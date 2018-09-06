Юрий Шатунов отрекся от «Ласкового мая»

СЕГОДНЯ 01:10 2018-09-04T22:05:49+03:00

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6 сентября 45-летие отмечает Юрий Шатунов. По этому худенькому 15-летнему мальчику с челочкой плакали в 80-х годах миллионы поклонниц. Феномен его славы не разгадан до сих пор. О судьбе Юры «Комсомолке» рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

«Пил, курил, нюхал клей»

Юра Шатько - такая фамилия Шатунова по паспорту - родился в Кумертау Башкирской АССР. «Мама умерла, когда мне было восемь лет. Меня определили в местный детдом, потом перевели в оренбургскую школу-интернат № 2. Там я познакомился с Сергеем Кузнецовым - он вел в интернате кружок художественной самодеятельности. А в 1986 году мы сделали наши первые записи», - рассказывал в одном из интервью Шатунов. Он не скрывал, что был трудным подростком: «Пил, курил, клей «Момент» нюхал и неразведенный спирт употреблял».

- Я тогда работал директором группы «Мираж», - рассказывает Андрей Разин. - Ехал в поезде в одном купе с оренбуржцем, направлявшемся на службу. Он рассказал, как на дискотеку парня из детдома приводили, пел душевно. Дал послушать его песни на магнитофоне. Причем сказал, что парень пропал или погиб. Я позвонил в оренбургский детдом. Мне сказали, что Юра (ему тогда было 13 лет. - Ред.) не погиб - был в бегах. Я поехал в Кумертау искать бабушку Юры. Три месяца его искал, нашел, привез в Москву. Добился, чтобы его перевели в московский интернат, здесь Юру прописали. Он пошел в школу. А фактически жил у меня. И Сергея Серкова, его одноклассника, мы перевели в Москву. Группа «Ласковый май» без всякой раскрутки стала бешено популярной.

Ласковый май - Белые розы.

Получил $ 10 млн. отступных

В 90-х годах Шатунов оставил группу и уехал жить в Германию. Получил образование звукоинженера, занялся студийной работой. Сейчас пишет музыку для сериалов. Но все же приезжает с концертами и в Россию.

«Мне говорят: «Да иди ты на фиг со своим новьем! Давай нам «Белые розы», - признавался Шатунов журналистам. - Это мой крест». Прошлые хиты Юрий поет на каждом своем концерте. Но ужасно не любит, когда его имя связывают с «Ласковым маем».

Почему?

- Мы с Юрой договорились, что он вообще не распространяется про «Ласковый май», - объясняет Андрей Разин.

- То есть вы ему запретили говорить о «Ласковом мае»?

- Не то чтобы запретил... То, что Юра не упоминает группу «Ласковый май», - это одно из моих условий при заключении договора. Мы ему разрешили исполнять хиты «Ласкового мая». Но по решению суда все песни этой группы, фонограммы, видео концертов и в том числе видео Юрия Шатунова во время его работы в группе принадлежат мне. В качестве материальной компенсации я согласился перевести на Юрин счет в Дойче-банке 10 млн. долларов.

В Шатунова были влюблены многие школьницы. Фото: shatunov.com

Шикарные авторские

- А если Шатунов сейчас поет хиты «Ласкового мая», он должен вам за это платить?

- Нет. Он имеет право петь это все бесплатно. Но организаторы площадок делают авторские отчисления за использование наших песен в Российское авторское общество. И затем РАО уже переводит их мне.

- Но вы же не их автор!

- Еще в 1990 году я купил права на хиты «Ласкового мая» у автора, Кузнецова.

- И это прибыльно?

- Ориентировочно где-то 5 миллионов рублей в месяц. Песни «Ласкового мая» звучат довольно часто. Десять лет я судился со всеми. Отсудил крупную сумму у звукозаписывающей фирмы. Лично получил в 2006 году компенсацию в размере 22 млн. 502 тыс. руб., тогда это было 890 тыс. долларов. Рекорд!

- А что сделала та фирма?

- Она издавала диски с песнями «Ласкового мая». А права им передали люди, которые приехали, напоили композитора Кузнецова, и он отписал им права. Хотя они уже были мои.

Юрий Шатунов - Розовый вечер.

Жена-домохозяйка

- На что сейчас живет Шатунов?

- Он пишет музыку. У него шикарная аппаратура, своя студия качественная. Последний клип, который он снимал, стоит 450 тыс. долларов. Сейчас снимает клип за 200 тысяч долларов.

- А жена была его фанаткой?

- Никогда в жизни. Он был в Германии на гастролях, случайно познакомился с девушкой. Приглянулась, он с ней заговорил. Она не знала, кто он такой. С пяти лет жила в Германии, не было у нее истерии по «Ласковому маю». И, только после того как Юра стал с ней встречаться, родители ей рассказали, что это популярный артист. Ему и понравилось, что она не поклонница, понял, что можно быть счастливым человеком, когда его не узнают. Света - домохозяйка. Посвящает себя Юре и двум детям. Идеальная у них семья. Кстати, при рождении детей Юра присутствовал, даже перерезал пуповину сыну. Он мой кум. Я крестил его второго ребенка - сына Дэнни.

«Пуля должна была достаться Юре»

- В 1993 году Юра Шатунов и его друг, наш солист Миша Сухомлинов, вышли из подъезда дома, - рассказывает Разин. - Раздался выстрел. Убийца целился в Юру, но в сантиметре пуля пролетела мимо и попала в голову Михаилу. Юра друга в подъезд затянул - не испугался, не убежал. Спасти Мишу не удалось, рана оказалась смертельной. Нападавший с места преступления скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Но следствие зашло в тупик и было закрыто. Лишь спустя время мы узнали, кто убийца. И разузнали, как сложилась его судьба. Сейчас об этом будем снимать документальный фильм «Ласковый май. Продолжение».

- Кто стрелял в Юру?

- Фанат. Парень несколько раз пытался пройти кастинги в «Ласковый май», мечтал о такой же славе, как у Юры. Его не брали. Свихнулся на этой почве. Писал мне письма с угрозами, что убьет Юру. Эти угрозы я не воспринимал всерьез...

После убийства Миши я получил записку, в которой человек писал, мол, я все равно отомщу: «Шатунов умрет на глазах у всех людей». И я понял, что этот фанат будет стрелять в Юру на выступлении. Я забрал у Юры Шатунова паспорт, закрыл его в доме в Сочи. Ничего ему не объяснял, сказал ему, что так надо. После Юру отправил в Германию от греха подальше. Концертная деятельность «Ласкового мая» была остановлена на десять лет.

- Где письма от убийцы?

- У меня. Кстати, убийца жив. Его признали инвалидом и пожизненно заключили в психиатрическую больницу - интернат для осужденных.

- Вы с ним лично общались?

- Да. Приезжал, разговаривал с ним. Детали, которые описал этот человек, мог знать только убийца Миши. Потом они его, по сути, закололи лекарствами, так что он стал неадекватен...

Юрий Шатунов - Седая ночь.

МИСТИКА КАКАЯ-ТО

Проклятие музыкантов

- Из девяти участников золотого состава «Ласкового мая» в живых остались только четверо, - говорит Разин. - Мишу Сухомлинова застрелили. Барабанщик Игорь Игошин полез в форточку за рыбой, висевшей в пакете за окном, рама оторвалась, и он с пятого этажа упал, погиб в 19 лет (есть другая версия - что Игоря избили и вытолкнули в окно. - Ред.). Клавишник и солист Юра Гуров погиб а автокатастрофе. Еще один клавишник, Игорь Анисимов, погиб в 40 лет от рук пьяного соседа, который пырнул его ножом. Рашид Дайрабаев, директор группы, не перенес смерти Анисимова - у него сердце не выдержало, скончался в день похорон. Он же забирал Игоря в группу в 16-летнем возрасте, когда у Игоря умерла мама.

- А какова судьба автора «Белых роз» Сергея Кузнецова?

- Он всю жизнь пьет. Работал в группе «Ласковый май» официально один месяц. И после очередной пьянки, когда он напоил всех ребят самогоном, пришлось его уволить. Кузнецов много раз пытался судиться со мной, но везде ему отказано.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Беременными от нас была вся страна»

- Шатунов как-то рассказывал, как перепугался, когда к нему пожаловала девушка с родными-бандитами и они требовали объяснений - девушка считала, что беременна от Юры!

- Беременными от «Ласкового мая», по словам самих девушек, была вся страна! Помню такой случай.

Приехала «Скорая помощь», забрали Мишу Сухомлинова, ему было 10 лет, и Андрея Гурова, ему было 11 лет. Мы говорим: «Куда вы их забираете?» Отвечают, что надо их доставить срочно в лабораторию. Выяснилось, из Ленинграда пришла бумага, чтобы они прошли анализ. Мол, в местной венерической больнице лежат две девушки. У них обнаружен ВИЧ. И они сказали, что были в интимной близости с Гуровым и Сухомлиновым из группы «Ласковый май». Я спросил: «А сколько лет девушкам?» - «Одной 26, другой 28». Но когда доктор в больнице увидела Мишу и Андрея, чуть не упала в обморок. Поняла, что все бред полный. Я спрашиваю врача: «Так что, будете брать кровь на ВИЧ у пацанов?» Она сказала: «Нет. Какой ужас. До чего люди могут дойти…»

Пять хитов мальчиковой группы:

● «Белые розы»

● «Седая ночь»

● «Розовый вечер»

● «Вот и все»

● «Детство»