, в детстве. Тоже после купания в грязном водоеме.

Вообще, бактериальные и вирусные загрязнения Черного моря - это не новость. В жаркий сезон половина детей заболевает от контакта с морской водой ротавирусной или аденовирусной инфекцией. Но это дети, у них иммунитет слабее. В этом же году болели и дети, и взрослые.

И заметьте, в Москва-реку никто ничего не сливает! На некоторых пляжах даже купаться можно! А где нельзя – так московские санитарные врачи четко скажут – НЕЛЬЗЯ! Не будут, как крымские инфекционисты, «широко закрывать глаза», ссылаясь на «местечковые интересы».

Чтобы прекрасный, горячо любимый всеми: и россиянами, и белорусами, и украинцами Крым не превратился в помойку, нам нужно наводить порядок: строить очистные сооружения, обновлять канализацию и водопровод, расширять дорожную сеть и парковки. И деньги, кстати, на это можно найти, если поставить на учет все нелегальные и полулегальные «миниотели» и «частные пансионаты», заставить их платить налоги. Ведь каждый отдыхающий оставляет в Крыму по 30000 – 50000 рублей. За сезон выходит 2-3 миллиарда (!) долларов. Значительная часть которых нигде не учтена.