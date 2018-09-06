Дневник сыровара: «Молоко, ау!»

СЕГОДНЯ 01:07 2018-09-06T01:10:36+03:00

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ДЛЯ НАЧАЛА НЕПЛОХО!

5 сентября. Это случилось! Проявляя мужество и героизм, присущий русскому человеку, ночная смена истринской сыроварни запустила новый сырный котёл отечественного производства! Помните, полтора года назад я писал про героического немецкого пенсионера Антоныча, который запустил нашего человека в цех, чтобы тот тайно снял мерки со швейцарского котла и пресса? Вот они — воплощены в металле! И это уже российский аналог того самого оборудования!

Многие знают, что Минпромторгом России по нашим многочисленным просьбам была принята спецпрограмма, по которой производителям компенсируется часть затрат. У нас теперь есть десяток производителей оборудования и некоторые из них точно выйдут на мировой уровень!

В нашем случае это привело к тому, что производителям котла с Урала компенсировали затраты на конструкторские разработки, и они с радостью согласились скопировать швейцарский котёл по фотографиям. Получилось на 75% то, что нужно. Для первого раза, в принципе, неплохо, учитывая, что все делалось по видеозаписям и фотографиям.

Но одним котлом дело не ограничилось.

ДРОВА ПЛЮС МУЖИК

Специально для котла была построена новая котельная. Ура! Мы наконец уходим от дровяного парогенератора и поставили газовый котёл (для этого пришлось прикупить газгольдер). Я, конечно, гордо рассказывал иностранным журналистам, что у нас модное экологически чистое производство на возобновляемых источниках энергии, но у дров есть огромный минус: для работы с ними нужен мужик, который топит печку и постоянно подбрасывает дрова. Этакий Виктор Цой. А когда мы стали делать 4 варки в сутки и работать в три смены, пришлось задействовать уже двух кочегаров, которые занимались только печкой. Газгольдер дал хорошую экономию.

Специально для котла была построена новая котельнаяФото: Личный архив

Второе. Наконец-то осилили новые хранилища для сыра. От подземных погребов пришлось отказаться - словами не передать, как мы намучились с подвалом. Погреб подкупал тем, что казалось: его просто нужно просто выкопать, а необходимый для созревания сыров микроклимат там сам собой образуется. Мягко говоря, это оказалось не так...

«СЭКОНОМИЛИ, АГА...»

Сначала в погребе пришлось устанавливать отопитель (я вычитал в дореволюционной книжке, что раньше вообще ставили дровяные печки), а потом еще и охладитель. И снова дополнительные затраты. Попутно допустили еще одну ошибку: положились на извечный русский авось. Мол, место на горе, грунтовые воды нам не грозят, а, значит, и на гидроизоляции можно сэкономить. Но по весне, осени и после проливных дождей получили стабильные потопы. Сыр в таких условиях созревать решительно отказывался. Сэкономили, ага…

Пришлось все переделывать, что влетело во внушительную копеечку. Прослезились, и сделали выбор в пользу надземного хранилища: оно вдвое дешевле.

А тут еще проблемы посыпались...

ПОЛ УДАЛСЯ С ТРЕТЬЕГО РАЗА

Скупой же платит дважды? Верно. Но особо умные, типа меня, платят трижды. Хотелось все побыстрее и подешевле, забывая, чем это в итоге оборачивается. Вот и в случае с полом в цеху — та же история. Перекладывали плитку два раза и каждый раз она давала трещины. Даже эпоксидная затирка почему-то вымывалась нашими моющими средствами. В общем, на третий раз сделали наливные полы, благо, что в подмосковном Ногинске построили завод по производству таких полов (на импортном мы бы разорились).

Потом были ошибки в расчетах новой котельной, подводках труб, два месяца не могли наладить пастеризатор молока… Но пути назад уже не было. Все переварили, переделали. Пристроили к сыроварне новый погреб, цех упаковки, цех для хранения молока (его по планам будет много), купили отечественные климатические установки из нержавейки, стены плиткой отделали — красота! Хожу по сыроварне и не налюбуюсь модернизацией. Объемы растут, коллектив и зарплаты тоже! Грусть-тоску наводит только одно обстоятельство...

СНОВА ИЩУ МОЛОКО

Да, объемы производства увеличились, мы теперь можем перерабатывать 12 тонн молока в сутки! Но вот где его взять-то? Причем, не абы какое, а высококачественное. Наши молочные партнеры, калужские швейцарцы, выдают нам все, что могут. Более того: каждый год модернизируют свои коровники и вводят по 100 новых коров, но все равно не успевают за нами. Есть у них небольшой резерв, но они его добросовестно поставляют в детские садики, отбирать же молочко у детишек у меня рука не поднимется.

Мы, конечно, развиваем свою ферму, но дело это не быстрое — нужно три-четыре года. И снова, как в самом начале пути, я катаюсь по окрестностям, выискивая сыропригодное молоко. И опять те же грабли: то коров кормят не пойми чем, то молоко грязное, то содержание белка низкое… Молоко, ау! Я уже даже всякие экзотические варианты стал рассматривать.

Наши калужские швейцарцы осилили новый большой коровник, постоянно его увеличивают, но все равно не поспевают за нашими темпами ростаФото: Личный архив

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЙЦАРЦЫ!

Скоро, наверное, подам объявление в швейцарскую газету «Сельская жизнь» (или как она там называется?): так, мол, и так, ищем швейцарских фермеров для переезда в благодатную России. С нашей стороны будем всячески помогать в этом деле. И нечаянно поймал себя на мысли, что мы опять повторяем путь наших дедов из XIX столетия, которые создавали сырную мощь Российской Империи: они тоже швейцарцев к нам заманивали.

вропейские фермеры зачастили к нам на сыроварню - изучают опыт, интересуются условиями работы и многие крепко задумываются о переезде в Россию (на фото делегация швейцарских молочных фермеров)Фото: Личный архив

Надо пробовать, под лежачий камень вода не течет. Глядишь, и правда кого-нибудь найдём. Кому-то просто поможем развиваться у нас, а с кем-то станем партнерами. А там, глядишь, кто-то из наших подсмотрит и тоже научится. Тем более наша Московская область стала реально фермерским оффшором - у нас со следующего года даже ставку единого сельхозналога обнулили. Плюс - гранты для фермеров, отдельные субсидии для сыропригодных коров (половину стоимости коровы сейчас компенсируют), устойчивый спрос и рынок сбыта! Уверен, что дело пойдёт!

Переезжайте, товарищи швейцарцы!

P.S. А пока мы не решили проблему с молоком - у нас на сыроварне бушует самый настоящий сырный дефицит. Мы на фестивале продали все свои запасы и сейчас спрос высокий, а погреба пустые - сыра не хватает!