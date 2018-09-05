Лига наций УЕФА: Футбола станет еще больше

СЕГОДНЯ 01:13 2018-09-04T22:18:19+03:00

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УЕФА придумал новый турнир для сборных. Первый матч в нем Россия проведет уже 7 сентября против Турции. Что это за Лига наций? Зачем она нужна? За что национальные команды в ней сражаются? «КП» отвечает на все вопросы.

Для чего придумали

Что УЕФА умеет, так это зарабатывать деньги. Лига чемпионов и Лига Европы - турниры, которые приносят миллиарды. Но они для клубных команд. А вот со сборными все не так хорошо - чемпионат Европы проводится только раз в четыре года, и это слишком редко, чтобы делать действительно хороший бизнес. В УЕФА стали искать, где бы еще заработать, и нашли - товарищеские матчи!

Каждый год сборные играют полдюжины товарищеских матчей, продают на них билеты, права на телетрансляции, что-то берут от спонсоров. «Это же какие деньги проходят мимо!» - ужаснулись в УЕФА. И срочно придумали новый турнир для национальных команд. Пока пробный, но если машина закрутится, Лига наций станет регулярной.

Чем заманили сборные

Разговор был примерно таким.

- Вы же так и так проводите товарищеские матчи? - спросил УЕФА у сборных.

- Ага.

- И у вас каждый раз вся эта головная боль: найти соперника, договориться с ним, убедить болельщиков, что хорошо бы прийти на эти ничего не значащие игры, продать потом трансляцию телекомпаниям. Так? - нажимал УЕФА.

- Ну так.

- Ну вот мы все эти проблемы берем на себя! - гордо заявил УЕФА. - Все теперь будем делать мы за вас!

- Э-э-э, а деньги вы тоже будете получать за нас? - очнулись сборные.

- А, и вы про деньги... - вздохнули в УЕФА. - Ладно, дадим вам денег.

Итак, призовой фонд первой Лиги наций составит 76,5 млн. евро. Негусто, но хоть что-то. Каждая из сборных Лиги А (туда входят самые крутые команды) за участие получит по 1,5 млн. евро; в Лиге B - 1 млн., в Лиге С - 750 тысяч, в Лиге D - 500 тысяч.

Ну а чтобы было интереснее, УЕФА с барского плеча кинул еще целых четыре путевки на Евро-2020 - забирайте!

Как будут играть

Вот тут все очень непросто - намутили так, что надо внимательно следить за руками и за схемой. В УЕФА 55 национальных сборных. В зависимости от рейтинга их разбили на четыре лиги. В Лиге А - самые сильные: Франция, Германия и прочие. В Лиге D - слабаки и карлики, Люксембурги и Лихтенштейны. Мы, сборная России, - в Лиге В, то есть во втором дивизионе европейского футбола.

Каждую Лигу в ходе жеребьевки разбили на четыре группы - по три-четыре команды. Вот в этих группах сборные и будут играть. Мы попали в компанию к Турции и Швеции. Сыграем с ними четыре матча - дома и в гостях. Если займем первое место в своей группе, на следующий розыгрыш пойдем на повышение - в Лигу А, если последнее - вылетим в Лигу С. У остальных та же ситуация.

А дальше будет еще сложнее. Если это турнир, то в нем должен быть победитель, которому вручат новый кубок. Этого победителя определят в июне 2019 года в плей-офф. Туда попадут четыре лучшие команды Лиги А. Они сыграют полуфинал, финал и матч за 3-е место и поделят дополнительные деньги из призового фонда (за победу полагается 4,5 млн., за второе место - 3,5 млн., за 3-е и 4-е места - по 2,5 и 1,5 млн. соответственно). То есть победитель Лиги наций заработает 6 млн. евро за шесть матчей. Неплохо.

Когда пройдут матчи

Все игры в группах состоятся осенью 2018 года. Но плей-офф сыграют только в июне 2019-го - раньше у сборных не будет времени. Это станет чем-то вроде мини-чемпионата Европы.

Но будут ли клубы отпускать своих игроков в сборные? Они обязаны это делать по нормам ФИФА. В календаре матчей в национальных чемпионатах предусмотрены специальные окна для игр сборных. И по регламенту футболист должен прибыть в распоряжение своих национальных команд не менее чем за 48 часов до начала матча его сборной. Бывает, что сборная захочет сыграть не в свои окна, а в другие дни, и тогда клубы могут не отпустить игроков. Но это не случай Лиги наций.

А что с путевками на Евро-2020

Но и это еще не все! Вы же помните, УЕФА обещал четыре места на Евро-2020? Так вот, эти путевки станут последним шансом. А разыгрываться они будут только в марте 2020 года. То есть сначала пройдут матчи Лиги наций, потом весь 2019 год сборные будут играть отборочный турнир к чемпионату Европы, а вот кто туда не попадет, те и получат возможность вскочить в уходящий поезд.

Но опять же не все - лишь те, кто хорошо себя проявил в Лиге наций. УЕФА планирует все это сделать следующим образом. На каждую Лигу отведено по одной путевке на Евро-2020. В каждой лиге найдут четыре лучшие команды, не попавшие на чемпионат Европы, и заставят их играть стыковые матчи. Кто выиграл - тот едет на Евро.

И тут открываются невиданные возможности для маленьких сборных. Вы же помните, что в Лигу D сослали «карликовые» команды. Так вот, одна из них, самая сильная и удачливая, попадет на чемпионат Европы. Так что не удивляйтесь, когда в финальной стадии Евро-2020 обнаружите Андорру или Гибралтар.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России:

«Лига наций придумана взамен контрольных матчей, но это не значит, что мы будем проводить в ней эксперименты. Какие эксперименты? Под флагом стоим! Это матч национальных сборных. Это официальный турнир, и значит, есть в нем спортивная задача - занять первое место в группе и выйти в Лигу А».

Расписание матчей в нашей группе

7 сентября. Турция - РОССИЯ

10 сентября. Швеция - Турция

11 октября. РОССИЯ - Швеция

14 октября. РОССИЯ - Турция

17 ноября. Турция - Швеция

21 ноября. Швеция - РОССИЯ

Призовой фонд Лиги наций составит 76,5 млн. евро. Плюс на кону стоят четыре путевки на Евро-2020.