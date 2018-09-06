Ковдор - столица Гипербореи

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T01:11:27+03:00

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В прошлом номере мы поведали об удивительных каменных артефактах на Кольском полуострове, которые ряд ученых относят к объектам, созданным человеком еще до последнего ледникового периода. Если мнение ученых подтвердится, это внесет сенсацию в наши знания о истории человечества. Сегодня мы продолжаем рассказ о загадочных находках на Кольском в районе города Ковдор, который уже сейчас считается столицей той древней цивилизации – Гипербореи.

Столицей Гипербореи принято считать город Ковдор в 200 км юго-западнее Мурманска. Рядом с городом огромный карьер глубиною с полкилометра. Но это не раскопки Гипербореи, а добыча железных руд, апатитов и дорогого циркония.

Этот памятник воину гиперборейцу под Ковдором по всей видимости самый древний на Земле. Автор фото: Александр ШВОРНЕВ

Административный директор Ковдорского ГОКа компании «ЕвроХим» Иван Фомин рассказал нам вкратце историю предприятия.

- В 1933 году геологи здесь, в районе озера Ковдор, открыли огромное месторождение отличных железных руд, которые следовало отправлять в Ленинград на металлопрокат. К 22 июня 1941 года сюда провели железную дорогу почти что до рудника. Но тут же принялись разбирать рельсы, чтобы они не достались врагу. От Ковдора до финской границы всего-то 17 км. И потом лишь в пятидесятые сюда заехали первые строители. Кроме железных руд, здесь также открыли фосфор, а это чудесное удобрение. Только разведанных запасов руд хватит еще лет на 100. А сколько еще может залегать на глубинах, про то нам пока неведомо. Потому Ковдор весьма привлекателен и для финнов, и для других европейских специалистов.

До ближайших финских селений отсюда так километров 70, но нет прямой дороги, что препятствует отношениям с Европой. Однако вопрос дорожный, по словам Ивана Ивановича, сейчас рассматривается на высоких уровнях. И если все получится, то проезд от Мурманска в Петербург через Ковдор и Финляндию сократит расстояние между этими городами километров на 120.

- Иван Иванович, Ковдор, известно, столица Гипербореи. Что есть, по-вашему, Гиперборея?

- Думаю, что это цивилизация еще более древняя, чем Атлантида. Есть же следы, которые указывают на присутствие древней жизни в нашем крае. Здесь много каменных глыб, на которых можно разглядеть признаки обработки даже по истечении более десяти тысяч лет. Я сам видел камни, расположенные в таком порядке, в котором их не могла бы расставить природа. И вот этим мы привлекательны для туристов и для ученых. Мы были бы рады сотрудничать с исследователями и готовы им оказать всякую помощь.

В Ковдоре зарплаты высокие, а жилье дешевое

Глава Ковдорского района Сергей Сомов также горит желанием раскрыть древнейшие тайны.

- Гиперборея - это доледниковая цивилизация, от которой мало что осталось. И теперь мы хотим понять, откуда она появилась, куда ушла. Поэтому нам важно привлечь ученых, которые в отличие от нас умеют читать ландшафт. Здесь огромные просторы, куда не ступала нога не то что исследователя, но и обычного человека.

В этом гигантском - как и все тут в Гиперборее - карьере добывают руды и апатиты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Чем привлекателен Ковдор, помимо Гипербореи?

- У нас очень дешевое жилье. 3-комнатную квартиру можно купить за 600 - 800 тысяч. Рыбалка, ягоды. Грибы у нас собирают прямо в багажники машин. Нет проблем с местами в садиках. Ребенка можно пустить на улицу и не беспокоиться. Два с половиной часа до аэропорта по хорошей дороге, и вы можете улететь в Москву, в Петербург или еще куда. Цены в магазинах не выше московских. Сейчас зарплаты для нужных специалистов - врачей, учителей и прочих - от 70 до 100 тысяч рублей. Квартиру специалисту покупать не надо, мы дадим ему в коммерческий наем. А если он подпишет договор на 5 лет, то через это время получит эту квартиру бесплатно. Сейчас прорабатываем вопрос прокладки дороги в Финляндию. Финны спят и видят, чтобы мы к ним приезжали. Если получится, то через Ковдор в Финляндию хлынет огромный поток китайских туристов, которые ныне едут в Мурманск посмотреть атомоход «Ленин», северное сияние, Гиперборею и прочие дела.

- Если верить местным, то здесь обитают даже снежные люди.

- У нас действительно есть места, где ты идешь по лесу и чувствуешь, что в затылок тебе кто-то смотрит. Иногда ты к этому относишься абсолютно спокойно, а иногда на тебя накатывает панический страх, и ты вдруг начинаешь блуждать. У меня лично такое бывало, и не единожды. Один наш сторож осенью в дождливую ночь охранял базу. И вдруг кто-то стучится в дверь. Сторож спрашивает: кто там? Молчание. Опять стук. И так несколько раз. Сторож не выдержал, открыл дверь, там никого. И следов никаких утром не обнаружили. В тот же день он уволился по собственному желанию.

Снежный человек уж давно тут водится

Галина Кулинченко, заведующая краеведческим музеем в поселке Ловозеро, высказывает свои суждения о Гиперборее.

- Есть версия, что индийцы - потомки гиперборейцев, которые пришли в Индию, спасаясь от похолодания. Иные исследователи полагают, что гиперборейцы были очень высокорослые, о чем говорят огромные каменные блоки, с которыми они работали.

- У вас тут многие рассказывают про снежного человека.

- В 80-х годах у нас в районе Ловозера мальчишки, человек 8 - 9, отправились на рыбалку и расположились они в охотничьей избушке. Было им лет по 15 - 17. И вот они возвращались с озера. Первая группа прошла через ручей, вторая подходила к ручью. Вдруг появляется это существо, прыгает через ручей к первой группе. Один мальчишка сразу бросился бежать. Существо за ним, но не поймало мальчика, а лапой смазало ему по спине. Вторая группа бросилась к Ловозеру и прыгнула в моторку. Подняли участкового, охотоведа Павлова и двоих егерей. Участковый не поехал почему-то, а другие отправились. Потом Павлов рассказывал: мы, говорит, когда подъехали, увидели за кустами его голову и плечи. Мы не рискнули к берегу подойти. Поехали вдоль берега, а существо бежало параллельно. Причем оно даже не бежало, не скакало, а как бы плыло по воздуху в ином пространстве.

Балтийский щит - прародина человечества?

Владимир Кузнецов - режиссер Центра телевидеоискусства в поселке Ловозеро. Он же и краевед. Владимир Михайлович полагает, что именно Кольский полуостров мог быть колыбелью человечества.

- Мы находимся на балтийском щите. Он два с половиной миллиарда лет назад поднялся из океана. Вполне возможно, что именно здесь зародилась самая первая человеческая цивилизация. Потом ледники слизали почти что все. Живность и человек, если он здесь обитал, ушли на юг. Высота ледника была 2 - 3 километра, и он полз на юг со скоростью полметра в час.

- Если предположить, что высокоразвитые гиперборейцы отсюда пошли на юг, они должны бы и сохранить, передать нам свою историю?

- Ученые находили мамонтов, в желудках которых была непереваренная трава. Это говорит о том, что смерть их была мгновенной. Скорее всего, от некого катаклизма. Возможно, что катаклизм убил мгновенно и человеческую северную цивилизацию. И если какие-то люди выжили, им было не до того, чтобы сохранять для потомков свою историю.

Ковдорский карьер тоже одно из красивых мест Гипербореи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рубиновый каньон

Как-то в советские времена группа геологов, продираясь через тайгу, километрах в 30 от Ковдора наткнулась на изваяние огромной каменной головы воина в шлеме. После долгих споров - рукотворное это чудо или природное - геологи принялись внимательно изучать то место. И в результате они нашли здесь россыпи корундов, тех, что потом превратятся в рубины. А недавно ковдорские краеведы обнаружили здесь же огромную каменную стену, выложенную из гигантских блоков, похожую на остатки древнего города. Место это, как и прочие достопримечательности Гипербореи, далеко не изучено и ждет своих исследователей. В следующем году сюда по приглашению муниципалитета прибудет археологическая экспедиция и наверняка удивит нас открытиями.

От Ковдора недалеко на склоне одной из сопок стоит громадный и чудный камень. Причем он стоит, упираясь в склон своей острой гранью. Под гранью той пара камушков, дабы гигант держался. Чтобы так пошутить, нужны человек до 300 здоровых мужиков, которые бы веревками подняли сюда гиганта. Поэтому, полагают местные, камень установили руки не человеческие. Возможно, он служит ориентиром для НЛО или памятником древним гиперборейцам. Недалеко от камня опять же загадочные плиты и огромные сочные плантации черники, голубики. Уж мы их ели, ели…

Итак, экспедиция «Комсомольской правды» увидела в этих местах немало гиперборейских тайн, но ни одной не разгадала. Да и не было у нас такой задачи. Оставим тайны сии ученым, которые, мы надеемся, приедут в эту страну чудес.