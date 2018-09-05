Что носить женщинам после 50: Чем старше женщина, тем моложе должна быть ее обувь

СЕГОДНЯ 01:19 2018-09-04T22:17:42+03:00

Эксперт по стилю рассказал «КП», как правильно подбирать гардероб в зрелом возрасте и что носить женщинам после 50 лет

Изменить размер текста: A A

С нарядами и стилем юных особ все более или менее понятно. А вот какой гардероб должен быть у женщины элегантного возраста, после 50 лет? Ведь хочется и в 50 лет выглядеть привлекательно. Простые советы на этот счет читательницам «КП» дал наш модный эксперт, стилист Алексей Сухарев.

Избавьтесь от твида

- Многие дамы в возрасте любят твидовые комплекты и твидовые жакеты. Хитом их в свое время сделала Коко Шанель. Это классика. Но твидовые костюмы замечательно смотрятся на женщинах до определенного возраста. На молодой - интересно и элегантно, но когда твид надевает женщина возраста 40 плюс, она автоматически превращается в синий чулок. Если цель - омолодить себя, о твиде стоит забыть.

Пиджак плюс джинсы - идеальный вариант, когда нужно выглядеть строго, но превращаться в сухаря не хочется. 50-летняя Валерия - тому пример.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Если вам жалко прощаться с любимым твидовым жакетом, научитесь его правильно носить. Комплектуйте его не с такой же «учительской» юбкой, а с джинсами и кожаной юбкой-карандаш. Под жакет можно надеть футболку. И дополнить образ кроссовками или босоножками.

Мини: можно, но осторожно

- Мини (вопреки устаревшим правилам) можно носить и в зрелом возрасте. Главное - объективно взгляните на состояние своих ног и в случае, если все хорошо, без проблем надевайте мини. Другой вопрос: уместно ли? В мини на деловую встречу не пойдешь. Но если ноги в роскошном состоянии, то почему бы периодически не являть их миру. Не забываем о правилах: если у нас открыт низ, то нужно как следует закрыть верх. И если у нас открытый верх (плечи, декольте, открытая спина), низ стоит закрыть. Мини легко заменяет юбка-карандаш. В ней как раз можно выходить и в пир, и в мир. Еще я бы посоветовал обратить внимание на плиссированную юбку. Важно, чтобы она была ниже колен - желательно до середины икры.

Алена Свиридова смело носит мини и в 56 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет мокасинам

- Чем старше женщина, тем моложе должна быть ее обувь. Туфли формата «Мэри Джейн» (модель закрытого типа, закрепляющаяся на подъеме стопы при помощи ремешка. - Ред.) оставьте юным особам, которые могут их стилизовать под ретро и выглядеть очень свежо. Обувь с перехлестным ремешком, закругленным носиком, на невысоком каблуке будет выдавать ваш паспортный возраст. Обратите внимание на лодочки (в особенности с заостренным носом). Они действительно молодят. Так же, как и кроссовки. Продолжая тему обуви, советую избавить гардероб от мокасин. Они не подчеркивают красоту ног. Сейчас огромное количество обуви на плоском ходу, которой можно заменить мокасины: белые кеды, кроссовки, лоферы (у них более плотная подошва, то есть они не расползаются на ноге). Или мюли (обувь без задника).

Да, мокасины очень удобны. И все же расстаньтесь с ними, заменив их хотя бы на балетки.

Трикотаж меняем на кашемир

- Взрослым женщинам надо осторожнее относиться к «вялому» трикотажу, такие кофточки надо искоренять из своего гардероба. Первым делом избавьтесь от кофточек с принтами, которые еще, не дай бог, имеют декор в виде выложенного из страз цветка. Это все сильно удешевляет образ. Замените кофточки на кашемировые водолазки. Если хотите выглядеть моложе, освежить лицо, замените трикотажную кофту на хлопковую белую рубашку. Это может быть и рубашка, похожая на мужскую офисную, голубая, к примеру. Или рубашка в полоску. Проблема трикотажа еще и в том, что вещи и него обычно очень короткие. А наша задача - удлинить силуэт. Если рубашка будет прикрывать бедра, вы будете выглядеть стройнее.

Пора собирать рюкзак

- Гигантские сумки выдают женщину с огромным количеством проблем. Для невысоких дам это вообще запретная вещь: она превращает хозяйку в муравья, который тащит на себе тяжелую ношу. Если вам надо уместить ноутбук, косметику и лоток с обедом, разделите вещи и носите несколько сумок. В сумку кросс-боди (такую можно носить на плече или через плечо накрест. - Ред.) уложите все необходимое (набор косметики, ключи). А в сумку-шоппер сгрузите второстепенные вещи. Огромную сумку можно заменить на рюкзак из кожи, бархата и замши. Главное, чтобы рюкзак был не спортивного типа, а напоминал дамскую сумку.

Рюкзак - только для школьниц? Ничего подобного! Это последний писк и среди зрелых дам.

ГОТОВЯСЬ К ЗИМЕ

Вместо меховой шапки - платок

- Когда шапка, шарф и перчатки собраны в гарнитур - это примета советского времени, которую не стоит тянуть в сегодняшнюю жизнь. Правил, по которым подбирают комплект, не существует. Можно использовать как базу цвет верхней одежды, но другого оттенка либо контрастного.

Наш стилист предупреждает: Елена Воробей (51 год) выбрала верное направление, но шапка должна быть все-таки поменьше.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

И еще: если вы выбираете шапку для шубы, не берите ей в комплект меховую. Даже к самой изысканной, дорогой шубе можно надеть вязаную шапку. Это сразу облегчит образ и сделает его менее пафосным. Или же можно заменить меховую шапку на платок, по-разному завязывая его на голове, - это будет интересно и стильно.