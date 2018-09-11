Тимирязевская академия получила сразу две престижных награды

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T18:42:36+03:00

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Тимирязевская академия удостоилась сразу двух престижных наград: ректору вуза Галине Золиной торжественно вручили их на общем ежегодном собрании ректоров Вышеградской ассоциации университетов. Конференция проходила со 2 по 4 сентября в венгерском Университете Дебрецена.

Тимирязевская академия стала лучшим университетом Вышеградской ассоциации в 2018 году: в ассоциацию входят аграрные и классические вузы Восточной и Центральной Европы, Азии, США и стран СНГ. Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина получила почетный знак «Лучший университет ассоциации 2018 года» из рук президента Вышеградской ассоциации Университетов Питера Билека. Каждый год эту награду вручают наиболее отличившимся высшим учебным заведениям за активное участие в международных проектах межвузовского объединения.

В рамках ассоциации Тимирязевка участвовала в проекте Международного Вышеградского фонда «Устойчивое развитие аграрного сектора стран Вышеградской четверки и регионов-партнеров». Были успешно завершены проекты Европейской Комиссии «Совершенствование системы обучения в течение всей жизни в области экологии и охраны окружающей среды в России» и «Разработка системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного профиля в Российской Федерации». Сейчас реализуются три консорциумных проекта, в которых участвуют сразу несколько стран: «Обучение в течение жизни как основа устойчивого развития», «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий» и «Потенциал образования в области сельского и городского хозяйства, их взаимодействие для устойчивого развития мегаполисов».

Каждый год в рамках программ европейской программы Эрасмус+ получают финансовую поддержку проекты академической мобильности с Варшавским университетом естественных наук (Польша), Словацким аграрным университете в Нитре, Университетом Святого Иштвана (Венгрия) и другими. В прошлом году 12 студентов Тимирязевской академии в течение одного семестра обучались в вузах Вышеградской ассоциации. Еще 15 студентов из Словакии, Польши, Болгарии и Венгрии проходили обучение на английском языке в Тимирязевке. В университетах Вышеградской ассоциации стажировались более 20 преподавателей РГАУ-МСХА. В свою очередь, около 30 преподавателей из Европы читали лекции и проводили семинары для российских студентов, а также проходили повышение квалификации в Тимирязевской академии.

Главный аграрный университет России реализует совместные магистерские программы с выдачей дипломов двух университетов по направлению «Аграрная торговля и маркетинг»со Словацким аграрным университетом в городе Нитра; и «Экономика и управление» с Чешским университетом естественных наук в Праге. Преподаватели Тимирязевки разрабатывают совместную программу с Пловдивским аграрным университетом по направлению «Селекция и семеноводства сельскохозяйственных культур». Все это способствует формированию и успешному развитию единого научно-образовательного международного пространства.

Университет Дебрецена был основан в 1538 году, сегодня он — один из крупнейших высших учебных заведений Европы. Фото: Фото: University of Debrecen.

У РГАУ-МСХА имени Тимирязева сложились давние и плодотворные отношения с Университетом Дебрецена, где в этом году состоялось совещание ректоров Вышеградской Ассоциации. Вузы регулярно обмениваются опытом в области сельского хозяйства и отправляют студентов к друг другу на стажировки. Отмечая заслуги руководителя Тимирязевки, декан факультета агрономии Иштван Комлоси вручил Галине Золиной почетный диплом за многолетнее сотрудничество академии со старейшим вузом Венгрии. Преподаватели Университета Дебрецена и РГАУ-МСХА полны совместных планов: партнерство двух крупнейших аграрных вузов, несомненно, продолжится, обогатив российских и венгерских студентов новыми знаниями и опытом.

Университет Дебрецена был основан в 1538 году, сегодня он — один из крупнейших высших учебных заведений Европы. На 15 факультетах университета обучаются более 30 тысяч студентов. Дебреценский университет входит в 500 лучших вузов мира. В этом году его преподаватели и студенты отмечают сразу две круглых даты: 480-летие своей альма-матер и 150-летие со дня образования факультета агрономии, производства продуктов питания и охраны окружающей среды.

В этом году Университет Дебрецена отмечает 150-летие со дня образования факультета агрономии, производства продуктов питания и охраны окружающей среды. Фото: University of Debrecen.

В совещании Вышеградской ассоциации университетов принимали участие ректоры 15 вузов, входящих в объединение. Участники конференции обсудили современные тенденции в аграрном образовании: эксперты представили вниманию участников доклады «Биоэкономика и устойчивое развитие», «Интернет-технологии в аграрном образовании: опыт Университета Геделле», «Концепция здоровья» в учебных планах» и «Реализация концепции экономики замкнутого цикла в учебных планах».

Тимирязевская академия стоит у истоков создания Вышеградской ассоциации университетов и является одним из ее учредителей. Ассоциация реализует совместные образовательные и международные проекты. В прошлом году на базе РГАУ-МСХА состоялось общее собрание, на котором обсуждались совместные планы в сфере академической мобильности, профессионально-общественной аккредитации, вопросы государственно-частного партнерства в области аграрного образования и ряд других интересных проектов.