2018-09-05T14:16:35+03:00
Умные вещи

Парусная лодка-робот впервые в истории пересекла Атлантический океан

За два с половиной месяца она доплыла из Канады до берегов Ирландии
Григорий ПУШКАРЁВ
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Беспилотному судну потребовалось 2,5 месяца на трансатлантическое путешествие. ФОТО Offshore Sensing FacebookБеспилотному судну потребовалось 2,5 месяца на трансатлантическое путешествие. ФОТО Offshore Sensing Facebook
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Роботизированный парусник Sailbuoy SB Met прибыл к побережью Ирландии спустя 2,5 месяца после старта из Ньюфаундленда. Таким образом, судно-беспилотник первым в истории преодолело Атлантический океан, финишировав в трансатлантической гонке Microtransat Challenge.

“Мы доказали, что это можно сделать. Северная Атлантика - одна из самых сложных областей для пересечения. И успешное завершение задачи доказывает, что это долговечная машина, которая может преодолеть любые препятствия” - заявил Дэвид Педди, генеральный директор компании Offshore Sensing, создавшей судно.

Парусник Sailbuoy SB Met незадолго до старта. ФОТО Offshore Sensing Facebook

Парусник Sailbuoy SB Met незадолго до старта. ФОТО Offshore Sensing Facebook

Согласно правилам Microtransat Challenge, лодки длиной до 2,4 метров могут двигаться между Европой и Карибским морем, Северной Америкой и Ирландией. Они должны регулярно передавать данные о местоположении.

Конкурс Microtransat Challenge проводится с 2010 года. Более 20 предыдущих попыток беспилотников пересечь Атлантику закончились неудачей: лодки-роботы застревали в рыболовных сетях, попадали в шторм и разбивались. Педди рассказал, что наибольшие опасения у него вызвал последний участок пути. Лодка весит всего 60 килограмм и он опасался, что кто-то может подобрать ее из воды и забрать себе.

Надо признать, что Sailbuoy проделал не весь путь без вмешательства человека. Судно участвовало в соревновании в “беспилотном” классе, который позволял операторам менять его курс по пути.

Парусная лодка-робот впервые в истории пересекла Атлантический океан.

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