Санкции за патриотизм

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T01:10:36+03:00

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Очередной политический скандал разгорается в Штатах. Американским журналистам стало известно, что спецслужбы США в течение последних нескольких лет неоднократно пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. А когда окончательно выяснилось, что на сотрудничество он не пойдет, его компании внесли в санкционный список. Отомстили.

«АГЕНТЫ ФБР ЯВИЛИСЬ БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ»

С сенсационным разоблачением выступила одна из самых влиятельных и многотиражных американских газет - The New York Times. Издание со ссылкой на свои источники в высоких кабинетах Вашингтона рассказывает, что в 2014 - 2016 годах «ФБР и министерство юстиций США безуспешно пытались превратить Олега Дерипаску в своего информатора». Местные спецслужбы предлагали бизнесмену «поделиться сведениями» о пресловутом вмешательстве России в выборы президента США и помощи Дональду Трампу во время предвыборной гонки. Вы наверняка помните, что некоторые американские политики уже несколько лет безуспешно пытаются раскачать эту историю - до сих пор не могут простить республиканской партии, от которой выдвигался Трамп, победу в выборах.

«Однажды агенты ФБР без всяких предупреждений явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке и стали расспрашивать его о том, мог ли Пол Манафорт - его бывший деловой партнер, который позже стал главой предвыборного штаба Трампа, - быть связующим звеном между предвыборным штабом и Кремлем, - пишет The New York Times (здесь и далее - перевод портала ИноСМИ. - Авт.). - По словам американских чиновников, эта попытка завербовать Дерипаску была частью более масштабной скрытой программы американцев, направленной на то, чтобы оценить вероятность налаживания сотрудничества с примерно полудюжиной богатейших россиян».

За сотрудничество Дерипаске пообещали помочь с американской визой для свободного посещения страны и оказать другое содействие. Не секрет, что у бизнесмена в США (точнее - в том числе в США) деловые интересы. Ничего удивительного в этом, собственно, нет. Олег Дерипаска - владелец десятков крупных разнопрофильных компаний, продукция которых расходится по всему миру. Например, «Русал» - второй по величине производитель алюминия в мире.

«РУССКОЕ ДОСЬЕ» ДОНАЛЬДА ТРАМПА

По сведениям газеты, Дерипаска сотрудничать отказался. В разговоре с федералами он назвал версии про связь России и предвыборного штаба Дональда Трампа бредом и заявил, что в дальнейшем не хочет встречаться в представителями ФБР. Позже бизнесмен якобы даже информировал Кремль о том, что американские спецслужбы пытались его завербовать.

Эта история произошла в сентябре 2015 года. А ровно через год, осенью 2016-го, агенты ФБР предприняли еще одну попытку убедить Дерипаску посотрудничать. Ранее с такими же предложениями на него выходили представители министерства юстиции США. The New York Times утверждает, что в этом ведомстве вообще есть целая секретная программа по вербовке российских бизнесменов. В ней принимают участие чиновник министерства юстиции Брюс Ор и бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, автор «русского досье» Дональда Трампа. Действующий президент США по поводу этих товарищей не раз делал ответные обвинительные заявления, называя расследование против него заказным.

Впрочем, это их сугубо внутренние американские разборки. Пусть сами разбираются. У нас-то по большому счету только один вопрос: почему из-за борьбы элит США страдает Россия?

«ГУБИТЕЛЬНЫЕ САНКЦИИ»

Сам Олег Дерипаска публично заявлял, что готов выступить в конгрессе и рассказать, как он еще в 2015 году работал с Полом Манафортом, известным международным консультантом, еще задолго до того, как в принципе появилась фигура Трампа как кандидата в президенты. Но при этом уточнил, что не верит в возможную связь России и предвыборного штаба Трампа.

Это, конечно, странно, но после этого интерес к Дерипаске в конгрессе мгновенно испарился. Никаких сенсаций о «длинной руке Москвы» (которые ох как пришлись бы ко двору для новой волны антироссийских настроений!) показания бизнесмена не сулили.

«Попытки министерства юстиций завербовать Дерипаску, по всей видимости, вскоре сошли на нет на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США, - продолжает The New York Times. - В апреле этого года министерство финансов ввело потенциально губительные санкции против Олега Дерипаски и его алюминиевого гиганта, объяснив это тем, что он нажил свое состояние благодаря «враждебным действиям» России в мире».

В санкционный список, помимо «Русал», также попала En + Group (индустриальная группа, объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности) и «Группа ГАЗ» (в нее сегодня входят все крупнейшие производители российских автомобилей и автобусов).

«Союзники Олега Дерипаски утверждают, что санкции являются наказанием за то, что он отказался стать информатором американцев».

НА КОНУ - 200 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ?

Обыватель, не особо пристально следящий за вопросом западных санкций против российских компаний и отдельных бизнесменов, спросит: а нам-то с этого что?

В том-то и дело, что таким образом внешние силы пытаются оказать влияние на экономику России. Во-первых, наши компании лишаются львиной доли контрактов, им запрещено продавать свою продукцию в целый список стран. Во-вторых, теряют доступ к финансовым институтам США и ЕС, в том числе недорогим банковским кредитам. Кредитование под расширение производства и новые проекты (в том числе под аннулированные или замороженные из-за санкций контракты) - обычная история для бизнеса во всем мире. А это многомиллиардные убытки!

Если рассматривать самый негативный сценарий дальнейшего развития событий, в перспективе речь может идти о серьезных проблемах крупнейших российских компаний. Заводы «Русала», En+ Group и «Группы ГАЗ» - это совокупно почти 200 тысяч работников плюс более полумиллиона смежных рабочих мест. Потеря рынков сбыта, с одной стороны, и поставщиков сырья и комплектующих - с другой могут привести к частичной или полной консервации производств. При этом большинство предприятий находятся в регионах, в провинции, где найти место с достойной зарплатой непросто, где работа в солидной компании - гарантия достойного будущего детей. В итоге получается, что из-за санкций сотни тысяч семей в одночасье могут остаться без куска хлеба. И это за то, что американцы безуспешно пытаются заставить владельцев крупных российских компаний сотрудничать против своей страны…

Выходит, что западные санкции - это просто месть тем, кто остался патриотом и не продался?

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Это вмешательство во внутренние дела РФ»

В Кремле статью в The New York Times комментировать не стали. Однако пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что «США в последние годы очень грубо работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан РФ и оказывать на них моральное и иное давление».

- Подобные сообщения заставляют задуматься о многом, но в то же время это то, что является очевидным фактом практики со стороны США. Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами, руководителями огромных бизнес-структур, производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих в достаточно чувствительных сферах российской экономики, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела РФ, - заявил Песков «Интерфаксу».