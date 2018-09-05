К своему 100-летию «Росгосцирк» подарит зрителю представление мирового уровня

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-05T16:40:22+03:00

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- Дмитрий Евгеньевич, еще несколько лет назад в СМИ можно было увидеть прогнозы о том, что до 100-летнего юбилея Росгосцирка многие российские цирки не доживут. Какова ситуация сегодня, за год до юбилея?

- К счастью, благодаря целому комплексу решений, которые были приняты два года назад, негативного сценария удалось избежать. Сегодня уверенно могу сказать, что российский цирк будет жить и развиваться. Действительно, к тому моменту, когда я вступил в должность (2016 год, - прим. редакции) накопилась критическая масса проблем, которая вполне была способна разрушить компанию. В результате, могли бы быть утеряны здания цирков, целые артистические династии, уникальные номера – все то, что создавалось поколениями и то, чем страна по праву гордилась. Главной задачей было стабилизировать ситуацию и создать фундамент для развития. Благодаря активному участию Министерства Культуры это нам удалось. Сегодня Росгосцирк это здоровый организм, который постепенно избавился от того, что его тяготило. Это касается и людей, которые не помогали ему развиваться, а наоборот тянули ко дну, это относится и к непрофильным активам, которые отнимали ресурсы на их содержание. Сегодня мы живем без долгов и позволяем себе не только думать об обновлении, но и заниматься новыми программами, которые очень скоро порадуют наших зрителей.

- То есть, можно говорить о том, что для цирка в России период кризисов позади?

- Я бы говорил о том, что система перешла в стадию стабильного развития. Мы «разморозили» ремонтные работы в цирках - думаю, что не надо рассказывать, в каком состоянии многие из них находились, мы оптимизировали неоправданно раздутые штаты, мы провели ревизию цирковых программ и аттракционных номеров, мы восстановили процесс создания новых программ. Еще один важный момент для финансового здоровья компании – с декабря 2016 года «Росгосцирк» самостоятельно продает билеты, таким образом, обеспечен полный контроль над поступлением денежных средств. «Чудес» в этой сфере, я вас уверяю, хватало. Что это значит для цирка? Это значит, что появились дополнительные деньги, которые можно и нужно вкладывать в то, что наш зритель уже видит непосредственно на манеже и то, что его приводит в восторг – в цирковые номера.

- Как вам удалось в таком марафонском темпе решить проблемы, которые накапливались годами?

- Все наши усилия были бы тщетны без внимания и практической помощи министерства культуры и лично Владимира Ростиславовича Мединского. Действительно есть понимание того, что цирк для российского зрителя необходим, что он должен вернуть популярность и любовь аудитории. Этого невозможно добиться в обветшалых холодных зданиях со старыми скучными программами. Вообще, наш зритель достаточно искушен, ведь он вырос на легендарных артистах – нужно здорово потрудиться, чтобы его удивить, вызвать смех и аплодисменты. Мы очень стараемся вернуть цирку былую славу. В 2016 году была введена первая очередь Омского государственного цирка, который сегодня работает и работает достаточно успешно. В сентябре 2017 года открыли один из лучших в стране цирков - Нижнетагильский, в декабре - Владивостокский цирк. В это же время был отреставрирован Кисловодский цирк.

Буквально через неделю, 14 сентября, будет открыт после капремонта цирк в Рязани. В конце года мы планируем закончить реставрацию Саратовского цирка. Такого прорыва по части восстановления циркового имущественного комплекса в стране еще не было.

- Есть города, где появится свой цирк?

- К 2020 году – в Пензе. Там цирк начал строиться еще в 2014 году. Это длинная история, которая могла завершиться очередным «памятником долгострою». Тем не менее, благодаря инициативе губернатора Ивана Александровича Белозерцева были найдены средства на продолжение строительства.

Сейчас проектируются цирки для Самары, Магнитогорска, Новосибирска и Красноярска.

- Если станет больше цирков, то хватит ли артистов, чтобы залы не пустовали?

- Залы пустуют не от нехватки артистов, а от низкого уровня цирковых программ. За два сезона мы включили в цирковой конвейер 62 новых номера и аттракциона. Мы отладили работу центра циркового искусства, который заработал именно по основной своей направленности - подготовке, переподготовке артистов, созданию новых номеров. Буквально вчера мы смотрели 7 номеров и два из них выпустили - теперь они будут работать в конвейере.

В содружестве с училищем Циркового и Эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) создана новая программа «Звездный круиз». Из 20 прошлогодних выпускников, 18 работают в этой программе. Они уже гастролируют, а программа дорабатывается, совершенствуется. Верю, что она понравится публике.

- Услышим ли мы новые имена?

- Вчера мы выпускали номер акробатов Воложаниных на переходной лестнице. И вы знаете, меня распирало чувство гордости, когда я его смотрел! Патриотическая основа - 1812-й год… Симбиоз какой! Казалось бы, цирковой номер, трюк, переходная лестница… но насколько это талантливо было сделано! С музыкой Эдуарда Артемьева, потрясающего композитора. Не буду выдавать интригу, но финал этого номера способен потрясти, вызвать самые глубокие эмоции у зрителя. Это по-настоящему гениально и это и есть наш Российский Цирк, которым мы можем по праву гордиться! И, конечно, мы должны знать имена артистов, которые составляют его современную славу.

- Насколько тяжело избавляться от старых номеров?

- Когда речь идет о плохих номерах, то никакой жалости и сожаления нет. Мы сократили 130 номеров и аттракционов - в связи с низким художественно-профессиональным уровнем. Это действительно были номера, которые просто стыдно было показывать. Они устарели. Цирк – искусство зрелищное. Он должен быть молодым, ярким, красочным, музыкальным, задорным, дерзким… Цирк создан для того, чтобы удивлять. Если номер ничего кроме тоски не вызывает, он должен быть закрыт. Представьте цирк, который странствует по миру в формате «шапито» и живет только на те деньги, которые ему платит зритель. Если у него в программе будут скучные номера - зритель просто не придет, артисты умрут с голоду, а животные разбегутся. Скучный цирк не может существовать, это противоестественно!

- Не было ли опасности при сокращениях выплеснуть с водой и ребенка, уволив ценных сотрудников?

- Придя в «Росгосцирк», я проанализировал штатные расписания всех филиалов. И сократил 1548 человек. Конечно, понимал, что мне за это аплодировать не будут. Но я ведь в цирке и с цирком работаю 20 лет, и знаю, кто в нем действительно необходим, а кто нет. Например, в Екатеринбурге числилось 286 человек. Кого там только не было, вплоть до садовников. А для работы такого филиала достаточно 140 сотрудников.

Сократив штат, мы получили возможность проиндексировать зарплату всем работникам компании «Росгосцирк» на 7,5%. Люди стали получать премии, чего практически не случалось в предыдущие годы.

- Вы расширяете географию гастролей?

- Есть города, не являющиеся филиалами «Росгосцирка». Это Краснодар, Казань, Ижевск, Хабаровск. Мы подписали с ними соглашение, и сегодня наши артисты работают на их площадках.

Ижевский цирк - один из лучших в России.

Мы начали работать в Белоруссии, Минске, Гомеле, Ташкенте, Алма-Ате, Астане, Бишкеке. Даем выступления в Донецке и Луганске. Установлены хорошие деловые взаимоотношения с цирком на Вернадского и цирком на Цветном бульваре. Наши артисты работают там, а артисты этих двух цирков работают на наших площадках. Буквально через несколько дней начнутся два фестиваля: «Идол» на проспекте Вернадского и юношеский фестиваль в цирке Никулина. Наши артисты там принимают участие.

- А дальнее зарубежье стало ближе?

- В январе этого года я впервые был в составе жюри циркового «Оскара» - фестиваля в Монте-Карло. Горжусь тем, что наши артисты получили там высшие награды – «серебряного» и «бронзового» клоунов: клоун Сергей Просвирнин и групповой номер под руководством Владимира Вавилова. Наши артисты участвуют в большинстве международных цирковых фестивалей и получают награды.

У нас заключены 24 контракта и соглашения с цирковыми организациями европейских, азиатских, ближневосточных, южноамериканских и африканских стран. Еще недавно поступления от зарубежных гастролей на счета Росгосцирка стремились к нулю, а сегодня это уже серьезные деньги в валюте.

- Вы сами много времени проводите в командировках?

- За два года я побывал в большинстве из 58 филиалов. В некоторых филиалах - несколько раз. Как-то подсчитал, и оказалось, что за это время я намотал в дороге 250 тысяч километров – 6 экваторов. С одной стороны, много времени уходит на переезды, но с другой, личное общение с руководителями филиалов, губернаторами, правительством регионов дает очень много.

Например, была встреча с губернатором Пермского края Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Он очень позитивно воспринял всю информацию о пермском филиале и поддержал за счет внебюджетного фонда ремонт гостиницы. Не буду говорить, как это важно для артистов.

Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг тоже активно включился в процесс - нам передали здание под общежитие. Недавно в Уфе с главой республики Рустэмом Закиевичем Хамитовым мы договорились о софинансировании со стороны региона реставрационных работ Уфимского цирка.

- Оптимизация и новые программы как-то отразились на выручке?

- Несомненно. Выручка от продажи билетов выросла на четверть. Люди идут на хороший продукт: заполняемость зала в 2016 году была 38%, в этом сезоне - 51%.

- Через год 100-летие, юбилей. Подготовка, я думаю, уже идет? Что предложите зрителям?

- Зрителю мы предложим новую программу «Фонтаны на Фонтанке». Это очень масштабный проект, которым мы хотим удивить российского зрителя. С использованием фонтанов, с участием больших животных, которые, как правило, в цирке на воде не используются. Номера будут высочайшего, мирового уровня. Это будет наш главный подарок зрителям к 100-летию государственности цирков.